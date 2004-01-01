Информация о чите

Представляем одно из самых стабильных и комфортных решений для ARC Raiders — приватный чит Dullwave, созданный разработчиком, с которым мы сотрудничаем уже долгие годы. Дуллвейв традиционно совмещает высокую оптимизацию и богатый функционал, не влияя на FPS и не вызывая утечек памяти, что особенно важно в динамичном PvPvE-геймплее ARC Raiders. В основе софта лежит аккуратный аимбот с гибкой системой тонкой настройки и отдельным модулем Humanaizer, делающим наведение максимально похожим на поведение живого игрока. Для ситуационной осведомлённости предусмотрен детальный ESP, отображающий игроков, арков, контейнеры, ресурсы, тела, генераторы и другие полезные объекты с возможностью настройки дистанции и цвета. Отдельного внимания заслуживает режим Battle Mode, который отключает весь лишний лут-ESP, оставляя на экране только противников для максимальной концентрации в бою. Фирменное меню Dullwave остаётся интуитивным и гибким, а продуманная оптимизация позволяет наслаждаться игрой без просадок и конфликтов. Dullwave — отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и современный приватный чит для ARC Raiders.