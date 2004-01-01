Dullwave для Arc Raiders (Дулл)
Информация о чите
Представляем одно из самых стабильных и комфортных решений для ARC Raiders — приватный чит Dullwave, созданный разработчиком, с которым мы сотрудничаем уже долгие годы. Дуллвейв традиционно совмещает высокую оптимизацию и богатый функционал, не влияя на FPS и не вызывая утечек памяти, что особенно важно в динамичном PvPvE-геймплее ARC Raiders. В основе софта лежит аккуратный аимбот с гибкой системой тонкой настройки и отдельным модулем Humanaizer, делающим наведение максимально похожим на поведение живого игрока. Для ситуационной осведомлённости предусмотрен детальный ESP, отображающий игроков, арков, контейнеры, ресурсы, тела, генераторы и другие полезные объекты с возможностью настройки дистанции и цвета. Отдельного внимания заслуживает режим Battle Mode, который отключает весь лишний лут-ESP, оставляя на экране только противников для максимальной концентрации в бою. Фирменное меню Dullwave остаётся интуитивным и гибким, а продуманная оптимизация позволяет наслаждаться игрой без просадок и конфликтов. Dullwave — отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и современный приватный чит для ARC Raiders.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Enabled - включение/выключение автоматического прицеливания
- Aim Key - клавиша для активации Аима
- Bones - выбор кости для прицеливания аима
- Draw FOV - отображение окружности аима
- Aim Lock - фиксация цели до полного уничтожения
- Humanize - человеческие движения аима для естественности
- Invisibles - аим по невидимым целям
- Draw Snapline - отображает линию прицеливания
- Ignore Knocked - игнорировать нокнутные цели
- FOV - область действия аимбота по окружности
- Smooth - плавность перемещения перекрестия
- Distance - максимальная рабочая дальность
Players ESP (ВХ)
- Player ESP - включить/выключить ВХ на игроков
- Style - стиль отображения (полные, углы)
- Health Bar - ХП игроков в виде полоски
- Nickname - отображение имени игроков
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Skeleton - отображение ВХ скелета
- Snapline - ВХ линии к целям
- Weapon - отображение текущего оружия
- Filled - заливка фона боксов для лучшей видимости
- Head - отдельный маркер на головы
- Extraction - показывать точки эвакуации
- Arc - ВХ на арков
- Corpse - показывать тела убитых
- Max Distance - дальность отображения игроков, арков, трупы, эвакуация
Items ESP (ВХ Лут)
- Enabled - включить/выключить ВХ на лут
- Style - стиль отображения лута
- Show Count - отображать количество предметов
- Draw Box - включить боксы на лут
- Filled - заливка фона боксов
- Crafting Reagent - реагенты для крафта
- Crafting Part - части для крафта
- Melee Weapon - ближнее оружие
- Other Items - другие предметы
- Ammunition - боеприпасы
- Consumable - расходники
- Containers - контейнеры
- Meta Item - мета-предметы
- Generator - генераторы
- Backpack - рюкзаки
- Currency - валюта
- Unarmed - без оружия
- Recipe - рецепты
- Gadget - гаджеты
- Armor - броня
- Heal - лечение
- Item Distance - дальность отображения предметов
- Container Distance - дальность отображения контейнеров
Другие фичи Dullwave ARC Raiders
- Battle Mode - при активации отключает весь ВХ оставляя только показ игроков
- Custom ESP Colors - возможность установить свои цвета для отображения ЕСП элементов
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Unnamed ARC Raiders
- Гибкий ВХ/ESP: Игроки, Арки, Лут, Тела и ключевые объекты
- Высокая безопасность и стабильный обход античита
- Приятное меню с удобной настройкой
Arcane ARC Raiders
- Vector Aim с гибкой настройкой под легит игру
- Широкий ESP (ВХ): игроки, боты, лут, дроны, контейнеры и многое другое
- StreamProof + HWID Spoofer: скрытность при записи контента и защита от ЖД бана