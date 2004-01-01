Dullwave для Arc Raiders (Дулл)

Информация о чите

Представляем одно из самых стабильных и комфортных решений для ARC Raiders — приватный чит Dullwave, созданный разработчиком, с которым мы сотрудничаем уже долгие годы. Дуллвейв традиционно совмещает высокую оптимизацию и богатый функционал, не влияя на FPS и не вызывая утечек памяти, что особенно важно в динамичном PvPvE-геймплее ARC Raiders. В основе софта лежит аккуратный аимбот с гибкой системой тонкой настройки и отдельным модулем Humanaizer, делающим наведение максимально похожим на поведение живого игрока. Для ситуационной осведомлённости предусмотрен детальный ESP, отображающий игроков, арков, контейнеры, ресурсы, тела, генераторы и другие полезные объекты с возможностью настройки дистанции и цвета. Отдельного внимания заслуживает режим Battle Mode, который отключает весь лишний лут-ESP, оставляя на экране только противников для максимальной концентрации в бою. Фирменное меню Dullwave остаётся интуитивным и гибким, а продуманная оптимизация позволяет наслаждаться игрой без просадок и конфликтов. Dullwave — отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и современный приватный чит для ARC Raiders.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim)

  • Enabled - включение/выключение автоматического прицеливания
  • Aim Key - клавиша для активации Аима
  • Bones - выбор кости для прицеливания аима
  • Draw FOV - отображение окружности аима
  • Aim Lock - фиксация цели до полного уничтожения
  • Humanize - человеческие движения аима для естественности
  • Invisibles - аим по невидимым целям
  • Draw Snapline - отображает линию прицеливания
  • Ignore Knocked - игнорировать нокнутные цели
  • FOV - область действия аимбота по окружности
  • Smooth - плавность перемещения перекрестия
  • Distance - максимальная рабочая дальность

Players ESP (ВХ)

  • Player ESP - включить/выключить ВХ на игроков
  • Style - стиль отображения (полные, углы)
  • Health Bar - ХП игроков в виде полоски
  • Nickname - отображение имени игроков
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Skeleton - отображение ВХ скелета
  • Snapline - ВХ линии к целям
  • Weapon - отображение текущего оружия
  • Filled - заливка фона боксов для лучшей видимости
  • Head - отдельный маркер на головы
  • Extraction - показывать точки эвакуации
  • Arc - ВХ на арков
  • Corpse - показывать тела убитых
  • Max Distance - дальность отображения игроков, арков, трупы, эвакуация

Items ESP (ВХ Лут)

  • Enabled - включить/выключить ВХ на лут
  • Style - стиль отображения лута
  • Show Count - отображать количество предметов
  • Draw Box - включить боксы на лут
  • Filled - заливка фона боксов
  • Crafting Reagent - реагенты для крафта
  • Crafting Part - части для крафта
  • Melee Weapon - ближнее оружие
  • Other Items - другие предметы
  • Ammunition - боеприпасы
  • Consumable - расходники
  • Containers - контейнеры
  • Meta Item - мета-предметы
  • Generator - генераторы
  • Backpack - рюкзаки
  • Currency - валюта
  • Unarmed - без оружия
  • Recipe - рецепты
  • Gadget - гаджеты
  • Armor - броня
  • Heal - лечение
  • Item Distance - дальность отображения предметов
  • Container Distance - дальность отображения контейнеров

Другие фичи Dullwave ARC Raiders

  • Battle Mode - при активации отключает весь ВХ оставляя только показ игроков
  • Custom ESP Colors - возможность установить свои цвета для отображения ЕСП элементов

