Информация о чите

Fecurity — это премиальный приватный софт для Gray Zone Warfare, созданный для игроков, которым важны гибкость, информативность и высокий уровень комфорта. Решение выполнено в фирменном стиле разработчика и оснащено красивым, удобным меню, позволяющим быстро и точно настраивать все элементы под свой стиль игры. В арсенале присутствует продвинутый аимбот с двумя режимами работы. Векторный аим обеспечивает плавное и естественное наведение, подходящее для легитной игры, а Silent Aim позволяет поражать цели в пределах FOV без движения прицела. Для дополнительного удобства реализовано отдельное окно выбора хитбоксов с наглядной визуализацией. ESP / WallHack предоставляет детальную информацию об игроках и луте: уровень, имя персонажа, ник, расстояние до цели, уровень здоровья и другие параметры. Визуальная часть гибко настраивается — можно изменить цвета, стили и элементы отображения. Loot ESP показывает подробную информацию о предметах и имеет отдельный бинд для быстрого включения и отключения. Дополняют функционал полезные опции: отображение количества патронов, текущего режима стрельбы, удаление эффекта забрала шлемов, длинные прыжки и восстановление стамины. Fecurity — это премиальное решение для GZW с отличным соотношением цены, возможностей и качества. Данный чит работает только на процессорах Intel!