Fecurity для Gray Zone Warfare (Фекурити ГЗВ)
Информация о чите
Fecurity — это премиальный приватный софт для Gray Zone Warfare, созданный для игроков, которым важны гибкость, информативность и высокий уровень комфорта. Решение выполнено в фирменном стиле разработчика и оснащено красивым, удобным меню, позволяющим быстро и точно настраивать все элементы под свой стиль игры. В арсенале присутствует продвинутый аимбот с двумя режимами работы. Векторный аим обеспечивает плавное и естественное наведение, подходящее для легитной игры, а Silent Aim позволяет поражать цели в пределах FOV без движения прицела. Для дополнительного удобства реализовано отдельное окно выбора хитбоксов с наглядной визуализацией. ESP / WallHack предоставляет детальную информацию об игроках и луте: уровень, имя персонажа, ник, расстояние до цели, уровень здоровья и другие параметры. Визуальная часть гибко настраивается — можно изменить цвета, стили и элементы отображения. Loot ESP показывает подробную информацию о предметах и имеет отдельный бинд для быстрого включения и отключения. Дополняют функционал полезные опции: отображение количества патронов, текущего режима стрельбы, удаление эффекта забрала шлемов, длинные прыжки и восстановление стамины. Fecurity — это премиальное решение для GZW с отличным соотношением цены, возможностей и качества. Данный чит работает только на процессорах Intel!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel Only
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аим (Vector & Silent)
- Enable - включает или отключает работу аимбота
- Aimbot Type - вид аимбота (Векторный или Silent)
- Visible Only - наведение только по целям в прямой видимости
- Enemy Only - аимбот работает только по противникам
- Vertical Degree Per Second - ограничение скорости вертикального наведения
- Horizontal Degree Per Second - ограничение скорости горизонтального наведения
- Recoil Compensation - компенсация отдачи при стрельбе
- Draw FOV - отображает рабочую зону аимбота на экране
- FOV - настройка размера области захвата целей
- Target Switch Delay - задержка между сменой целей
- Nearest Coefficient - приоритет ближайшей к прицелу части тела
- Magic Bullet - пули долетают до врагов сквозь стены и препятствия
- Hitbox Priority - выбор приоритетных хитбоксов
- Aim Key - основная клавиша активации аима
- Second Aim Key - дополнительная клавиша активации
- Toggle Key - клавиша включения и выключения аимбота
ВХ на Игроков (Wallhack)
- Enable - включает отображение игроков через ESP
- Enemy Only - отображение только противников
- Box - подсветка игроков в виде 2D боксов
- Box Outline - дополнительная обводка боксов
- Health - отображение здоровья игроков
- Skeleton - ESP в виде скелета персонажа
- Skeleton Thickness - настройка толщины линий скелета
- Show Level - отображение уровня персонажа
- Show Hero Name - отображение имени персонажа
- Show Player Name - отображение никнейма игрока
- Show Glow - подсветка игроков свечением
- Show Distance - отображение дистанции до цели
- Corpse Distance - дистанция отображения трупов
- Max Distance - максимальная дальность работы ESP
ВХ на Лут (Loot ESP)
- Enabled - включает отображение лута
- Item Info - выбор информации для отображения предметов
- Max Distance - максимальная дистанция отображения лута
- Loot Key - клавиша включения и отключения лут ESP
- Боеприпасы
- Броня
- Экипировка
- Провизия
- Аксессуары
- Карты доступа
- Контейнеры
Другие фичи Fecurity GZW
- Invisible Opacity - настройка прозрачности ESP элементов
- Ammo Widget - отображение информации о боеприпасах
- Fire Mode - отображение текущего режима стрельбы
- Remove Visor - удаляет визуальный эффект забрала у шлема
- Edge Slide - увеличенные прыжки и восстановление стамины
- Developer Mode - активация режима разработчика
- Distance Unit - выбор единиц измерения расстояния
- Menu Key - клавиша открытия меню
- ESP Colors - настройка цветов боксов, скелетов и текста
- UI Colors - кастомизация цветов интерфейса и меню
- Quest Helper - помощник для выполнения квестов
