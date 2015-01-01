Fecurity для Gray Zone Warfare (Фекурити ГЗВ)

Информация о чите

Fecurity — это премиальный приватный софт для Gray Zone Warfare, созданный для игроков, которым важны гибкость, информативность и высокий уровень комфорта. Решение выполнено в фирменном стиле разработчика и оснащено красивым, удобным меню, позволяющим быстро и точно настраивать все элементы под свой стиль игры. В арсенале присутствует продвинутый аимбот с двумя режимами работы. Векторный аим обеспечивает плавное и естественное наведение, подходящее для легитной игры, а Silent Aim позволяет поражать цели в пределах FOV без движения прицела. Для дополнительного удобства реализовано отдельное окно выбора хитбоксов с наглядной визуализацией. ESP / WallHack предоставляет детальную информацию об игроках и луте: уровень, имя персонажа, ник, расстояние до цели, уровень здоровья и другие параметры. Визуальная часть гибко настраивается — можно изменить цвета, стили и элементы отображения. Loot ESP показывает подробную информацию о предметах и имеет отдельный бинд для быстрого включения и отключения. Дополняют функционал полезные опции: отображение количества патронов, текущего режима стрельбы, удаление эффекта забрала шлемов, длинные прыжки и восстановление стамины. Fecurity — это премиальное решение для GZW с отличным соотношением цены, возможностей и качества. Данный чит работает только на процессорах Intel!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel Only
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Аим (Vector & Silent)

  • Enable - включает или отключает работу аимбота
  • Aimbot Type - вид аимбота (Векторный или Silent)
  • Visible Only - наведение только по целям в прямой видимости
  • Enemy Only - аимбот работает только по противникам
  • Vertical Degree Per Second - ограничение скорости вертикального наведения
  • Horizontal Degree Per Second - ограничение скорости горизонтального наведения
  • Recoil Compensation - компенсация отдачи при стрельбе
  • Draw FOV - отображает рабочую зону аимбота на экране
  • FOV - настройка размера области захвата целей
  • Target Switch Delay - задержка между сменой целей
  • Nearest Coefficient - приоритет ближайшей к прицелу части тела
  • Magic Bullet - пули долетают до врагов сквозь стены и препятствия
  • Hitbox Priority - выбор приоритетных хитбоксов
  • Aim Key - основная клавиша активации аима
  • Second Aim Key - дополнительная клавиша активации
  • Toggle Key - клавиша включения и выключения аимбота

ВХ на Игроков (Wallhack)

  • Enable - включает отображение игроков через ESP
  • Enemy Only - отображение только противников
  • Box - подсветка игроков в виде 2D боксов
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов
  • Health - отображение здоровья игроков
  • Skeleton - ESP в виде скелета персонажа
  • Skeleton Thickness - настройка толщины линий скелета
  • Show Level - отображение уровня персонажа
  • Show Hero Name - отображение имени персонажа
  • Show Player Name - отображение никнейма игрока
  • Show Glow - подсветка игроков свечением
  • Show Distance - отображение дистанции до цели
  • Corpse Distance - дистанция отображения трупов
  • Max Distance - максимальная дальность работы ESP

ВХ на Лут (Loot ESP)

  • Enabled - включает отображение лута
  • Item Info - выбор информации для отображения предметов
  • Max Distance - максимальная дистанция отображения лута
  • Loot Key - клавиша включения и отключения лут ESP
  • Боеприпасы
  • Броня
  • Экипировка
  • Провизия
  • Аксессуары
  • Карты доступа
  • Контейнеры

Другие фичи Fecurity GZW

  • Invisible Opacity - настройка прозрачности ESP элементов
  • Ammo Widget - отображение информации о боеприпасах
  • Fire Mode - отображение текущего режима стрельбы
  • Remove Visor - удаляет визуальный эффект забрала у шлема
  • Edge Slide - увеличенные прыжки и восстановление стамины
  • Developer Mode - активация режима разработчика
  • Distance Unit - выбор единиц измерения расстояния
  • Menu Key - клавиша открытия меню
  • ESP Colors - настройка цветов боксов, скелетов и текста
  • UI Colors - кастомизация цветов интерфейса и меню
  • Quest Helper - помощник для выполнения квестов

Оставить отзыв


Похожие Товары

PussyCat GZW
  • Аимбот и ESP/ВХ на игроков, ботов и объекты
  • Loot ESP, радар и дополнительные опции (спидхак, отключение теней)
  • Хорошая защита от бана, доступная цена, легкая настройка
Gray Zone Warfare
от 299