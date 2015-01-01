PussyCat для Gray Zone Warfare (GZW)

Информация о чите

Встречайте приватный чит Pussycat для Gray Zone Warfare — надёжное и стабильное решение от проверенного разработчика. Данный софт сочетает в себе простоту, функциональность и безопасность. Вас ждёт точный аимбот с настройкой под легит-игру, информативный ESP/ВХ, отображающий игроков, ботов и другие важные объекты, а также Loot ESP для подсветки квестовых предметов и контейнеров с ценным лутом. Дополнительно реализованы радар, спидхак, отключение теней и показ пинга сервера для удобства. Чит демонстрирует отличную производительность без просадок FPS и при этом имеет низкий шанс бана благодаря надёжной защите. Разработчик регулярно обновляет продукт и расширяет функционал, сохраняя доступную цену, что делает Pussycat идеальным выбором для комфортной и уверенной игры в GZW.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim)

  • Player - включить аим на игроков
  • Bot - аим активен на ботов
  • Aim Key - кнопка активации аимбота
  • Hitboxes - выбор кости куда будет попадать аимбота
  • FOV - область работы аимбота
  • FOV Draw - отображать окружность аимбота
  • FOV Filled - закрасить окружность для лучшей видимости
  • Ammo Count - отображает количество патронов на экране
  • Max Distance - дальность работы аимбота

Visuals (ВХ)

  • Players - ЕСП на Игроков
  • Bot - WH будет показывать ботов
  • Box - ВХ в виде боксов (коробки)
  • Box Style - стиль ЕСП боксов (полные, углы)
  • Snaplines - ВХ в виде линий
  • Snaplines Style - настройка вида для линий
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Names - показывать ники/имена игроков
  • Health - ХП врагов в виде полоски
  • Ignore Team - игнорировать ВХ на свой сквад
  • Containers - показать ящики с лутом
  • Max Distance - дальность работы ЕСП

Items ESP (ВХ Лут)

  • Items ESP - отображать ящики с лутом, квестовые предметы и т.п.
  • State - показывать статус контейнеров (открыт или закрыт)
  • Здания
  • Контейнеры
  • Подбираемые предметы
  • Квестовые предметы
  • Прочие предметы
  • Друие объекты

Другие фичи Pussycat GZW

  • Radar - дополнительно окно показывает врагов на радаре
  • Crossahair - кастомный прицел с гибкой настройкой внешнего вида
  • Disable Shadows - отключить внутриигровые тени (+fps)
  • Speedhack - увеличить скорость передвижения (настраивается)
  • Show Ping - показывать ваш пинг на сервере
  • Font Settings - настройка размера текста для ЕСП
  • Configs - система настроек для быстрого сохранения и загрузки параметров
  • Menu Key - клавиша для открытия меню Pussycat GZW

