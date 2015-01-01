PussyCat для Gray Zone Warfare (GZW)
Информация о чите
Встречайте приватный чит Pussycat для Gray Zone Warfare — надёжное и стабильное решение от проверенного разработчика. Данный софт сочетает в себе простоту, функциональность и безопасность. Вас ждёт точный аимбот с настройкой под легит-игру, информативный ESP/ВХ, отображающий игроков, ботов и другие важные объекты, а также Loot ESP для подсветки квестовых предметов и контейнеров с ценным лутом. Дополнительно реализованы радар, спидхак, отключение теней и показ пинга сервера для удобства. Чит демонстрирует отличную производительность без просадок FPS и при этом имеет низкий шанс бана благодаря надёжной защите. Разработчик регулярно обновляет продукт и расширяет функционал, сохраняя доступную цену, что делает Pussycat идеальным выбором для комфортной и уверенной игры в GZW.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Player - включить аим на игроков
- Bot - аим активен на ботов
- Aim Key - кнопка активации аимбота
- Hitboxes - выбор кости куда будет попадать аимбота
- FOV - область работы аимбота
- FOV Draw - отображать окружность аимбота
- FOV Filled - закрасить окружность для лучшей видимости
- Ammo Count - отображает количество патронов на экране
- Max Distance - дальность работы аимбота
Visuals (ВХ)
- Players - ЕСП на Игроков
- Bot - WH будет показывать ботов
- Box - ВХ в виде боксов (коробки)
- Box Style - стиль ЕСП боксов (полные, углы)
- Snaplines - ВХ в виде линий
- Snaplines Style - настройка вида для линий
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Names - показывать ники/имена игроков
- Health - ХП врагов в виде полоски
- Ignore Team - игнорировать ВХ на свой сквад
- Containers - показать ящики с лутом
- Max Distance - дальность работы ЕСП
Items ESP (ВХ Лут)
- Items ESP - отображать ящики с лутом, квестовые предметы и т.п.
- State - показывать статус контейнеров (открыт или закрыт)
- Здания
- Контейнеры
- Подбираемые предметы
- Квестовые предметы
- Прочие предметы
- Друие объекты
Другие фичи Pussycat GZW
- Radar - дополнительно окно показывает врагов на радаре
- Crossahair - кастомный прицел с гибкой настройкой внешнего вида
- Disable Shadows - отключить внутриигровые тени (+fps)
- Speedhack - увеличить скорость передвижения (настраивается)
- Show Ping - показывать ваш пинг на сервере
- Font Settings - настройка размера текста для ЕСП
- Configs - система настроек для быстрого сохранения и загрузки параметров
- Menu Key - клавиша для открытия меню Pussycat GZW
