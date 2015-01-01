Информация о чите

Fecurity — это премиальное и технологичное решение для Arena Breakout Infinite от известного разработчика, ориентированное на максимальный контроль и комфорт в рейдах. Софт сочетает в себе мощный функционал, продуманную визуальную часть и высокий уровень защиты. В основе боевых возможностей находится гибкий аимбот с выбором целей и точки попадания. Удобное окно предпросмотра позволяет наглядно видеть и тонко настраивать поведение аима под индивидуальный стиль игры. Все параметры легко регулируются и подходят как для аккуратного, так и для более агрессивного геймплея. ESP / WallHack реализован на высоком уровне и отображает игроков, лут и контейнеры. Присутствует сортировка предметов по стоимости, что позволяет быстро находить действительно ценные вещи и эффективно управлять временем в рейде. Дополняют функционал полезные опции: отображение информации о боеприпасах в магазине, текущего режима стрельбы оружия, отключение эффекта забрала шлема, а также функции длинных прыжков и восстановления стамины. Фирменное меню Fecurity выполнено в стильном и удобном дизайне, привычном для продуктов разработчика. Доступна глубокая кастомизация ESP и UI-элементов. Fecurity — это премиальный софт с хорошей защитой для уверенной и результативной игры в Arena Breakout Infinite.