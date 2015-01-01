Fecurity для Arena Breakout Infinite (ABI)

Информация о чите

Fecurity — это премиальное и технологичное решение для Arena Breakout Infinite от известного разработчика, ориентированное на максимальный контроль и комфорт в рейдах. Софт сочетает в себе мощный функционал, продуманную визуальную часть и высокий уровень защиты. В основе боевых возможностей находится гибкий аимбот с выбором целей и точки попадания. Удобное окно предпросмотра позволяет наглядно видеть и тонко настраивать поведение аима под индивидуальный стиль игры. Все параметры легко регулируются и подходят как для аккуратного, так и для более агрессивного геймплея. ESP / WallHack реализован на высоком уровне и отображает игроков, лут и контейнеры. Присутствует сортировка предметов по стоимости, что позволяет быстро находить действительно ценные вещи и эффективно управлять временем в рейде. Дополняют функционал полезные опции: отображение информации о боеприпасах в магазине, текущего режима стрельбы оружия, отключение эффекта забрала шлема, а также функции длинных прыжков и восстановления стамины. Фирменное меню Fecurity выполнено в стильном и удобном дизайне, привычном для продуктов разработчика. Доступна глубокая кастомизация ESP и UI-элементов. Fecurity — это премиальный софт с хорошей защитой для уверенной и результативной игры в Arena Breakout Infinite.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: INTEL & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, Arena Breakout Launcher
Купить Инструкция

Аимбот (Aimbot)

  • Aimbot Enabled - включает или полностью отключает работу аимбота
  • Aim Key - основная клавиша активации аимбота (удержание)
  • Second Aim Key - дополнительная клавиша для активации аима
  • Toggle Key - клавиша полного включения или отключения аимбота
  • Visible Check - аимбот наводится только на цели в прямой видимости
  • Enemy Only - аимбот работает исключительно по противникам
  • Draw FOV - отображает зону захвата целей аимбота в виде окружности
  • Prediction - предугадывает баллистическую точку попадания с учётом движения цели
  • FOV - размер области в пределах которой аимбот ищет цели
  • Target Switch Delay - задержка между переключением аимбота на следующую цель
  • Nearest Coefficient - процент приоритета выстрелов по ближайшей к прицелу части тела
  • Hitbox Priority - клавиша для выбора приоритетной части тела
  • Hitbox Editor - визуальный редактор приоритетов хитбоксов с возможностью ручного выбора частей тела
  • Priority Levels - система приоритетов для каждой части тела при наведении

Players ESP (ВХ Игроки)

  • Players ESP - включить ЕСП (ВХ) для отображения игроков сквозь стены
  • Enemy Only - отображает ESP только на вражеских игроков
  • Box - отображает игроков в виде боксов
  • Box Outline - добавляет обводку вокруг боксов
  • Health - отображает уровень здоровья игроков
  • Skeleton - отображает скелет модели игрока
  • Skeleton Thickness - настраивает толщину линий скелета
  • Maximum Distance - максимальная дальность отображения ESP
  • Corpse Distance - дистанция отображения трупов игроков
  • Player Info - выбор отображаемой информации (ник, дистанция и т.п)

Loot ESP (ВХ Лут)

  • Loot ESP - подсвечивать различные подбираемые предметы сквозь стены
  • Enabled - включает ESP на предметы
  • Item Info - отображаемая информация о предмете (название, дистанция и т.п.)
  • Minimum Price - минимальная стоимость предмета для отображения
  • Rare Price - порог цены для выделения ценных предметов
  • Maximum Distance - максимальное расстояние для отображения лута
  • Loot Key - вкл/выкл ESP на предметы с помощью клавиши

Container ESP (Лутаемые ящики)

  • Container ESP - отображает различные контейнеры с лутом через стены
  • Enabled - включает ESP на контейнеры
  • Container Info - информация о контейнерах (цена, количество и т.д.)
  • Minimum Price - минимальная стоимость содержимого контейнера
  • Rare Price - порог стоимости для выделения ценных контейнеров
  • Maximum Distance - максимальная дистанция отображения контейнеров
  • Container Key - клавиша включения и выключения ESP на контейнеры

Эксплойты (Exploits)

  • Ammo Widget - отображает виджет с информацией о боеприпасах
  • Fire Mode - отображает текущий режим стрельбы оружия
  • Remove Visor - убирает эффект визора/шлема
  • Edge Slide - длинные прыжки и восстановление выносливости

Другие функции Fecurity ABI

  • Menu Key - клавиша открытия меню
  • Invisible Opacity - прозрачность ESP для целей за стенами
  • ESP & UI Colors - гибкая настройка цветов ESP-элементов, текста, интерфейса и состояний целей (видимые, невидимые, нокнутые, мёртвые), а также использование готовых цветовых шаблонов
  • Developer Mode - режим разработчика с дополнительными возможностями
  • Distance Unit - выбор единицы измерения дистанции (футы)
  • Force Reload - принудительная перезагрузка софта
  • Disable AntiScreen - отключение защиты от скриншотов

Оставить отзыв


Похожие Товары

Phoenix ABI Chams
  • Chams-Wallhack: подсветка игроков, ботов и лута сквозь стены.
  • Минимальный риск детекта – только WH, без лишних модулей.
  • Низкая нагрузка на систему, быстрая работа и регулярные обновления.
Arena Breakout
от 349

TikTok ABI
  • ESP (ВХ) на Игроков, Контейнеры и Тела убитых с кучей настроек
  • Гибкий и высокоточный Аимбот по противникам с удобной настройкой
  • Battle Mode, Stream-Proof и Cистема Конфигов
Arena Breakout
от 399

Dullwave ABI
  • Качественный и сбалансированный чит для ABI
  • Wallhack для отображения игроков и Loot ESP
  • Достаточно хороший базовый Аимбот
Arena Breakout
от 789

Unnamed ABI
  • Мощный Аимбот для ABI с гибкими настройками
  • Wallhack для отображения игроков, ботов и трупов
  • Показывает содержимое инвентаря игроков и трупов
Arena Breakout
от 789