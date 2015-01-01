Fecurity для Arena Breakout Infinite (ABI)
Информация о чите
Fecurity — это премиальное и технологичное решение для Arena Breakout Infinite от известного разработчика, ориентированное на максимальный контроль и комфорт в рейдах. Софт сочетает в себе мощный функционал, продуманную визуальную часть и высокий уровень защиты. В основе боевых возможностей находится гибкий аимбот с выбором целей и точки попадания. Удобное окно предпросмотра позволяет наглядно видеть и тонко настраивать поведение аима под индивидуальный стиль игры. Все параметры легко регулируются и подходят как для аккуратного, так и для более агрессивного геймплея. ESP / WallHack реализован на высоком уровне и отображает игроков, лут и контейнеры. Присутствует сортировка предметов по стоимости, что позволяет быстро находить действительно ценные вещи и эффективно управлять временем в рейде. Дополняют функционал полезные опции: отображение информации о боеприпасах в магазине, текущего режима стрельбы оружия, отключение эффекта забрала шлема, а также функции длинных прыжков и восстановления стамины. Фирменное меню Fecurity выполнено в стильном и удобном дизайне, привычном для продуктов разработчика. Доступна глубокая кастомизация ESP и UI-элементов. Fecurity — это премиальный софт с хорошей защитой для уверенной и результативной игры в Arena Breakout Infinite.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: INTEL & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, Arena Breakout Launcher
Аимбот (Aimbot)
- Aimbot Enabled - включает или полностью отключает работу аимбота
- Aim Key - основная клавиша активации аимбота (удержание)
- Second Aim Key - дополнительная клавиша для активации аима
- Toggle Key - клавиша полного включения или отключения аимбота
- Visible Check - аимбот наводится только на цели в прямой видимости
- Enemy Only - аимбот работает исключительно по противникам
- Draw FOV - отображает зону захвата целей аимбота в виде окружности
- Prediction - предугадывает баллистическую точку попадания с учётом движения цели
- FOV - размер области в пределах которой аимбот ищет цели
- Target Switch Delay - задержка между переключением аимбота на следующую цель
- Nearest Coefficient - процент приоритета выстрелов по ближайшей к прицелу части тела
- Hitbox Priority - клавиша для выбора приоритетной части тела
- Hitbox Editor - визуальный редактор приоритетов хитбоксов с возможностью ручного выбора частей тела
- Priority Levels - система приоритетов для каждой части тела при наведении
Players ESP (ВХ Игроки)
- Players ESP - включить ЕСП (ВХ) для отображения игроков сквозь стены
- Enemy Only - отображает ESP только на вражеских игроков
- Box - отображает игроков в виде боксов
- Box Outline - добавляет обводку вокруг боксов
- Health - отображает уровень здоровья игроков
- Skeleton - отображает скелет модели игрока
- Skeleton Thickness - настраивает толщину линий скелета
- Maximum Distance - максимальная дальность отображения ESP
- Corpse Distance - дистанция отображения трупов игроков
- Player Info - выбор отображаемой информации (ник, дистанция и т.п)
Loot ESP (ВХ Лут)
- Loot ESP - подсвечивать различные подбираемые предметы сквозь стены
- Enabled - включает ESP на предметы
- Item Info - отображаемая информация о предмете (название, дистанция и т.п.)
- Minimum Price - минимальная стоимость предмета для отображения
- Rare Price - порог цены для выделения ценных предметов
- Maximum Distance - максимальное расстояние для отображения лута
- Loot Key - вкл/выкл ESP на предметы с помощью клавиши
Container ESP (Лутаемые ящики)
- Container ESP - отображает различные контейнеры с лутом через стены
- Enabled - включает ESP на контейнеры
- Container Info - информация о контейнерах (цена, количество и т.д.)
- Minimum Price - минимальная стоимость содержимого контейнера
- Rare Price - порог стоимости для выделения ценных контейнеров
- Maximum Distance - максимальная дистанция отображения контейнеров
- Container Key - клавиша включения и выключения ESP на контейнеры
Эксплойты (Exploits)
- Ammo Widget - отображает виджет с информацией о боеприпасах
- Fire Mode - отображает текущий режим стрельбы оружия
- Remove Visor - убирает эффект визора/шлема
- Edge Slide - длинные прыжки и восстановление выносливости
Другие функции Fecurity ABI
- Menu Key - клавиша открытия меню
- Invisible Opacity - прозрачность ESP для целей за стенами
- ESP & UI Colors - гибкая настройка цветов ESP-элементов, текста, интерфейса и состояний целей (видимые, невидимые, нокнутые, мёртвые), а также использование готовых цветовых шаблонов
- Developer Mode - режим разработчика с дополнительными возможностями
- Distance Unit - выбор единицы измерения дистанции (футы)
- Force Reload - принудительная перезагрузка софта
- Disable AntiScreen - отключение защиты от скриншотов
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Phoenix ABI Chams
- Chams-Wallhack: подсветка игроков, ботов и лута сквозь стены.
- Минимальный риск детекта – только WH, без лишних модулей.
- Низкая нагрузка на систему, быстрая работа и регулярные обновления.
TikTok ABI
- ESP (ВХ) на Игроков, Контейнеры и Тела убитых с кучей настроек
- Гибкий и высокоточный Аимбот по противникам с удобной настройкой
- Battle Mode, Stream-Proof и Cистема Конфигов
Dullwave ABI
- Качественный и сбалансированный чит для ABI
- Wallhack для отображения игроков и Loot ESP
- Достаточно хороший базовый Аимбот
Unnamed ABI
- Мощный Аимбот для ABI с гибкими настройками
- Wallhack для отображения игроков, ботов и трупов
- Показывает содержимое инвентаря игроков и трупов