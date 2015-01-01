Информация о чите

Phoenix — это крайне мощный приватный софт для Arena Breakout Infinite, предназначенный для игроков, которым нужен максимальный функционал и полный контроль над рейдом. На фоне других решений для ABI данный софт выделяется агрессивными возможностями и ориентирован на рейдж-стиль игры. В основе боевого арсенала находится Silent Aimbot с удобной настройкой, который работает в пределах FOV и позволяет поражать цели без движения прицела. Дополнительно реализована возможность прострела сквозь стены (Through Wall), а также функция Instant Kill для моментального устранения противников. Для стабильной стрельбы предусмотрено отключение отдачи, что делает оружие полностью контролируемым. ESP / WallHack обладает крайне гибкими настройками и отображает игроков, ботов, тела убитых противников и предметы. Визуалы легко кастомизируются под нужный стиль — от максимально информативного до более аккуратного. Софт отлично подходит для фарма, PvP и быстрой зачистки локаций. Дополняют функционал мощные дополнительные опции: скинченжер, баннихоп, эксплойт быстрого поиска предметов, ускоренная зарядка патронов в магазин, использование ключей без затрат, удаление эффекта визора, дебаг-режим и система конфигов для сохранения настроек. Также в Phoenix встроен HWID Spoofer, что повышает безопасность использования. Отличный выбор для RMT и агрессивной игры в Arena Breakout Infinite.