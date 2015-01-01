Phoenix для Arena Breakout Infinite
Информация о чите
Phoenix — это крайне мощный приватный софт для Arena Breakout Infinite, предназначенный для игроков, которым нужен максимальный функционал и полный контроль над рейдом. На фоне других решений для ABI данный софт выделяется агрессивными возможностями и ориентирован на рейдж-стиль игры. В основе боевого арсенала находится Silent Aimbot с удобной настройкой, который работает в пределах FOV и позволяет поражать цели без движения прицела. Дополнительно реализована возможность прострела сквозь стены (Through Wall), а также функция Instant Kill для моментального устранения противников. Для стабильной стрельбы предусмотрено отключение отдачи, что делает оружие полностью контролируемым. ESP / WallHack обладает крайне гибкими настройками и отображает игроков, ботов, тела убитых противников и предметы. Визуалы легко кастомизируются под нужный стиль — от максимально информативного до более аккуратного. Софт отлично подходит для фарма, PvP и быстрой зачистки локаций. Дополняют функционал мощные дополнительные опции: скинченжер, баннихоп, эксплойт быстрого поиска предметов, ускоренная зарядка патронов в магазин, использование ключей без затрат, удаление эффекта визора, дебаг-режим и система конфигов для сохранения настроек. Также в Phoenix встроен HWID Spoofer, что повышает безопасность использования. Отличный выбор для RMT и агрессивной игры в Arena Breakout Infinite.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam, Microsoft Store, Epic Games (EGS)
Аимбот (Aim Bot)
- Enable – включает или отключает работу аимбота
- Aim Key – можно назначить кнопку активации аимбота
- Through Wall – позволяет аимботу работать по целям за препятствиями
- Show FOV – отображает радиус работы аимбота на экране
- FOV – настраиваемый радиус области работы аимбота
- Instant Kill – мгновенное убийство при попадании
- No Recoil – отключает отдачу оружия при стрельбе
Players ESP (ВХ Игроки)
- Enable – включает ESP для отображения игроков
- Box – отображает игроков в виде боксов
- Health – показывает уровень здоровья игроков
- Tier helmet – отображает уровень шлема игрока
- Armor Info – показывает информацию о броне
- Armor Info Mode – режим отображения информации о броне
- Team Index – отображает индекс команды игрока
- Name – показывает никнейм игрока
- Skeleton – отображает скелет модели игрока
- Weapon – показывает оружие в руках игрока
- Weapon Ammo Count – отображает количество патронов в оружии
- Price – показывает стоимость экипировки игрока
- Distance – отображает расстояние до игрока
Bots ESP (ВХ Боты)
- Enable – включает ESP для ботов
- Name – отображает имя бота
- Box – отображает ботов в виде боксов
- Health – показывает уровень здоровья ботов
- Skeleton – отображает скелет ботов
- Distance – отображает расстояние до ботов
- Max Distance – максимальная дальность отображения ботов
Corpses ESP (ВХ Трупы)
- Enable – включает ESP на трупы
- Corpse – отображает трупы игроков
- Corpse Show Needed Items – показывает только нужные предметы в трупах
- Corpse Min Price – минимальная цена лута для отображения трупов
Items ESP (ВХ Лут)
- Enable – включает ESP на предметы
- Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов
- Min Price – минимальная цена предметов для отображения
Другие фичи Phoenix FULL ABI
- Enable – отображает индикатор количества патронов
- Skin Changer – включает смену скинов
- BunnyHop – автоматические прыжки при удержании клавиши
- Fast Search – ускоряет обыск контейнеров и трупов
- Fast Magazine – ускоряет перезарядку и работу с магазином
- Free Keys – позволяет использовать ключи без расхода
- No Visor – отключает визуальный эффект визора шлема
- Debug – включает режим отладки
- Save – сохранить текущие настройки
- Load – загрузить сохранённые настройки
- Reset – сбросить настройки
- Menu Key – клавиша открытия меню
- Toggle – режим переключения меню
- Custom Scale – настройка масштаба меню
- Built-in-Spoofer – встроенный HWID Spoofer для обхода аппаратной блокировки в ABI
