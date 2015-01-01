Phoenix для Arena Breakout Infinite

Информация о чите

Phoenix — это крайне мощный приватный софт для Arena Breakout Infinite, предназначенный для игроков, которым нужен максимальный функционал и полный контроль над рейдом. На фоне других решений для ABI данный софт выделяется агрессивными возможностями и ориентирован на рейдж-стиль игры. В основе боевого арсенала находится Silent Aimbot с удобной настройкой, который работает в пределах FOV и позволяет поражать цели без движения прицела. Дополнительно реализована возможность прострела сквозь стены (Through Wall), а также функция Instant Kill для моментального устранения противников. Для стабильной стрельбы предусмотрено отключение отдачи, что делает оружие полностью контролируемым. ESP / WallHack обладает крайне гибкими настройками и отображает игроков, ботов, тела убитых противников и предметы. Визуалы легко кастомизируются под нужный стиль — от максимально информативного до более аккуратного. Софт отлично подходит для фарма, PvP и быстрой зачистки локаций. Дополняют функционал мощные дополнительные опции: скинченжер, баннихоп, эксплойт быстрого поиска предметов, ускоренная зарядка патронов в магазин, использование ключей без затрат, удаление эффекта визора, дебаг-режим и система конфигов для сохранения настроек. Также в Phoenix встроен HWID Spoofer, что повышает безопасность использования. Отличный выбор для RMT и агрессивной игры в Arena Breakout Infinite.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam, Microsoft Store, Epic Games (EGS)
Аимбот (Aim Bot)

  • Enable – включает или отключает работу аимбота
  • Aim Key – можно назначить кнопку активации аимбота
  • Through Wall – позволяет аимботу работать по целям за препятствиями
  • Show FOV – отображает радиус работы аимбота на экране
  • FOV – настраиваемый радиус области работы аимбота
  • Instant Kill – мгновенное убийство при попадании
  • No Recoil – отключает отдачу оружия при стрельбе

Players ESP (ВХ Игроки)

  • Enable – включает ESP для отображения игроков
  • Box – отображает игроков в виде боксов
  • Health – показывает уровень здоровья игроков
  • Tier helmet – отображает уровень шлема игрока
  • Armor Info – показывает информацию о броне
  • Armor Info Mode – режим отображения информации о броне
  • Team Index – отображает индекс команды игрока
  • Name – показывает никнейм игрока
  • Skeleton – отображает скелет модели игрока
  • Weapon – показывает оружие в руках игрока
  • Weapon Ammo Count – отображает количество патронов в оружии
  • Price – показывает стоимость экипировки игрока
  • Distance – отображает расстояние до игрока

Bots ESP (ВХ Боты)

  • Enable – включает ESP для ботов
  • Name – отображает имя бота
  • Box – отображает ботов в виде боксов
  • Health – показывает уровень здоровья ботов
  • Skeleton – отображает скелет ботов
  • Distance – отображает расстояние до ботов
  • Max Distance – максимальная дальность отображения ботов

Corpses ESP (ВХ Трупы)

  • Enable – включает ESP на трупы
  • Corpse – отображает трупы игроков
  • Corpse Show Needed Items – показывает только нужные предметы в трупах
  • Corpse Min Price – минимальная цена лута для отображения трупов

Items ESP (ВХ Лут)

  • Enable – включает ESP на предметы
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов
  • Min Price – минимальная цена предметов для отображения

Другие фичи Phoenix FULL ABI

  • Enable – отображает индикатор количества патронов
  • Skin Changer – включает смену скинов
  • BunnyHop – автоматические прыжки при удержании клавиши
  • Fast Search – ускоряет обыск контейнеров и трупов
  • Fast Magazine – ускоряет перезарядку и работу с магазином
  • Free Keys – позволяет использовать ключи без расхода
  • No Visor – отключает визуальный эффект визора шлема
  • Debug – включает режим отладки
  • Save – сохранить текущие настройки
  • Load – загрузить сохранённые настройки
  • Reset – сбросить настройки
  • Menu Key – клавиша открытия меню
  • Toggle – режим переключения меню
  • Custom Scale – настройка масштаба меню
  • Built-in-Spoofer – встроенный HWID Spoofer для обхода аппаратной блокировки в ABI

