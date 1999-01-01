Информация о чите

TikTok — это трендовый и функциональный приватный чит для Arena Breakout Infinite от разработчика SMG, созданный для игроков, которым важно полное понимание происходящего в рейде. Софт предоставляет максимум полезной информации и отлично подходит для уверенных перестрелок и эффективного лута. ESP / WallHack отличается высокой информативностью и отображает подробные данные об игроках: уровень, экипировку, стоимость снаряжения, расстояние до цели, уровень здоровья и другие важные параметры. Это позволяет быстро оценивать угрозу, принимать правильные решения и контролировать ситуацию в бою. Также реализована подсветка тел убитых противников, что упрощает сбор лута после перестрелок. Отдельно стоит отметить ESP на контейнеры с ценным лутом, который помогает находить нужные ящики и избегать бесполезного перемещения по карте. Широкие возможности кастомизации позволяют настроить визуалы под личные предпочтения, а встроенная система конфигов даёт возможность сохранить настройки и загрузить их при следующем запуске софта. Для максимальной концентрации в бою предусмотрен Battle Mode, отключающий весь лишний ESP и оставляющий только отображение игроков. Меню поддерживает русский, английский и китайский языки. SMG TikTok — стильное, доступное и практичное решение для Arena Breakout Infinite.