TikTok для Арена Брейкаут Инфинит (ABI)

Информация о чите

TikTok — это трендовый и функциональный приватный чит для Arena Breakout Infinite от разработчика SMG, созданный для игроков, которым важно полное понимание происходящего в рейде. Софт предоставляет максимум полезной информации и отлично подходит для уверенных перестрелок и эффективного лута. ESP / WallHack отличается высокой информативностью и отображает подробные данные об игроках: уровень, экипировку, стоимость снаряжения, расстояние до цели, уровень здоровья и другие важные параметры. Это позволяет быстро оценивать угрозу, принимать правильные решения и контролировать ситуацию в бою. Также реализована подсветка тел убитых противников, что упрощает сбор лута после перестрелок. Отдельно стоит отметить ESP на контейнеры с ценным лутом, который помогает находить нужные ящики и избегать бесполезного перемещения по карте. Широкие возможности кастомизации позволяют настроить визуалы под личные предпочтения, а встроенная система конфигов даёт возможность сохранить настройки и загрузить их при следующем запуске софта. Для максимальной концентрации в бою предусмотрен Battle Mode, отключающий весь лишний ESP и оставляющий только отображение игроков. Меню поддерживает русский, английский и китайский языки. SMG TikTok — стильное, доступное и практичное решение для Arena Breakout Infinite.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) , Windows 11 (22H2/23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam
Купить Инструкция

Аимбот (Aim)

  • Enable - включает или отключает работу аимбота
  • Aim Key - кнопка для активации аимбота
  • Visible Check - аимбот наводится только на цели в прямой видимости
  • Auto Switch - автоматическое переключение на следующую цель
  • FOV Show - отображает радиус работы аимбота на экране
  • FOV - настраиваемая область действия аимбота
  • Bones - выбор части тела для наведения аима (голова, шея, тело)
  • Max Distance - максимальная дистанция работы аимбота

Players ESP (ВХ на Врагов)

  • Enable - включает визуальное ESP на противников
  • Box - подсветка врагов боксами разных типов (полные, углы)
  • Filled - заливка внутри бокса для четкости видимости
  • Visible Check - видимые/невидимые игроки подсвечены разными цветами
  • Show Teammates - включает отображение союзников
  • Name - отображает имя противника
  • Level - показывать уровень игрока над головой
  • Price - показывает стоимость экипировки игрока
  • Health Bar - показывает уровень здоровья противников
  • Skeleton - отображает скелет моделей врагов
  • Weapon in Hand - показывает оружие в руках врага
  • Render Distance - дальность отображения ESP на врагов

Items ESP (ВХ на Предметы)

  • Item Distance - показывает расстояние до предметов
  • Dark Background - тёмный фон под предметами для лучшей читаемости
  • Item Price - отображает стоимость предметов
  • Item Name - показывает название предмета
  • Item Icon - отображает иконку предмета
  • Minimum Item Price - фильтр отображения предметов по минимальной цене
  • Max Distance - максимальная дистанция отображения предметов

Containers ESP (Ящики с лутом)

  • Dark Background - тёмный фон под контейнерами
  • Container Title - отображает название контейнера
  • Container Icon - показывает иконку контейнера
  • Container Distance - отображает расстояние до контейнера
  • Hide Contents with Icon - скрывает содержимое контейнера, оставляя иконку
  • Distance under Icon - отображает дистанцию под иконкой
  • Max Distance - максимальная дальность отображения контейнеров
  • Custom Title - пользовательское название контейнера

Corpses (Убитые игроки)

  • Dark Background - тёмный фон под трупами для лучшей видимости
  • Corpse Title - отображает название трупа
  • Corpse Icon - показывает иконку трупа
  • Corpse Distance - отображает расстояние до трупа
  • Hide Contents with Icon - скрывает содержимое трупа, оставляя иконку
  • Price under Icon - показывает стоимость лута под иконкой
  • Distance under Icon - отображает дистанцию под иконкой
  • Minimum Price - фильтр трупов по минимальной цене лута
  • Max Distance - максимальная дистанция отображения трупов
  • Custom Title - пользовательское название трупов

Другие фичи SMG Tiktok ABI

  • Crosshair - показывает дополнительный прицел в центре экрана
  • Configs - система профилей с настройками под разные стили (сохранить, загрузить, сбросить)
  • Font Size - настройка шрифта для ЕСП элментов
  • Menu Key - назначение клавиши открытия меню
  • Unload Key - клавиша безопасной выгрузки софта
  • Languages - SMG Tiktok поддерживает три языка: русский, английский, китайский
  • Custom Colors - возможность кастомизации ЕСП элементов (окружность аимбота, игроки, тела, лут и т.п.)
  • Players ESP Preview - окно предпросмотра выбранных ЕСП настроек для отображения врагов
  • Battle Mode - выключает весь ВХ и оставляет только отображение врагов (по бинду)
  • Stream-Proof - защита от записи софта через OBS и Discord

Оставить отзыв


Похожие Товары

Phoenix ABI Chams
  • Chams-Wallhack: подсветка игроков, ботов и лута сквозь стены.
  • Минимальный риск детекта – только WH, без лишних модулей.
  • Низкая нагрузка на систему, быстрая работа и регулярные обновления.
Arena Breakout
от 349

Dullwave ABI
  • Качественный и сбалансированный чит для ABI
  • Wallhack для отображения игроков и Loot ESP
  • Достаточно хороший базовый Аимбот
Arena Breakout
от 789

Unnamed ABI
  • Мощный Аимбот для ABI с гибкими настройками
  • Wallhack для отображения игроков, ботов и трупов
  • Показывает содержимое инвентаря игроков и трупов
Arena Breakout
от 809