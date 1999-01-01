TikTok для Арена Брейкаут Инфинит (ABI)
Информация о чите
TikTok — это трендовый и функциональный приватный чит для Arena Breakout Infinite от разработчика SMG, созданный для игроков, которым важно полное понимание происходящего в рейде. Софт предоставляет максимум полезной информации и отлично подходит для уверенных перестрелок и эффективного лута. ESP / WallHack отличается высокой информативностью и отображает подробные данные об игроках: уровень, экипировку, стоимость снаряжения, расстояние до цели, уровень здоровья и другие важные параметры. Это позволяет быстро оценивать угрозу, принимать правильные решения и контролировать ситуацию в бою. Также реализована подсветка тел убитых противников, что упрощает сбор лута после перестрелок. Отдельно стоит отметить ESP на контейнеры с ценным лутом, который помогает находить нужные ящики и избегать бесполезного перемещения по карте. Широкие возможности кастомизации позволяют настроить визуалы под личные предпочтения, а встроенная система конфигов даёт возможность сохранить настройки и загрузить их при следующем запуске софта. Для максимальной концентрации в бою предусмотрен Battle Mode, отключающий весь лишний ESP и оставляющий только отображение игроков. Меню поддерживает русский, английский и китайский языки. SMG TikTok — стильное, доступное и практичное решение для Arena Breakout Infinite.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) , Windows 11 (22H2/23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam
Аимбот (Aim)
- Enable - включает или отключает работу аимбота
- Aim Key - кнопка для активации аимбота
- Visible Check - аимбот наводится только на цели в прямой видимости
- Auto Switch - автоматическое переключение на следующую цель
- FOV Show - отображает радиус работы аимбота на экране
- FOV - настраиваемая область действия аимбота
- Bones - выбор части тела для наведения аима (голова, шея, тело)
- Max Distance - максимальная дистанция работы аимбота
Players ESP (ВХ на Врагов)
- Enable - включает визуальное ESP на противников
- Box - подсветка врагов боксами разных типов (полные, углы)
- Filled - заливка внутри бокса для четкости видимости
- Visible Check - видимые/невидимые игроки подсвечены разными цветами
- Show Teammates - включает отображение союзников
- Name - отображает имя противника
- Level - показывать уровень игрока над головой
- Price - показывает стоимость экипировки игрока
- Health Bar - показывает уровень здоровья противников
- Skeleton - отображает скелет моделей врагов
- Weapon in Hand - показывает оружие в руках врага
- Render Distance - дальность отображения ESP на врагов
Items ESP (ВХ на Предметы)
- Item Distance - показывает расстояние до предметов
- Dark Background - тёмный фон под предметами для лучшей читаемости
- Item Price - отображает стоимость предметов
- Item Name - показывает название предмета
- Item Icon - отображает иконку предмета
- Minimum Item Price - фильтр отображения предметов по минимальной цене
- Max Distance - максимальная дистанция отображения предметов
Containers ESP (Ящики с лутом)
- Dark Background - тёмный фон под контейнерами
- Container Title - отображает название контейнера
- Container Icon - показывает иконку контейнера
- Container Distance - отображает расстояние до контейнера
- Hide Contents with Icon - скрывает содержимое контейнера, оставляя иконку
- Distance under Icon - отображает дистанцию под иконкой
- Max Distance - максимальная дальность отображения контейнеров
- Custom Title - пользовательское название контейнера
Corpses (Убитые игроки)
- Dark Background - тёмный фон под трупами для лучшей видимости
- Corpse Title - отображает название трупа
- Corpse Icon - показывает иконку трупа
- Corpse Distance - отображает расстояние до трупа
- Hide Contents with Icon - скрывает содержимое трупа, оставляя иконку
- Price under Icon - показывает стоимость лута под иконкой
- Distance under Icon - отображает дистанцию под иконкой
- Minimum Price - фильтр трупов по минимальной цене лута
- Max Distance - максимальная дистанция отображения трупов
- Custom Title - пользовательское название трупов
Другие фичи SMG Tiktok ABI
- Crosshair - показывает дополнительный прицел в центре экрана
- Configs - система профилей с настройками под разные стили (сохранить, загрузить, сбросить)
- Font Size - настройка шрифта для ЕСП элментов
- Menu Key - назначение клавиши открытия меню
- Unload Key - клавиша безопасной выгрузки софта
- Languages - SMG Tiktok поддерживает три языка: русский, английский, китайский
- Custom Colors - возможность кастомизации ЕСП элементов (окружность аимбота, игроки, тела, лут и т.п.)
- Players ESP Preview - окно предпросмотра выбранных ЕСП настроек для отображения врагов
- Battle Mode - выключает весь ВХ и оставляет только отображение врагов (по бинду)
- Stream-Proof - защита от записи софта через OBS и Discord
