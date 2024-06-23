Чит GHOST для Arena Breakout (ABI)

Информация о чите

Знакомьтесь: чит GHOST для Arena Breakout Infinite - очень надёжный и качественный продукт для данной игры. В новом ПО используется инновационный обход нового китайского античита, который позволяет читу GHOST отлично работать и быть очень безопасным. Максимальная работоспособность, низкий шанс бана и отличный функционал - всё это ждёт вас внутри GHOST хак. Два вида аимбота и гибкая настройка позволяют использовать его как для RAGE, так и для Legit. ЕСП также имеет возможность гибкой настройки визуалов и целей для отображения. Одной из главных сильных сторон софта является встроенный спуфер. Кроме того, чит оснащён красивым меню, системой конфигов и некоторыми другими менее значительными фичами. Испытайте новый софт в бою как можно скорее и вы точно не пожалеете об этом!