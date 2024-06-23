Чит GHOST для Arena Breakout (ABI)
Информация о чите
Знакомьтесь: чит GHOST для Arena Breakout Infinite - очень надёжный и качественный продукт для данной игры. В новом ПО используется инновационный обход нового китайского античита, который позволяет читу GHOST отлично работать и быть очень безопасным. Максимальная работоспособность, низкий шанс бана и отличный функционал - всё это ждёт вас внутри GHOST хак. Два вида аимбота и гибкая настройка позволяют использовать его как для RAGE, так и для Legit. ЕСП также имеет возможность гибкой настройки визуалов и целей для отображения. Одной из главных сильных сторон софта является встроенный спуфер. Кроме того, чит оснащён красивым меню, системой конфигов и некоторыми другими менее значительными фичами. Испытайте новый софт в бою как можно скорее и вы точно не пожалеете об этом!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam
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Aimbot (Vector & Silent)
- Vector Aimbot - векторный аимбот, симуляция движений мыши человеком
- Vector Aim Hotkey - бинд клавиши для активации векторного аима
- Smooth - уровень плавности векторного аима, больше значение - медленнее аим
- Vector Aim Max Distance - радиус в котором векторный аим будет поражать цели
- pSilent Aimbot - мощный вид аима, пули поражают цели, но прицел и камера не дергаются
- pSilent Hotkey - выбор клавиши для активации сайлент аима
- pSilent Max Distance - отдельная настройка дистанции для сайлент аима
- FOV - размер области в которой аим будет выбирать цели
- Draw FOV - показывать область работа аима на экране в виде окружности вокруг прицела
- Filled FOV - залить фон круга FOV темным прозрачным цветом
- Visible Check - по умолчанию аим не поражает цели за стенами
- Hitboxes (Bones) - возможность детально выбирать и отмечать на картинке части тела по которым должен стрелять аим
Player ESP (WH)
- Players ESP - валлхак показывающий игроков
- Name ESP - никнеймы
- Box ESP - wh в виде коробок
- Skeleton - wh в форме скелетов
- Weapon - оружие в руках у цели
- Price - стоимость инвентаря персонажа
- Distance - расстояние до врага
- Armor - броня цели
- Ammo - количество патронов у цели
- Health - количество ХП у персонажа (отображается с помощью индикатора/бара)
- Max Distance - настройка дальности работы ESP против игроков/ботов
- Bot ESP - есп показывает как игроков (PMC), так и ботов (SCAVS)
Loot ESP (ВХ на Лут)
- Loot ESP - вх показывающий различный лут
- Item Name - названия отображаемых предметов
- Item Price - цена отображаемых предметов
- Distance - расстояние до лута
- Containers - показывать контейнеры с лутом внутри
- Contents of containers - выводить список лута внутри контейнера
- Show Quest Items - отдельно показывать и помечать квестовые предметы
- Min Price Filter - фильтр предметов по минимальной цене
- Max Distance - регулировка дальности работы Loot ESP
- Loot Categories - фильтр лута по категориям
Loot ESP Categories (Категории Предметов)
- Weapon - различное оружие
- Adapter - адаптеры
- Ammo - боеприпасы
- Armor - снаряжение
- Recovery - предметы для лечения
- Mybag - рюкзаки
- Vestbag - разгрузка
- Avatar
- Safe
- Badge - эмблемы
- Other Items - другие предметы (вне категорий выше)
Misc (Другие Возможности Софта)
- Instant Kill
- Recoil Control - отключение отдачи оружия при стрельбе
- Config System (Save / Load Config) - система сохранения настроек (конфигов)
- Built-In Spoofer - встроенный HWID-спуфер для обхода блокировок
- Custom Colors for ESP - детальная настройка цветов и других элементов ЕСП