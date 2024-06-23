Чит GHOST для Arena Breakout (ABI)

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Информация о чите

Знакомьтесь: чит GHOST для Arena Breakout Infinite - очень надёжный и качественный продукт для данной игры. В новом ПО используется инновационный обход нового китайского античита, который позволяет читу GHOST отлично работать и быть очень безопасным. Максимальная работоспособность, низкий шанс бана и отличный функционал - всё это ждёт вас внутри GHOST хак. Два вида аимбота и гибкая настройка позволяют использовать его как для RAGE, так и для Legit. ЕСП также имеет возможность гибкой настройки визуалов и целей для отображения. Одной из главных сильных сторон софта является встроенный спуфер. Кроме того, чит оснащён красивым меню, системой конфигов и некоторыми другими менее значительными фичами. Испытайте новый софт в бою как можно скорее и вы точно не пожалеете об этом!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam

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Aimbot (Vector & Silent)

  • Vector Aimbot - векторный аимбот, симуляция движений мыши человеком
  • Vector Aim Hotkey - бинд клавиши для активации векторного аима
  • Smooth - уровень плавности векторного аима, больше значение - медленнее аим
  • Vector Aim Max Distance - радиус в котором векторный аим будет поражать цели
  • pSilent Aimbot - мощный вид аима, пули поражают цели, но прицел и камера не дергаются
  • pSilent Hotkey - выбор клавиши для активации сайлент аима
  • pSilent Max Distance - отдельная настройка дистанции для сайлент аима
  • FOV - размер области в которой аим будет выбирать цели
  • Draw FOV - показывать область работа аима на экране в виде окружности вокруг прицела
  • Filled FOV - залить фон круга FOV темным прозрачным цветом
  • Visible Check - по умолчанию аим не поражает цели за стенами
  • Hitboxes (Bones) - возможность детально выбирать и отмечать на картинке части тела по которым должен стрелять аим

Player ESP (WH)

  • Players ESP - валлхак показывающий игроков
  • Name ESP - никнеймы
  • Box ESP - wh в виде коробок
  • Skeleton - wh в форме скелетов
  • Weapon - оружие в руках у цели
  • Price - стоимость инвентаря персонажа
  • Distance - расстояние до врага
  • Armor - броня цели
  • Ammo - количество патронов у цели
  • Health - количество ХП у персонажа (отображается с помощью индикатора/бара)
  • Max Distance - настройка дальности работы ESP против игроков/ботов
  • Bot ESP - есп показывает как игроков (PMC), так и ботов (SCAVS)

Loot ESP (ВХ на Лут)

  • Loot ESP - вх показывающий различный лут
  • Item Name - названия отображаемых предметов
  • Item Price - цена отображаемых предметов
  • Distance - расстояние до лута
  • Containers - показывать контейнеры с лутом внутри
  • Contents of containers - выводить список лута внутри контейнера
  • Show Quest Items - отдельно показывать и помечать квестовые предметы
  • Min Price Filter - фильтр предметов по минимальной цене
  • Max Distance - регулировка дальности работы Loot ESP
  • Loot Categories - фильтр лута по категориям

Loot ESP Categories (Категории Предметов)

  • Weapon - различное оружие
  • Adapter - адаптеры
  • Ammo - боеприпасы
  • Armor - снаряжение
  • Recovery - предметы для лечения
  • Mybag - рюкзаки
  • Vestbag - разгрузка
  • Avatar
  • Safe
  • Pocket
  • Badge - эмблемы
  • Other Items - другие предметы (вне категорий выше)

Misc (Другие Возможности Софта)

  • Instant Kill
  • Recoil Control - отключение отдачи оружия при стрельбе
  • Config System (Save / Load Config) - система сохранения настроек (конфигов)
  • Built-In Spoofer - встроенный HWID-спуфер для обхода блокировок
  • Custom Colors for ESP - детальная настройка цветов и других элементов ЕСП