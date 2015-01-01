Руководство по использованию продукции Ghost для разных игр (Гайд)

Delta Force

На этой странице представлена инструкция по запуску и использованию чита Ghost для Delta Force.

Инструкция к софту

Пошаговый гайд:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
    • Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку "Пуск", введите в поиске "Изоляция ядра", в открывшемся окне отключите все параметры.
  3. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  4. Запустите файл лоадера от имени администратора. 
  5. Вставьте ваш ключ в окно лоадера и нажмите на соответствующую кнопку для продолжения.
  6. Через некоторое время перед вами появится окно консоли (CMD), после небольшой загрузки появится сообщение о том, что нужно запускать игру.
  7. Запустите игру.
  8. Если всё в порядке, после полной загрузки игры перед вами появится меню чита Ghost. Приятной игры!

В дальнейшем меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши "Insert". 

Видео c демонстрацией

Delta Force:

FAQ по ошибкам

Здесь мы собрали популярные проблемы и способы их исправить:

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