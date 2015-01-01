На этой странице представлена инструкция по запуску и использованию чита Ghost для Delta Force.

Инструкция к софту

Пошаговый гайд:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Зайдите в игру без чита и установите режим экрана " Без Рамок " или " Оконный ", в " Полный экран " софт работать не будет.

" или " ", в " " софт работать не будет. Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку "Пуск", введите в поиске "Изоляция ядра", в открывшемся окне отключите все параметры. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Запустите файл лоадера от имени администратора. Вставьте ваш ключ в окно лоадера и нажмите на соответствующую кнопку для продолжения. Через некоторое время перед вами появится окно консоли (CMD), после небольшой загрузки появится сообщение о том, что нужно запускать игру. Запустите игру. Если всё в порядке, после полной загрузки игры перед вами появится меню чита Ghost. Приятной игры!

В дальнейшем меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши "Insert".

Видео c демонстрацией

Delta Force:

FAQ по ошибкам

Здесь мы собрали популярные проблемы и способы их исправить:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Убедитесь, что вы поставили "Оконный" или "Безрамочный" режим экрана в игре. В "Полноэкранном" режиме читы Ghost не работают.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!