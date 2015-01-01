На этой странице представлена инструкция по запуску и использованию чита Ghost для Delta Force.
Инструкция к софту
Пошаговый гайд:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку "Пуск", введите в поиске "Изоляция ядра", в открывшемся окне отключите все параметры.
- Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
- Запустите файл лоадера от имени администратора.
- Вставьте ваш ключ в окно лоадера и нажмите на соответствующую кнопку для продолжения.
- Через некоторое время перед вами появится окно консоли (CMD), после небольшой загрузки появится сообщение о том, что нужно запускать игру.
- Запустите игру.
- Если всё в порядке, после полной загрузки игры перед вами появится меню чита Ghost. Приятной игры!
В дальнейшем меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши "Insert".
Видео c демонстрацией
Delta Force:
FAQ по ошибкам
Здесь мы собрали популярные проблемы и способы их исправить:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Убедитесь, что вы поставили "Оконный" или "Безрамочный" режим экрана в игре. В "Полноэкранном" режиме читы Ghost не работают.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Delta Force.
Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!