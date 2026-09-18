Информация о чите

Ghost Chams для Delta Force — максимально простое и надежное решение для улучшения ориентирования на поле боя. В продукте представлена всего одна основная функция — Wallhack в виде Chams, которая подсвечивает модели игроков, ботов, NPC и животных сквозь стены. При этом визуальный эффект соответствует стилистике самой игры, поэтому не требует привыкания и органично вписывается в игровой процесс. Функция Visible Check разделяет цели по состоянию видимости: противники за стенами отображаются одним цветом, а находящиеся в прямой видимости — другим, с контуром по модели. Ghost Chams работает в основных режимах Операции и Война. Отсутствие меню и настроек делает использование максимально простым: достаточно запустить софт и перейти в игру. Минимальный набор функций положительно сказывается на производительности и общей надежности решения.