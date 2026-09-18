Ghost Chams для Delta Force (ВХ Чамсы)
Информация о чите
Ghost Chams для Delta Force — максимально простое и надежное решение для улучшения ориентирования на поле боя. В продукте представлена всего одна основная функция — Wallhack в виде Chams, которая подсвечивает модели игроков, ботов, NPC и животных сквозь стены. При этом визуальный эффект соответствует стилистике самой игры, поэтому не требует привыкания и органично вписывается в игровой процесс. Функция Visible Check разделяет цели по состоянию видимости: противники за стенами отображаются одним цветом, а находящиеся в прямой видимости — другим, с контуром по модели. Ghost Chams работает в основных режимах Операции и Война. Отсутствие меню и настроек делает использование максимально простым: достаточно запустить софт и перейти в игру. Минимальный набор функций положительно сказывается на производительности и общей надежности решения.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Возможности GHOST Delta Chams
- Wallhack – видно игроков сквозь стены
- Chams – заливка моделей с помощью чамс-заливки
- Visible Check – цели за стеной и в поле зрения окрашены разными цветами
- Players – ВХ отображает всех игроков
- Bots – ВХ отображает всех ботов и NPC
- Animals – ВХ отображает всех животных
- Game Modes Support – чит работает в двух основных режимах игры (Операции и Война)
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