Ghost Chams для Delta Force (ВХ Чамсы)

Информация о чите

Ghost Chams для Delta Force — максимально простое и надежное решение для улучшения ориентирования на поле боя. В продукте представлена всего одна основная функция — Wallhack в виде Chams, которая подсвечивает модели игроков, ботов, NPC и животных сквозь стены. При этом визуальный эффект соответствует стилистике самой игры, поэтому не требует привыкания и органично вписывается в игровой процесс. Функция Visible Check разделяет цели по состоянию видимости: противники за стенами отображаются одним цветом, а находящиеся в прямой видимости — другим, с контуром по модели. Ghost Chams работает в основных режимах Операции и Война. Отсутствие меню и настроек делает использование максимально простым: достаточно запустить софт и перейти в игру. Минимальный набор функций положительно сказывается на производительности и общей надежности решения.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Возможности GHOST Delta Chams

  • Wallhack – видно игроков сквозь стены
  • Chams – заливка моделей с помощью чамс-заливки
  • Visible Check – цели за стеной и в поле зрения окрашены разными цветами
  • Players – ВХ отображает всех игроков
  • Bots – ВХ отображает всех ботов и NPC
  • Animals – ВХ отображает всех животных
  • Game Modes Support – чит работает в двух основных режимах игры (Операции и Война)
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