Phoenix Chams для Delta Force (Satano)

Информация о чите

Встречайте Phoenix (Satano) — максимально легитный и безопасный чит для Delta Force, созданный специально для тех, кто ценит аккуратную игру без лишнего риска. Это решение не перегружено ненужными функциями, а сосредоточено на самом важном — качественной подсветке противников. Подсветка работает не только на игроков, но и на ботов и животных, используя встроенные механизмы движка игры. Благодаря этому нагрузка на систему минимальна, отсутствуют утечки памяти, а производительность и FPS остаются стабильно высокими даже на слабых ПК. Phoenix не вмешивается в игровые процессы напрямую, что делает его одним из самых безопасных решений на рынке. Минимализм функционала, высокая стабильность и низкий шанс обнаружения — идеальное сочетание для тех, кто хочет играть спокойно и при этом видеть всё, что происходит вокруг. А доступная цена делает Phoenix отличным выбором для игроков, которые ценят качество, безопасность и практичность.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games (EGS), Delta Force Launcher (Global), Garena, WeGame (China)
Visuals (ВХ)

  • Chams Wallhack - WH в виде полной закраски модели игроков исопльзующий движок игры
  • Visible Check - игроки в зоне видимости и за препятствием окрашены разными цветами
  • Players - ВХ показывает игроков
  • Bots - ВХ показывает ботов из операций
  • Animals - Чамсы отображают различных животных

