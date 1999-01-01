Phoenix Chams для Delta Force (Satano)
Информация о чите
Встречайте Phoenix (Satano) — максимально легитный и безопасный чит для Delta Force, созданный специально для тех, кто ценит аккуратную игру без лишнего риска. Это решение не перегружено ненужными функциями, а сосредоточено на самом важном — качественной подсветке противников. Подсветка работает не только на игроков, но и на ботов и животных, используя встроенные механизмы движка игры. Благодаря этому нагрузка на систему минимальна, отсутствуют утечки памяти, а производительность и FPS остаются стабильно высокими даже на слабых ПК. Phoenix не вмешивается в игровые процессы напрямую, что делает его одним из самых безопасных решений на рынке. Минимализм функционала, высокая стабильность и низкий шанс обнаружения — идеальное сочетание для тех, кто хочет играть спокойно и при этом видеть всё, что происходит вокруг. А доступная цена делает Phoenix отличным выбором для игроков, которые ценят качество, безопасность и практичность.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games (EGS), Delta Force Launcher (Global), Garena, WeGame (China)
Visuals (ВХ)
- Chams Wallhack - WH в виде полной закраски модели игроков исопльзующий движок игры
- Visible Check - игроки в зоне видимости и за препятствием окрашены разными цветами
- Players - ВХ показывает игроков
- Bots - ВХ показывает ботов из операций
- Animals - Чамсы отображают различных животных
