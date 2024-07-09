Ancient Delta Force (Дельта Форс)

Информация о чите

Приватный чит Ancient для Delta Force представляет из себя надёжный и качественный инструмент для улучшения вашего геймплея в этой игре. Данный продукт оснащён достаточно мощным аимботом, ESP (WH) и радаром. Также здесь есть полный StreamProof, поэтому чит полностью невидим при записи видео и скриншотах экрана. Настройка чита производится через удобное и понятное меню, что делает процесс использования чита проще и приятнее. Значительный фокус был сделан на безопасности, поэтому внутри вас также ждёт встроенный HWID-Spoofer для обхода HWID бана от анти-чита ACE (AntiCheatExpert). Помимо этого, меню чита Ancient доступно на 2 языках: английском и китайском, а цена весьма доступна. Если вы искали надёжный чит для Delta Force по хорошей цене - Ancient станет отличным решением для Вас. Удачи!