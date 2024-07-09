Ancient Delta Force (Дельта Форс)
Информация о чите
Приватный чит Ancient для Delta Force представляет из себя надёжный и качественный инструмент для улучшения вашего геймплея в этой игре. Данный продукт оснащён достаточно мощным аимботом, ESP (WH) и радаром. Также здесь есть полный StreamProof, поэтому чит полностью невидим при записи видео и скриншотах экрана. Настройка чита производится через удобное и понятное меню, что делает процесс использования чита проще и приятнее. Значительный фокус был сделан на безопасности, поэтому внутри вас также ждёт встроенный HWID-Spoofer для обхода HWID бана от анти-чита ACE (AntiCheatExpert). Помимо этого, меню чита Ancient доступно на 2 языках: английском и китайском, а цена весьма доступна. Если вы искали надёжный чит для Delta Force по хорошей цене - Ancient станет отличным решением для Вас. Удачи!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот)
- Enable Aimbot - включить аим
- Static Aimbot - обычный аим, двигается по прямой
- Curved Aimbot - продвинутый аим, двигается более рандомно
- Aim Key (First, Second) - бинд 2 клавиш для активации аима (удерживать)
- FOV - размер области в которой работает AIM
- Draw FOV - показывать область работы аима на экране
- FOV Color - цвет круга показывающего область аима
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- Bone (Head, Neck, Body) - выбор частей тела для прицеливания (голова, шея, тело)
- Nearest Bone - целиться в ближайшую к прицелу часть тела (хитбокс)
- Force Bone - переключить АИМ на определенную часть тела
- Force Key - клавиша переключения части тела
- Only Visible - огонь только по целям в прямой видимости
- Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или остановки огня
- Lock Knocked - целиться в нокнутых врагов с помощью аима
Player ESP (WH и Радар)
- Player ESP - вх для отображения игроков
- Distance - расстояние до врагов в метрах
- Max Distance - дальность работы Player ESP
- Visible Check - враги за стеной и в прямой видимости окрашены в разные цвета
- Box ESP - есп в виде коробок
- Skeleton - wh в виде скелетов
- Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
- Health - показывать ХП игроков с помощью бара (полоски)
- Line - WH в виде линий от вас до моделей врагов
- Name - никнеймы игроков
- Team - команда игрока
- Kills - количество фрагов у игрока
- Radar - окно радара для показа игроков
- Radar Size - размер окна радара
Misc (Другие Функции Ancient Delta Force)
- Configs - возможность сохранять и загружать настройки чита
- Language (English, Chinese) - язык меню чита Ancient для Delta Force (Английский, Китайский)
- StreamProof - полное сокрытие чита на записи видео, стриме или скриншотах
- HWID-Spoofer - встроенный в чит Ancient спуфер позволит обойти HWID бан от антчита
- Custom Colors - возможность выбрать цвета для многих визуальных элементов чита на свой вкус
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
- Font Size - настройка размера шрифта используемого в ESP