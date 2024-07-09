Ancient Delta Force (Дельта Форс)

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Информация о чите

Приватный чит Ancient для Delta Force представляет из себя надёжный и качественный инструмент для улучшения вашего геймплея в этой игре. Данный продукт оснащён достаточно мощным аимботом, ESP (WH) и радаром. Также здесь есть полный StreamProof, поэтому чит полностью невидим при записи видео и скриншотах экрана. Настройка чита производится через удобное и понятное меню, что делает процесс использования чита проще и приятнее. Значительный фокус был сделан на безопасности, поэтому внутри вас также ждёт встроенный HWID-Spoofer для обхода HWID бана от анти-чита ACE (AntiCheatExpert). Помимо этого, меню чита Ancient доступно на 2 языках: английском и китайском, а цена весьма доступна. Если вы искали надёжный чит для Delta Force по хорошей цене - Ancient станет отличным решением для Вас. Удачи!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Аимбот)

  • Enable Aimbot - включить аим
  • Static Aimbot - обычный аим, двигается по прямой
  • Curved Aimbot - продвинутый аим, двигается более рандомно
  • Aim Key (First, Second) - бинд 2 клавиш для активации аима (удерживать)
  • FOV - размер области в которой работает AIM
  • Draw FOV - показывать область работы аима на экране
  • FOV Color - цвет круга показывающего область аима
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • Bone (Head, Neck, Body) - выбор частей тела для прицеливания (голова, шея, тело)
  • Nearest Bone - целиться в ближайшую к прицелу часть тела (хитбокс)
  • Force Bone - переключить АИМ на определенную часть тела
  • Force Key - клавиша переключения части тела
  • Only Visible - огонь только по целям в прямой видимости
  • Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или остановки огня
  • Lock Knocked - целиться в нокнутых врагов с помощью аима

Player ESP (WH и Радар)

  • Player ESP - вх для отображения игроков
  • Distance - расстояние до врагов в метрах
  • Max Distance - дальность работы Player ESP
  • Visible Check - враги за стеной и в прямой видимости окрашены в разные цвета
  • Box ESP - есп в виде коробок
  • Skeleton - wh в виде скелетов
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
  • Health - показывать ХП игроков с помощью бара (полоски)
  • Line - WH в виде линий от вас до моделей врагов
  • Name - никнеймы игроков
  • Team - команда игрока
  • Kills - количество фрагов у игрока
  • Radar - окно радара для показа игроков
  • Radar Size - размер окна радара

Misc (Другие Функции Ancient Delta Force)

  • Configs - возможность сохранять и загружать настройки чита
  • Language (English, Chinese) - язык меню чита Ancient для Delta Force (Английский, Китайский)
  • StreamProof - полное сокрытие чита на записи видео, стриме или скриншотах
  • HWID-Spoofer - встроенный в чит Ancient спуфер позволит обойти HWID бан от антчита
  • Custom Colors - возможность выбрать цвета для многих визуальных элементов чита на свой вкус
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
  • Font Size - настройка размера шрифта используемого в ESP