Ковчег ЕСП для Дельта Форс Хавк Опс

Информация о чите

COVCHEG — компактное решение для Delta Force Hawk Ops, ориентированное на получение дополнительной информации во время рейдов. Основной функционал сосредоточен на визуальном отображении игроков, ботов и найденного лута. Player ESP показывает расположение целей, их команду, здоровье, дистанцию, оружие и выбранного агента, а отдельная проверка видимости помогает различать противников за препятствиями и находящихся в открытом пространстве. Для более точного определения целей предусмотрена отдельная рамка на голову. Loot ESP позволяет быстро ориентироваться в найденных предметах: отображает название, стоимость, качество и расстояние до добычи, а также помогает определить состояние контейнеров и объектов, связанных с погибшими игроками. Благодаря этому COVCHEG подойдет тем, кому в первую очередь нужна информативность и удобный контроль обстановки без перегруженного набора функций.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA, AMD, Intel
  • Клиент: Steam
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Player ESP (ВХ Игроки)

  • Player ESP – включает отображение игроков через ESP
  • Bot ESP – позволяет отображать ботов отдельно от игроков
  • Box – отображает рамку вокруг цели
  • Draw Team Number – показывает номер команды игрока
  • Draw Health – отображает текущий уровень здоровья цели
  • Visible Check – определяет, находится ли цель в прямой видимости
  • Draw Distance – показывает расстояние до цели
  • Draw Weapon – отображает оружие, которое находится у цели в руках
  • Draw Agent Name – показывает название или имя выбранного агента
  • Head Box – отображает отдельную рамку вокруг головы цели
  • Draw Name – показывает имя игрока или бота

Loot ESP (ВХ Лут)

  • Loot Name – отображает название найденного предмета
  • Price – показывает стоимость предмета
  • Distance – отображает расстояние до предмета
  • Dead Box – отображает контейнеры или объекты, связанные с погибшими игроками
  • Is Looted – показывает, был ли предмет или контейнер уже обыскан
  • All Price – отображает стоимость добычи
  • Quality – показывает качество или редкость предмета
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