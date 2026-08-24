Информация о чите

COVCHEG — компактное решение для Delta Force Hawk Ops, ориентированное на получение дополнительной информации во время рейдов. Основной функционал сосредоточен на визуальном отображении игроков, ботов и найденного лута. Player ESP показывает расположение целей, их команду, здоровье, дистанцию, оружие и выбранного агента, а отдельная проверка видимости помогает различать противников за препятствиями и находящихся в открытом пространстве. Для более точного определения целей предусмотрена отдельная рамка на голову. Loot ESP позволяет быстро ориентироваться в найденных предметах: отображает название, стоимость, качество и расстояние до добычи, а также помогает определить состояние контейнеров и объектов, связанных с погибшими игроками. Благодаря этому COVCHEG подойдет тем, кому в первую очередь нужна информативность и удобный контроль обстановки без перегруженного набора функций.