Ковчег ЕСП для Дельта Форс Хавк Опс
Информация о чите
COVCHEG — компактное решение для Delta Force Hawk Ops, ориентированное на получение дополнительной информации во время рейдов. Основной функционал сосредоточен на визуальном отображении игроков, ботов и найденного лута. Player ESP показывает расположение целей, их команду, здоровье, дистанцию, оружие и выбранного агента, а отдельная проверка видимости помогает различать противников за препятствиями и находящихся в открытом пространстве. Для более точного определения целей предусмотрена отдельная рамка на голову. Loot ESP позволяет быстро ориентироваться в найденных предметах: отображает название, стоимость, качество и расстояние до добычи, а также помогает определить состояние контейнеров и объектов, связанных с погибшими игроками. Благодаря этому COVCHEG подойдет тем, кому в первую очередь нужна информативность и удобный контроль обстановки без перегруженного набора функций.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA, AMD, Intel
- Клиент: Steam
Player ESP (ВХ Игроки)
- Player ESP – включает отображение игроков через ESP
- Bot ESP – позволяет отображать ботов отдельно от игроков
- Box – отображает рамку вокруг цели
- Draw Team Number – показывает номер команды игрока
- Draw Health – отображает текущий уровень здоровья цели
- Visible Check – определяет, находится ли цель в прямой видимости
- Draw Distance – показывает расстояние до цели
- Draw Weapon – отображает оружие, которое находится у цели в руках
- Draw Agent Name – показывает название или имя выбранного агента
- Head Box – отображает отдельную рамку вокруг головы цели
- Draw Name – показывает имя игрока или бота
Loot ESP (ВХ Лут)
- Loot Name – отображает название найденного предмета
- Price – показывает стоимость предмета
- Distance – отображает расстояние до предмета
- Dead Box – отображает контейнеры или объекты, связанные с погибшими игроками
- Is Looted – показывает, был ли предмет или контейнер уже обыскан
- All Price – отображает стоимость добычи
- Quality – показывает качество или редкость предмета
Похожие Товары
Ancient Delta Force
- Достаточно мощный Аимбот с гибкими настройками
- Player ESP и Radar для отображения противников
- Полный StreamProof, рабочий и безопасный софт
Unnamed Delta Force Full
- Высокоточный Аимбот с кучей настроек
- 2 Вида Wallhack: классический и чамсы
- Loot ESP, StreamProof и удобное меню
Fecurity Delta Force
- Высокоточный Аимбот с умными настройками
- ESP (WH) для отображения игроков, лута и транспорта
- Настоящий Internal чит с отличной оптимизацией
Crooked Delta Force Spoofer
- Разработан специально для Delta Force: Hawk Ops
- Быстрый запуск и простое использование
- Работает до следующей перезагрузки ПК