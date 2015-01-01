Ghost для ARC Raiders (Гост Арк Райдерс)
Информация о чите
Ghost — функциональный приватный софт для ARC Raiders, отличающийся стабильной работой, хорошей оптимизацией и стильным фирменным меню. Интерфейс выполнен в современном минималистичном дизайне и позволяет быстро настраивать все параметры под свой стиль игры. В арсенале софта присутствует гибкий аимбот с настройкой FOV, плавности и дистанции работы. Поддерживается выбор приоритета целей, проверка видимости и наведение на ближайшую часть тела противника. Для удобства предусмотрено окно предпросмотра параметров и кастомный прицел. ESP предоставляет подробную информацию о противниках: боксы, скелеты, здоровье, броню, оружие, дистанцию и принадлежность к команде. Отдельно реализован ESP на дронов, позволяющий заранее видеть различные типы механических врагов. Также присутствует Loot ESP с фильтрацией контейнеров и предметов по стоимости. Дополняют функционал радар, Rapid Fire, Battle Mode, система конфигов и OBS Bypass — защита, скрывающая элементы чита при записи видео или стриминге. Ghost — удобное и стабильное решение для уверенной игры в ARC Raiders.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enable – включает или отключает аимбот
- Aim Key – задать клавишу для активации аима
- FOV – задаёт радиус зоны захвата цели
- Smooth – регулирует плавность наведения прицела
- Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
- Priority – выбор приоритета цели
- Closest Bone – наводит аимбот на ближайшую часть тела противника
- Visible Check – аимбот будет работать только по видимым целям
- Crosshair – кастомный прицел по центру экрана
- Aim Preview – окно предпросмотра настроек аимбота
ВХ (ESP)
- Enable – включает или отключает ESP игроков
- Box – отображает рамку вокруг игрока
- Name – показывает имя игрока
- Health – отображает полоску здоровья
- Armor – показывает уровень брони
- Weapon – отображает текущее оружие игрока
- Team – показывает принадлежность игрока к команде
- Skeleton – отображает скелет модели игрока
- Snapline – рисует линию от игрока к цели
- Distance – показывает расстояние до игрока
- Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP
- Box Type – выбор типа рамки (Default / Corner / Filled)
- Visible Check – ESP отображается только для видимых игроков
- Font Size – изменяет размер текста ESP
ВХ Дроны (Drones ESP)
- Enable – включает или отключает отображение дронов на карте
- Drones Type – позволяет выбрать типы дронов, которые будут отображаться через ESP
- Distance – отображает расстояние до дрона
- Font Size – регулирует размер текста информации о дронах
- Max Distance – максимальная дистанция отображения дронов
- Wasp
- Hornet
- Rocketeer
- Pop
- Fireball
- Tick
- Turret
- Sentinel
- Snitch
- Bastion
- Spotter
- Leaper
- Surveyor
- Queen
- Bombardier
- Shredder
- Matriarch
ВХ Лут (Loot ESP)
- Enable – включает отображение предметов/контейнеров на карте
- Price – фильтр стоимости предметов, позволяет отображать только лут выше указанной ценности
- Container Type – позволяет выбрать категории контейнеров для отображения
- Distance – показывает расстояние до предмета
- Font Size – регулирует размер текста информации о предмете
- Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов
- Шкафчики
- Ящики
- Мебель
- Мусорные контейнеры
- Растения и фрукты
- Транспортные средства
- Ящики для оружия
- Полки
- Шкафы
- Электроника
- Серверы и машины
- Настенные панели
- Сумки и чемоданы
- Особые (другие)
Другие возможности Ghost ARC
- Colored Flashlight – изменяет цвет фонарика
- Rapid Fire – увеличивает скорость стрельбы оружия
- Radar – отображает радар с игроками и объектами
- Range – радиус работы радара
- Player Radius – радиус отображения игроков на радаре
- Menu Key – клавиша открытия меню
- Battle Mode – режим скрытия некоторых визуальных элементов во время активного боя
- OBS Bypass – скрывает оверлей чита от записи и стриминга через OBS
- DPI Scale – масштаб интерфейса меню
- Save Config – сохраняет текущие настройки
- Load Config – загружает сохранённую конфигурацию
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Fecurity ARC Raiders
- Мощный чит для ARC Raiders
- Мощный и гибкий Аимбот + Информативный ВХ (ESP) на Игроков
- Удобная настройка и приятное меню, низкий шанс бана
Arcane ARC Raiders
- Vector Aim с гибкой настройкой под легит игру
- Широкий ESP (ВХ): игроки, боты, лут, дроны, контейнеры и многое другое
- StreamProof: скрытность при записи контента
Dullwave Arc Raiders
- Humanaizer-Aim: беспалевный легит аимбот для Арк Райдерс
- Гибкий ESP: полный контроль отображения игроков, арков и лута
- Battle Mode: отключение лишней информации и чистый экран в перестрелках
Ancient ARC Raiders
- Аимбот Mouse и Memory с гибкой настройкой под легит стиль
- Детализированный ESP: игроки, дроны, лут, контейнеры и многое другое
- Радар, система конфигов и кастомизация цветов ESP