Информация о чите

Ghost — функциональный приватный софт для ARC Raiders, отличающийся стабильной работой, хорошей оптимизацией и стильным фирменным меню. Интерфейс выполнен в современном минималистичном дизайне и позволяет быстро настраивать все параметры под свой стиль игры. В арсенале софта присутствует гибкий аимбот с настройкой FOV, плавности и дистанции работы. Поддерживается выбор приоритета целей, проверка видимости и наведение на ближайшую часть тела противника. Для удобства предусмотрено окно предпросмотра параметров и кастомный прицел. ESP предоставляет подробную информацию о противниках: боксы, скелеты, здоровье, броню, оружие, дистанцию и принадлежность к команде. Отдельно реализован ESP на дронов, позволяющий заранее видеть различные типы механических врагов. Также присутствует Loot ESP с фильтрацией контейнеров и предметов по стоимости. Дополняют функционал радар, Rapid Fire, Battle Mode, система конфигов и OBS Bypass — защита, скрывающая элементы чита при записи видео или стриминге. Ghost — удобное и стабильное решение для уверенной игры в ARC Raiders.