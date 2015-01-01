Ghost для ARC Raiders (Гост Арк Райдерс)

Информация о чите

Ghost — функциональный приватный софт для ARC Raiders, отличающийся стабильной работой, хорошей оптимизацией и стильным фирменным меню. Интерфейс выполнен в современном минималистичном дизайне и позволяет быстро настраивать все параметры под свой стиль игры. В арсенале софта присутствует гибкий аимбот с настройкой FOV, плавности и дистанции работы. Поддерживается выбор приоритета целей, проверка видимости и наведение на ближайшую часть тела противника. Для удобства предусмотрено окно предпросмотра параметров и кастомный прицел. ESP предоставляет подробную информацию о противниках: боксы, скелеты, здоровье, броню, оружие, дистанцию и принадлежность к команде. Отдельно реализован ESP на дронов, позволяющий заранее видеть различные типы механических врагов. Также присутствует Loot ESP с фильтрацией контейнеров и предметов по стоимости. Дополняют функционал радар, Rapid Fire, Battle Mode, система конфигов и OBS Bypass — защита, скрывающая элементы чита при записи видео или стриминге. Ghost — удобное и стабильное решение для уверенной игры в ARC Raiders.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enable – включает или отключает аимбот
  • Aim Key – задать клавишу для активации аима
  • FOV – задаёт радиус зоны захвата цели
  • Smooth – регулирует плавность наведения прицела
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
  • Priority – выбор приоритета цели
  • Closest Bone – наводит аимбот на ближайшую часть тела противника
  • Visible Check – аимбот будет работать только по видимым целям
  • Crosshair – кастомный прицел по центру экрана
  • Aim Preview – окно предпросмотра настроек аимбота

ВХ (ESP)

  • Enable – включает или отключает ESP игроков
  • Box – отображает рамку вокруг игрока
  • Name – показывает имя игрока
  • Health – отображает полоску здоровья
  • Armor – показывает уровень брони
  • Weapon – отображает текущее оружие игрока
  • Team – показывает принадлежность игрока к команде
  • Skeleton – отображает скелет модели игрока
  • Snapline – рисует линию от игрока к цели
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP
  • Box Type – выбор типа рамки (Default / Corner / Filled)
  • Visible Check – ESP отображается только для видимых игроков
  • Font Size – изменяет размер текста ESP

ВХ Дроны (Drones ESP)

  • Enable – включает или отключает отображение дронов на карте
  • Drones Type – позволяет выбрать типы дронов, которые будут отображаться через ESP
  • Distance – отображает расстояние до дрона
  • Font Size – регулирует размер текста информации о дронах
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения дронов
  • Wasp
  • Hornet
  • Rocketeer
  • Pop
  • Fireball
  • Tick
  • Turret
  • Sentinel
  • Snitch
  • Bastion
  • Spotter
  • Leaper
  • Surveyor
  • Queen
  • Bombardier
  • Shredder
  • Matriarch

ВХ Лут (Loot ESP)

  • Enable – включает отображение предметов/контейнеров на карте
  • Price – фильтр стоимости предметов, позволяет отображать только лут выше указанной ценности
  • Container Type – позволяет выбрать категории контейнеров для отображения
  • Distance – показывает расстояние до предмета
  • Font Size – регулирует размер текста информации о предмете
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов
  • Шкафчики
  • Ящики
  • Мебель
  • Мусорные контейнеры
  • Растения и фрукты
  • Транспортные средства
  • Ящики для оружия
  • Полки
  • Шкафы
  • Электроника
  • Серверы и машины
  • Настенные панели
  • Сумки и чемоданы
  • Особые (другие)

Другие возможности Ghost ARC

  • Colored Flashlight – изменяет цвет фонарика
  • Rapid Fire – увеличивает скорость стрельбы оружия
  • Radar – отображает радар с игроками и объектами
  • Range – радиус работы радара
  • Player Radius – радиус отображения игроков на радаре
  • Menu Key – клавиша открытия меню
  • Battle Mode – режим скрытия некоторых визуальных элементов во время активного боя
  • OBS Bypass – скрывает оверлей чита от записи и стриминга через OBS
  • DPI Scale – масштаб интерфейса меню
  • Save Config – сохраняет текущие настройки
  • Load Config – загружает сохранённую конфигурацию

