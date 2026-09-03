Информация о чите

GHOST WARDOGS — горячая новинка от именитого разработчика с фирменным современным меню и большим набором функций для уверенной игры. Решение сочетает гибкий аимбот, информативный ESP и дополнительные инструменты для полного контроля ситуации на поле боя. Аимбот позволяет детально настроить FOV, плавность, хитбоксы, дистанцию и скорость прицела. Для более естественного поведения предусмотрены Humanize, а Recoil Control дополнительно помогает компенсировать отдачу во время наведения. ESP охватывает игроков, лут и транспорт. На противниках можно отображать боксы, ники, здоровье, скелеты, оружие, состояние, дистанцию и линии, а Offscreen Arrows укажут направление на цели за пределами экрана. Отдельно доступны фильтры для оружия, боеприпасов, медикаментов, брони, модификаций и различных типов техники. Дополняет возможности 2D Radar с отображением игроков, а также Battle Mode для быстрого скрытия лишней информации во время перестрелок. Stream-Proof скрывает интерфейс софта при захвате экрана, а система конфигов позволяет сохранить готовые настройки и загрузить их в следующий раз.