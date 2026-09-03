GHOST для WARDOGS (ГОСТ ВАРДОГС)
Информация о чите
GHOST WARDOGS — горячая новинка от именитого разработчика с фирменным современным меню и большим набором функций для уверенной игры. Решение сочетает гибкий аимбот, информативный ESP и дополнительные инструменты для полного контроля ситуации на поле боя. Аимбот позволяет детально настроить FOV, плавность, хитбоксы, дистанцию и скорость прицела. Для более естественного поведения предусмотрены Humanize, а Recoil Control дополнительно помогает компенсировать отдачу во время наведения. ESP охватывает игроков, лут и транспорт. На противниках можно отображать боксы, ники, здоровье, скелеты, оружие, состояние, дистанцию и линии, а Offscreen Arrows укажут направление на цели за пределами экрана. Отдельно доступны фильтры для оружия, боеприпасов, медикаментов, брони, модификаций и различных типов техники. Дополняет возможности 2D Radar с отображением игроков, а также Battle Mode для быстрого скрытия лишней информации во время перестрелок. Stream-Proof скрывает интерфейс софта при захвате экрана, а система конфигов позволяет сохранить готовые настройки и загрузить их в следующий раз.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable – включает автоматическое наведение на цели
- FOV – задаёт область захвата целей аимботом
- Smooth – регулирует плавность наведения на цель
- Hitbox – выбор части тела для прицеливания
- Bone Mode – выбор режима работы с костями цели
- Visible Check – аим работает только по видимым целям
- Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
- Recoil Control – регулирует компенсацию отдачи при наведении
- Humanize – включает более естественное движение прицела
- Jitter – добавляет небольшие случайные движения при наведении
- Deadzone – задаёт область в которой аим не корректирует прицел
- Reaction Min – минимальная задержка реакции аимбота на цель
- Reaction Max – максимальная задержка реакции аимбота на цель
- Max Speed – ограничивает максимальную скорость движения прицела
- Skip Downed – пропускает нокнутых игроков при выборе цели для аимбота
- Silent Aim – скрытое наведение на выбранную цель без наведения прицела
- Vector Aim – аим на цель с плавным наведением
- Magic Bullet – телепортирует снаряды к цели при стрельбе без движения прицела
- Target Line – линия от перекрестия прицела до цели
ВХ Игроки
- Enable – включает отображение ESP для игроков
- Visible Check – окрашивать видимых игроков другим цветом
- Box – отображает бокс вокруг игрока
- Name – показывает никнейм игрока
- Health – запас здоровья игрока в виде полоски
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Distance – показывает расстояние до игрока
- Weapon – отображает оружие игрока
- State – показывает текущее состояние игрока
- Snapline – отображает линию от экрана до игрока
- Offscreen Arrows – показывает стрелки на игроков вне поля зрения
- State – отображает текущее состояние игрока
- ADS Indicator – показывает, когда противник использует прицеливание
- Faction ESP – отображает принадлежность игрока к определённой фракции
- Visible Check – отображает скелет игрока с учётом его видимости (не за стеной)
- Global Font – настраивает размер шрифта для игроков и ботов
- Max Distance – настраивает общую дистанцию отображения для игроков и ботов
ВХ на Лут
- Enable – включает отображение лута
- Weapons – показывает оружие
- Ammo – показывает боеприпасы
- Meds – показывает медикаменты
- Armor – показывает броню
- Attachments – показывает оружейные модификации
- Corpse – включает отображение трупов игроков
- Other – показывает другие предметы
ВХ на Транспорт
- Enable – включает отображение транспорта
- Hide Teammates – скрывает союзную технику
- Vehicle Faction – определяет фракцию техники (ALLY/ENEMY)
- ATV – показывает квадроциклы
- SUV – показывает внедорожники
- Pickup – показывает пикапы
- Truck – показывает грузовики
- Helicopter – показывает вертолёты
- Attack Heli – показывает боевые вертолёты
- Tank – показывает танки
- Artillery (SPH-2) – отображает артиллерийскую установку SPH-2
- APC – отображает БТР на карте
- Turret – отображает турели
- Loudspeaker – отображает громкоговорители
- Bobcat
- Dune Buggy
- Kodiak
- Kodiak [Pickup]
- Kodiak [Turret]
- Humvee
- Humvee [Turret]
- Humvee [Minigun]
- Ural
- Ural Defender
- Ural Defender [Turret]
- MH-6
- AH-6M
- AH-6R [Rockets]
- Z20 Lakota
- Z20 Lakota [Miniguns]
- Havoc
- L2A6
- SPH-2
- APC
Другие функции GHOST Wardogs
- Radar – 2D радар отображащий игроков
- Config Name – имя конфигурации
- Create – создаёт новую конфигурацию
- Delete – удаляет выбранную конфигурацию
- Save – сохраняет текущие настройки
- Load – загружает сохранённую конфигурацию
- Keybind Indicator – показывает активные клавиши функций
- Shadow Text – добавляет тень к тексту ESP
- Stream-Proof – скрывает меню от захвата экрана
- Battle Mode – скрывает лишний ESP по нажатию бинда
- Crosshair – дополнительный настраиваемый прицел
- Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия меню
- DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса меню
- FOB ESP – показывает передовые оперативные базы на карте
- Buildable ESP – отображает доступные строения и объекты, включая радио, укрепления, колючую проволоку и другие постройки
- Supply ESP – показывает точки и объекты снабжения на карте
- Custom Crosshair – добавляет кастомный прицел с возможностью настройки цвета
- No Recoil – отключает отдачу оружия с настройкой силы
- Unlimited Focus – обеспечивает бесконечную задержку дыхания при прицеливании
- No Sway – отключает покачивание оружия при прицеливании
- Mortar Calculator – калькулятор миномёта с поддержкой L81 и SPH-2
Похожие Товары
Arcane WARDOGS
- Векторный Аимбот с Humanizer и Упреждением
- Удобный ESP (ВХ) на игроков, лут и технику
- No Recoil, No Spread и No Sway
Ancient WARDOGS
- Vector Аим с Упреждением, АнтиОтдачей и Бесконечным фокусом
- Players ESP, Vehicle ESP (ВХ) с детальной настройкой параметров
- Удобное меню с разделением вкладок
Unnamed Wardogs Full
- Гибкий Аимбот с настройкой FOV, Smooth, Speed, Stickiness и приоритета целей
- ESP + ВХ на Игроков, Клейморы, Мины, Боеприпасы, припасы и другой лут
- No Recoil, FOV Changer, система конфигов и другие функции
Dullwave Wardogs
- Мощный Аимбот с тремя режимами и гибкими настройками + Хуманайзер (Vector, Silent, Magic Bullet)
- Проработанный и красивый ESP (ВХ): Игроки, Постройки, Техника, Лут
- No Recoil, No Spread, No Sway, Insta Hit, Insta ADS и другие эксплойты