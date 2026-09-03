GHOST для WARDOGS (ГОСТ ВАРДОГС)

Информация о чите

GHOST WARDOGS — горячая новинка от именитого разработчика с фирменным современным меню и большим набором функций для уверенной игры. Решение сочетает гибкий аимбот, информативный ESP и дополнительные инструменты для полного контроля ситуации на поле боя. Аимбот позволяет детально настроить FOV, плавность, хитбоксы, дистанцию и скорость прицела. Для более естественного поведения предусмотрены Humanize, а Recoil Control дополнительно помогает компенсировать отдачу во время наведения. ESP охватывает игроков, лут и транспорт. На противниках можно отображать боксы, ники, здоровье, скелеты, оружие, состояние, дистанцию и линии, а Offscreen Arrows укажут направление на цели за пределами экрана. Отдельно доступны фильтры для оружия, боеприпасов, медикаментов, брони, модификаций и различных типов техники. Дополняет возможности 2D Radar с отображением игроков, а также Battle Mode для быстрого скрытия лишней информации во время перестрелок. Stream-Proof скрывает интерфейс софта при захвате экрана, а система конфигов позволяет сохранить готовые настройки и загрузить их в следующий раз.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enable – включает автоматическое наведение на цели
  • FOV – задаёт область захвата целей аимботом
  • Smooth – регулирует плавность наведения на цель
  • Hitbox – выбор части тела для прицеливания
  • Bone Mode – выбор режима работы с костями цели
  • Visible Check – аим работает только по видимым целям
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
  • Recoil Control – регулирует компенсацию отдачи при наведении
  • Humanize – включает более естественное движение прицела
  • Jitter – добавляет небольшие случайные движения при наведении
  • Deadzone – задаёт область в которой аим не корректирует прицел
  • Reaction Min – минимальная задержка реакции аимбота на цель
  • Reaction Max – максимальная задержка реакции аимбота на цель
  • Max Speed – ограничивает максимальную скорость движения прицела
  • Skip Downed – пропускает нокнутых игроков при выборе цели для аимбота
  • Silent Aim – скрытое наведение на выбранную цель без наведения прицела
  • Vector Aim – аим на цель с плавным наведением
  • Magic Bullet – телепортирует снаряды к цели при стрельбе без движения прицела
  • Target Line – линия от перекрестия прицела до цели

ВХ Игроки

  • Enable – включает отображение ESP для игроков
  • Visible Check – окрашивать видимых игроков другим цветом
  • Box – отображает бокс вокруг игрока
  • Name – показывает никнейм игрока
  • Health – запас здоровья игрока в виде полоски
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • Weapon – отображает оружие игрока
  • State – показывает текущее состояние игрока
  • Snapline – отображает линию от экрана до игрока
  • Offscreen Arrows – показывает стрелки на игроков вне поля зрения
  • State – отображает текущее состояние игрока
  • ADS Indicator – показывает, когда противник использует прицеливание
  • Faction ESP – отображает принадлежность игрока к определённой фракции
  • Visible Check – отображает скелет игрока с учётом его видимости (не за стеной)
  • Global Font – настраивает размер шрифта для игроков и ботов
  • Max Distance – настраивает общую дистанцию отображения для игроков и ботов

ВХ на Лут

  • Enable – включает отображение лута
  • Weapons – показывает оружие
  • Ammo – показывает боеприпасы
  • Meds – показывает медикаменты
  • Armor – показывает броню
  • Attachments – показывает оружейные модификации
  • Corpse – включает отображение трупов игроков
  • Other – показывает другие предметы

ВХ на Транспорт

  • Enable – включает отображение транспорта
  • Hide Teammates – скрывает союзную технику
  • Vehicle Faction – определяет фракцию техники (ALLY/ENEMY)
  • ATV – показывает квадроциклы
  • SUV – показывает внедорожники
  • Pickup – показывает пикапы
  • Truck – показывает грузовики
  • Helicopter – показывает вертолёты
  • Attack Heli – показывает боевые вертолёты
  • Tank – показывает танки
  • Artillery (SPH-2) – отображает артиллерийскую установку SPH-2
  • APC – отображает БТР на карте
  • Turret – отображает турели
  • Loudspeaker – отображает громкоговорители
  • Bobcat
  • Dune Buggy
  • Kodiak
  • Kodiak [Pickup]
  • Kodiak [Turret]
  • Humvee
  • Humvee [Turret]
  • Humvee [Minigun]
  • Ural
  • Ural Defender
  • Ural Defender [Turret]
  • MH-6
  • AH-6M
  • AH-6R [Rockets]
  • Z20 Lakota
  • Z20 Lakota [Miniguns]
  • Havoc
  • L2A6
  • SPH-2
  • APC

Другие функции GHOST Wardogs

  • Radar – 2D радар отображащий игроков
  • Config Name – имя конфигурации
  • Create – создаёт новую конфигурацию
  • Delete – удаляет выбранную конфигурацию
  • Save – сохраняет текущие настройки
  • Load – загружает сохранённую конфигурацию
  • Keybind Indicator – показывает активные клавиши функций
  • Shadow Text – добавляет тень к тексту ESP
  • Stream-Proof – скрывает меню от захвата экрана
  • Battle Mode – скрывает лишний ESP по нажатию бинда
  • Crosshair – дополнительный настраиваемый прицел
  • Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия меню
  • DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса меню
  • FOB ESP – показывает передовые оперативные базы на карте
  • Buildable ESP – отображает доступные строения и объекты, включая радио, укрепления, колючую проволоку и другие постройки
  • Supply ESP – показывает точки и объекты снабжения на карте
  • Custom Crosshair – добавляет кастомный прицел с возможностью настройки цвета
  • No Recoil – отключает отдачу оружия с настройкой силы
  • Unlimited Focus – обеспечивает бесконечную задержку дыхания при прицеливании
  • No Sway – отключает покачивание оружия при прицеливании
  • Mortar Calculator – калькулятор миномёта с поддержкой L81 и SPH-2
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