Unnamed Full для WARDOGS (Unnamedtech)

Информация о чите

Unnamed Full для WARDOGS — полная версия приватного решения от разработчика Unnamed с набором функций для уверенной игры. Основу составляет гибко настраиваемый аимбот с выбором костей, FOV, плавности, скорости, приоритета целей и дистанции работы. Поддерживается управление аимботом через контроллер, что делает софт удобным для разных вариантов игры. Визуальная часть представлена информативным ESP на игроков с отображением скелетов, голов, направления взгляда, здоровья, ников, фракции, предметов и дистанции. Дополнительно можно видеть установленные мины и клейморы, предметы на земле, ящики с боеприпасами и припасами. Chams выделяет модели игроков, оружие и руки через стены с возможностью настройки отображения. Для стрельбы предусмотрен No Recoil, а FOV Changer позволяет изменить угол обзора камеры. Дополняют функционал кастомный прицел, Battle Mode, удобное меню и система конфигов для сохранения индивидуальных настроек.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enabled – включает автоматическое наведение на цели
  • Visible Only – аим работает только по видимым целям
  • Draw FOV – отображает рабочую область аимбота
  • Draw Target Line – показывает линию до выбранной цели
  • Mouse Key – позволяет назначить клавишу для активации аимбота
  • Mode – выбор режима активации аимбота
  • Filter – определяет приоритет выбора цели
  • Bone – выбор части тела для прицеливания
  • Controller – настройка управления аимботом через контроллер
  • FOV – задаёт радиус рабочей области аимбота
  • Smooth – регулирует плавность наведения
  • Speed – настраивает скорость движения прицела к цели
  • Stickiness – регулирует степень удержания прицела на цели
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
  • Dead Zone - зона в которой аимбот не корректирует наведение
  • Switch Target Delay - настраивает задержку переключения между целями
  • Lowest HP Filter - выбирает цель с наименьшим запасом здоровья
  • Perfect Visible Check Per Bone - добавляет проверку видимости отдельных частей тела
  • Magic Bullet – пули пробивают игроков через стены и другие препятствия
  • Spinbot – включает крутилку модели вашего персонажа (видно только вам)

ВХ (ESP)

  • Players ESP – включает отображение игроков через ESP
  • Skeleton – показывает скелет игроков
  • Head Circle – отображает круг вокруг головы
  • View Direction – показывает направление взгляда игрока
  • Off-Screen Arrows – показывает стрелки на игроков вне поля зрения
  • Health Bar – отображает запас здоровья игрока
  • Name – показывает имя игрока
  • Faction – отображает принадлежность игрока к фракции
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • Held Item – показывает предмет в руках игрока
  • Claymore ESP – отображает установленные клейморы
  • Mine ESP – показывает установленные мины
  • Dropped Item ESP – отображает предметы на земле
  • Ammo Crate ESP – показывает ящики с боеприпасами
  • Supply Crate ESP – отображает ящики с припасами
  • Chams – ВХ заливка моделей игроков, оружия и рук (настраивается)
  • Perfect Visible Check Per Bone - добавляет проверку видимости отдельных частей тела
  • Ignore Knocked - скрывает поверженных игроков из ESP
  • Grenade ESP – отображает расположение гранат
  • FOB ESP – отображает местоположение баз

Другие фичи Unnamed Full WARDOGS

  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • FOV Changer – изменяет угол обзора камеры
  • Crosshair – кастомный прицел по центру экрана
  • Keybind List – список функций с активным биндом
  • Battle-Mode – скрывает лишний ESP и оставляет ВХ на игроков (по бинду)
  • Configs – полноценная редактор конфигов чита
  • Firing Range Support - добавляет поддержку полигона для проверки функций чита
  • Ammo Counter – отображает текущее/максимальное кол-во патронов на экране
  • 3rd Person View – разблокировать вид от третьего лица
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