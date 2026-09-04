Информация о чите

Unnamed Full для WARDOGS — полная версия приватного решения от разработчика Unnamed с набором функций для уверенной игры. Основу составляет гибко настраиваемый аимбот с выбором костей, FOV, плавности, скорости, приоритета целей и дистанции работы. Поддерживается управление аимботом через контроллер, что делает софт удобным для разных вариантов игры. Визуальная часть представлена информативным ESP на игроков с отображением скелетов, голов, направления взгляда, здоровья, ников, фракции, предметов и дистанции. Дополнительно можно видеть установленные мины и клейморы, предметы на земле, ящики с боеприпасами и припасами. Chams выделяет модели игроков, оружие и руки через стены с возможностью настройки отображения. Для стрельбы предусмотрен No Recoil, а FOV Changer позволяет изменить угол обзора камеры. Дополняют функционал кастомный прицел, Battle Mode, удобное меню и система конфигов для сохранения индивидуальных настроек.