Unnamed Full для WARDOGS (Unnamedtech)
Информация о чите
Unnamed Full для WARDOGS — полная версия приватного решения от разработчика Unnamed с набором функций для уверенной игры. Основу составляет гибко настраиваемый аимбот с выбором костей, FOV, плавности, скорости, приоритета целей и дистанции работы. Поддерживается управление аимботом через контроллер, что делает софт удобным для разных вариантов игры. Визуальная часть представлена информативным ESP на игроков с отображением скелетов, голов, направления взгляда, здоровья, ников, фракции, предметов и дистанции. Дополнительно можно видеть установленные мины и клейморы, предметы на земле, ящики с боеприпасами и припасами. Chams выделяет модели игроков, оружие и руки через стены с возможностью настройки отображения. Для стрельбы предусмотрен No Recoil, а FOV Changer позволяет изменить угол обзора камеры. Дополняют функционал кастомный прицел, Battle Mode, удобное меню и система конфигов для сохранения индивидуальных настроек.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enabled – включает автоматическое наведение на цели
- Visible Only – аим работает только по видимым целям
- Draw FOV – отображает рабочую область аимбота
- Draw Target Line – показывает линию до выбранной цели
- Mouse Key – позволяет назначить клавишу для активации аимбота
- Mode – выбор режима активации аимбота
- Filter – определяет приоритет выбора цели
- Bone – выбор части тела для прицеливания
- Controller – настройка управления аимботом через контроллер
- FOV – задаёт радиус рабочей области аимбота
- Smooth – регулирует плавность наведения
- Speed – настраивает скорость движения прицела к цели
- Stickiness – регулирует степень удержания прицела на цели
- Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
- Dead Zone - зона в которой аимбот не корректирует наведение
- Switch Target Delay - настраивает задержку переключения между целями
- Lowest HP Filter - выбирает цель с наименьшим запасом здоровья
- Perfect Visible Check Per Bone - добавляет проверку видимости отдельных частей тела
- Magic Bullet – пули пробивают игроков через стены и другие препятствия
- Spinbot – включает крутилку модели вашего персонажа (видно только вам)
ВХ (ESP)
- Players ESP – включает отображение игроков через ESP
- Skeleton – показывает скелет игроков
- Head Circle – отображает круг вокруг головы
- View Direction – показывает направление взгляда игрока
- Off-Screen Arrows – показывает стрелки на игроков вне поля зрения
- Health Bar – отображает запас здоровья игрока
- Name – показывает имя игрока
- Faction – отображает принадлежность игрока к фракции
- Distance – показывает расстояние до игрока
- Held Item – показывает предмет в руках игрока
- Claymore ESP – отображает установленные клейморы
- Mine ESP – показывает установленные мины
- Dropped Item ESP – отображает предметы на земле
- Ammo Crate ESP – показывает ящики с боеприпасами
- Supply Crate ESP – отображает ящики с припасами
- Chams – ВХ заливка моделей игроков, оружия и рук (настраивается)
- Perfect Visible Check Per Bone - добавляет проверку видимости отдельных частей тела
- Ignore Knocked - скрывает поверженных игроков из ESP
- Grenade ESP – отображает расположение гранат
- FOB ESP – отображает местоположение баз
Другие фичи Unnamed Full WARDOGS
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- FOV Changer – изменяет угол обзора камеры
- Crosshair – кастомный прицел по центру экрана
- Keybind List – список функций с активным биндом
- Battle-Mode – скрывает лишний ESP и оставляет ВХ на игроков (по бинду)
- Configs – полноценная редактор конфигов чита
- Firing Range Support - добавляет поддержку полигона для проверки функций чита
- Ammo Counter – отображает текущее/максимальное кол-во патронов на экране
- 3rd Person View – разблокировать вид от третьего лица
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