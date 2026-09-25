Информация о чите

Dullwave для WARDOGS — мощное Internal мод-меню с широким набором возможностей для тех, кто хочет получить максимум контроля над игровым процессом. Главная особенность продукта — продвинутый Aimbot с тремя режимами работы: классический векторный Aimbot с Humanizer, Silent Aim и Magic Bullet. Гибкая настройка параметров позволяет адаптировать наведение под разные стили игры (Legit, Semi-Rage, Rage). Визуальная часть представлена хорошо проработанным ESP с читаемым оформлением и фоновой заливкой элементов, что особенно удобно на дальних дистанциях. Меню отображает игроков, постройки, FOB, минометы, технику, лут и другие объекты. Дополнительно доступен Radar Hack с отображением противников на тактической и мини-карте, включая дистанцию до целей. Для повышения комфорта предусмотрены Infinite Breath, Instant ADS, Instant Hit, No Recoil, No Spread и No Sway. Все возможности собраны в стильном внутриигровом меню с удобной настройкой параметров.