Dullwave для WARDOGS (Internal)

Информация о чите

Dullwave для WARDOGS — мощное Internal мод-меню с широким набором возможностей для тех, кто хочет получить максимум контроля над игровым процессом. Главная особенность продукта — продвинутый Aimbot с тремя режимами работы: классический векторный Aimbot с Humanizer, Silent Aim и Magic Bullet. Гибкая настройка параметров позволяет адаптировать наведение под разные стили игры (Legit, Semi-Rage, Rage). Визуальная часть представлена хорошо проработанным ESP с читаемым оформлением и фоновой заливкой элементов, что особенно удобно на дальних дистанциях. Меню отображает игроков, постройки, FOB, минометы, технику, лут и другие объекты. Дополнительно доступен Radar Hack с отображением противников на тактической и мини-карте, включая дистанцию до целей. Для повышения комфорта предусмотрены Infinite Breath, Instant ADS, Instant Hit, No Recoil, No Spread и No Sway. Все возможности собраны в стильном внутриигровом меню с удобной настройкой параметров.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот (Aim)

  • Enable – включает/выключает аимбот
  • Silent – скрытое наведение на цель без заметного движения прицела
  • Vector – направляет выстрелы в сторону выбранной цели с использованием плавного наведения
  • Magic Bullet – позволяет попадать по выбранной цели независимо от направления прицела
  • Bind – клавиша для активации аимбота
  • Priority – выбор приоритета цели (ближе к прицелу, по расстоянию до цели)
  • Type – выбор типа аимбота (Silent, Vector или Magic Bullet)
  • Bone – выбор точки наведения (голова, шея, тело или ближайшая кость к прицелу)
  • Draw Deadzone – отображает область мертвой зоны вокруг прицела
  • Draw Bone FOV – отображает область для выбранных костей/хитбоксов
  • Draw Snapline – отображает линию до выбранной цели
  • Draw FOV – показывает область действия аимбота в виде окружности
  • Smooth Switch – включает плавное переключение между целями
  • Humanized Aim – делает наведение более естественным (человечным)
  • Sticky Target – фиксирует аимбот на выбранной цели до её уничтожения
  • Ignore Team – аим исключает союзников из списка целей
  • Only Visible – ограничивает наведение только по видимыми целями
  • Deadzone – размер зоны в которой аим не будет работать
  • Curve – настраивает кривую движения при наведении

ВХ Игроки (Players ESP)

  • Player ESP – включает ESP для игроков
  • Box Style – выбор стиля рамки (2D или Corner)
  • Health Bar – отображает полоску здоровья игрока
  • Nickname – показывает никнейм игрока
  • Distance – отображает расстояние до игрока
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Snapline – отображает линию до игрока
  • Filled – добавляет заливку области игрока
  • Head – выделяет голову игрока
  • Look – отображает направление взгляда игрока
  • Grenade ESP – включает отображение гранат и взрывчатки
  • Show Claymore – отображает мины Claymore
  • Show Mine – отображает мины
  • Show C4 – отображает C4
  • Team ESP – включает отображение союзников
  • Debug ESP – включает отладочное отображение ESP

ВХ Объекты (Building ESP)

  • Enable – включает отображение построек с помощью коробок
  • Box Style – выбор стиля боксов (2D или только углы)
  • Ignore Team Building – скрывает союзные постройки
  • Draw Background – добавляет фон под информацией о постройках
  • Draw Distance – отображает расстояние до построек
  • Draw Name – показывает название постройки
  • Draw Box – отображает рамку вокруг построек
  • Show Vanguard CIWS – отображает Vanguard CIWS
  • Show Talon 9K-SAM – отображает Talon 9K-SAM
  • Show Loudspeaker – отображает громкоговорители
  • Show L81 Mortar – отображает миномёты L81
  • Show Stingray – отображает Stingray
  • Show Door – отображает двери
  • Show FOB – отображает построенные базы/фобы

ВХ Техника (Vehicle ESP)

  • Enable – включает отображение техники
  • Box Style – выбор стиля ВХ (2D или углы)
  • Ignore Team Vehicle – скрывает союзную технику
  • Draw Background – добавляет фон под информацией о технике
  • Draw Distance – отображает расстояние до техники
  • Draw Health – показывает уровень здоровья техники
  • Draw Name – показывает название техники
  • Draw Box – отображает рамку вокруг техники
  • Show Spawn Vehicle – отображает технику на точках спавна
  • Show Transport – отображает транспортную технику
  • Show Artillery – отображает артиллерию
  • Show Tank – отображает танки
  • Show Air – отображает воздушную технику

ВХ Лут (Loot ESP)

  • Enable – включает отображение лута с помощью коробок
  • Box Style – выбор стиля коробок (полный или только углы)
  • Draw Background – добавляет фон под информацией о луте
  • Draw Distance – отображает расстояние до предметов
  • Draw Name – показывает название предмета
  • Draw Box – отображает рамку вокруг предмета
  • Show Pickup Item – отображает подбираемые предметы
  • Show Loot Bag – отображает сумки с лутом

Радар-хак

  • Enable – включает радар
  • Draw On Tactical Map – отображает радар на тактической карте
  • Draw On Mini Map – отображает радар на мини-карте
  • Draw Distance – показывает расстояние до целей
  • Show Enemy – отображает врагов на радаре

Другие функции Dull WARDOGS

  • Infinity Focus – бесконечная задержка дыхания при прицеливании
  • Instant Scope – мгновенный переход в режим прицеливания
  • Instant Hit – мгновенное попадание пули по цели
  • No Spread – отключает разброс оружия
  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • No Sway – отключает покачивание оружия
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