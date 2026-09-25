Dullwave для WARDOGS (Internal)
Информация о чите
Dullwave для WARDOGS — мощное Internal мод-меню с широким набором возможностей для тех, кто хочет получить максимум контроля над игровым процессом. Главная особенность продукта — продвинутый Aimbot с тремя режимами работы: классический векторный Aimbot с Humanizer, Silent Aim и Magic Bullet. Гибкая настройка параметров позволяет адаптировать наведение под разные стили игры (Legit, Semi-Rage, Rage). Визуальная часть представлена хорошо проработанным ESP с читаемым оформлением и фоновой заливкой элементов, что особенно удобно на дальних дистанциях. Меню отображает игроков, постройки, FOB, минометы, технику, лут и другие объекты. Дополнительно доступен Radar Hack с отображением противников на тактической и мини-карте, включая дистанцию до целей. Для повышения комфорта предусмотрены Infinite Breath, Instant ADS, Instant Hit, No Recoil, No Spread и No Sway. Все возможности собраны в стильном внутриигровом меню с удобной настройкой параметров.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Enable – включает/выключает аимбот
- Silent – скрытое наведение на цель без заметного движения прицела
- Vector – направляет выстрелы в сторону выбранной цели с использованием плавного наведения
- Magic Bullet – позволяет попадать по выбранной цели независимо от направления прицела
- Bind – клавиша для активации аимбота
- Priority – выбор приоритета цели (ближе к прицелу, по расстоянию до цели)
- Type – выбор типа аимбота (Silent, Vector или Magic Bullet)
- Bone – выбор точки наведения (голова, шея, тело или ближайшая кость к прицелу)
- Draw Deadzone – отображает область мертвой зоны вокруг прицела
- Draw Bone FOV – отображает область для выбранных костей/хитбоксов
- Draw Snapline – отображает линию до выбранной цели
- Draw FOV – показывает область действия аимбота в виде окружности
- Smooth Switch – включает плавное переключение между целями
- Humanized Aim – делает наведение более естественным (человечным)
- Sticky Target – фиксирует аимбот на выбранной цели до её уничтожения
- Ignore Team – аим исключает союзников из списка целей
- Only Visible – ограничивает наведение только по видимыми целями
- Deadzone – размер зоны в которой аим не будет работать
- Curve – настраивает кривую движения при наведении
ВХ Игроки (Players ESP)
- Player ESP – включает ESP для игроков
- Box Style – выбор стиля рамки (2D или Corner)
- Health Bar – отображает полоску здоровья игрока
- Nickname – показывает никнейм игрока
- Distance – отображает расстояние до игрока
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Snapline – отображает линию до игрока
- Filled – добавляет заливку области игрока
- Head – выделяет голову игрока
- Look – отображает направление взгляда игрока
- Grenade ESP – включает отображение гранат и взрывчатки
- Show Claymore – отображает мины Claymore
- Show Mine – отображает мины
- Show C4 – отображает C4
- Team ESP – включает отображение союзников
- Debug ESP – включает отладочное отображение ESP
ВХ Объекты (Building ESP)
- Enable – включает отображение построек с помощью коробок
- Box Style – выбор стиля боксов (2D или только углы)
- Ignore Team Building – скрывает союзные постройки
- Draw Background – добавляет фон под информацией о постройках
- Draw Distance – отображает расстояние до построек
- Draw Name – показывает название постройки
- Draw Box – отображает рамку вокруг построек
- Show Vanguard CIWS – отображает Vanguard CIWS
- Show Talon 9K-SAM – отображает Talon 9K-SAM
- Show Loudspeaker – отображает громкоговорители
- Show L81 Mortar – отображает миномёты L81
- Show Stingray – отображает Stingray
- Show Door – отображает двери
- Show FOB – отображает построенные базы/фобы
ВХ Техника (Vehicle ESP)
- Enable – включает отображение техники
- Box Style – выбор стиля ВХ (2D или углы)
- Ignore Team Vehicle – скрывает союзную технику
- Draw Background – добавляет фон под информацией о технике
- Draw Distance – отображает расстояние до техники
- Draw Health – показывает уровень здоровья техники
- Draw Name – показывает название техники
- Draw Box – отображает рамку вокруг техники
- Show Spawn Vehicle – отображает технику на точках спавна
- Show Transport – отображает транспортную технику
- Show Artillery – отображает артиллерию
- Show Tank – отображает танки
- Show Air – отображает воздушную технику
ВХ Лут (Loot ESP)
- Enable – включает отображение лута с помощью коробок
- Box Style – выбор стиля коробок (полный или только углы)
- Draw Background – добавляет фон под информацией о луте
- Draw Distance – отображает расстояние до предметов
- Draw Name – показывает название предмета
- Draw Box – отображает рамку вокруг предмета
- Show Pickup Item – отображает подбираемые предметы
- Show Loot Bag – отображает сумки с лутом
Радар-хак
- Enable – включает радар
- Draw On Tactical Map – отображает радар на тактической карте
- Draw On Mini Map – отображает радар на мини-карте
- Draw Distance – показывает расстояние до целей
- Show Enemy – отображает врагов на радаре
Другие функции Dull WARDOGS
- Infinity Focus – бесконечная задержка дыхания при прицеливании
- Instant Scope – мгновенный переход в режим прицеливания
- Instant Hit – мгновенное попадание пули по цели
- No Spread – отключает разброс оружия
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- No Sway – отключает покачивание оружия
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