Arcane Мод Меню для WARDOGS (Аркана Вардгос)
Информация о чите
Arcane для WARDOGS — горячая новинка от именитого разработчика с полноценным набором функций для уверенной игры. В центре внимания — гибкий Аимбот с Prediction, выбором костей, FOV, плавностью и максимальной дистанцией. Humanizer добавляет более естественную траекторию наведения, позволяя тонко настроить поведение аима под собственный стиль. Визуальная часть включает детальный ESP на игроков с боксами, скелетами, никами, командами, оружием, дистанцией и проверкой видимости. Отдельно можно отображать предметы на земле и транспорт, чтобы быстрее ориентироваться на карте. Для стрельбы доступны No Recoil, No Spread и No Sway, а Fullbright улучшает видимость в тёмных участках локаций. Дополняют набор кастомный прицел, удобные бинды, настройка интерфейса и система конфигов для быстрого сохранения готовых пресетов.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable – вкл/выкл аимбот
- pSilent – включает скрытое наведение на цель без движения прицела
- Vector Aim – естественный вид аимбота с плавным наведением (легитный)
- Teleport Bullet – мгновенно перемещает пули до противника минуя расстояние и баллистику
- Always – позволяет аимботу работать постоянно без удержания клавиши
- Prediction – учитывает движение цели для более точного наведения
- Visibility Check – игнорирует цели за препятствием
- Target Bots – аим на ботов
- Target Teammates – аим на союзников
- First Keybind – назначение первой клавиши активации аимбота
- Second Keybind – назначение второй клавиши активации аимбота
- Find Bone Type – позволяет выбрать способ определения приоритетных костей
- Bones Selected – выбор костей для наведения аимботов (голова, шея, тело)
- Bone Priority – задаёт приоритет выбора кости при наведении
- FOV – регулирует размер области для захвата целей аимботом
- Adaptive FOV – автоматически регулирует область захвата целей
- Smoothness – регулирует плавность наведения на выбранную цель
- Max Distance – задаёт максимальную дистанцию работы аимбота
- Humanize – добавляет более естественную траекторию наведения
- Draw FOV – отображает рабочую область аимбота на экране
- Draw FOV Background – добавляет фон внутри области FOV
- Draw Target Marker – показывает маркер текущей цели
- Target Knocked – позволяет аимботу выбирать нокнутых игроков в качестве целей
- Lowest HP Target – выбирает для наведения игрока с наименьшим запасом здоровья
- Bone Freeze – фиксирует выбранную кость для наведения
- Bone Switch Delay – настраивает задержку переключения между костями/хитбоксами врага
- Target Switch Delay – задержка переключения аимбота между целями
- Dead Zone – создаёт зону вокруг прицела в которой аимбот не корректирует наведение
- Hit Chance – настраивает вероятность попадания для pSilent и Silent Aim
Триггер-бот
- Trigger Bot – автоматически выполняет выстрел при обнаружении подходящей цели
- Fire Mode – выбор режима стрельбы (одиночный или удерживать)
- Targets – выбор целей для триггербота (боты, союзники или нокнутые игроки)
- Hit Zone – выбор зоны попадания (любая кость, голова, голова + тело)
- Max Distance – настраивает максимальную дистанцию срабатывания
- Visibility Check – срабатывание только видимыми целями в поле зрения
- Reaction Delay – настраивает задержку реакции перед выстрелом
- Cooldown – задаёт задержку между срабатываниями
- Hold Time – настраивает продолжительность удержания выстрела
- Off-Target Grace – задаёт дополнительное время после потери цели
- Activation – позволяет активировать автошот по клавише или включить постоянную работу
ВХ
- Bounding Box – отображает прямоугольные рамки вокруг игроков (боксы)
- Box Style – позволяет выбрать стиль отображения боксов
- Fill Box – добавляет заливку внутри вх коробок
- Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки
- Skeleton – отображает ВХ скелет игрока
- Line to Enemy – рисует линию от игрока до противника
- Viewline – показывает направление взгляда игрока
- Health Bar – показывать количество ХП игроков в виде полоски
- Game Nickname – отображает никнейм игрока
- Team Name – показывает название команды
- Distance – отображает расстояние до игрока
- Weapon in Hands – показывает оружие в руках игрока
- Team Colors – использует разные цвета для отображения игроков в зависимости от их команды
- Visibility Check – игроки в зоне видимости и за стенами окрашены разными цветами
- Perfect Visible Check – показывает каждую видимую часть тела на скелете игроков
- Max Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения игроков
- Dropped Item – позволяет отображать предметы на земле
- Vehicle – отображает транспортные средства на карте
- World – показывать другие объекты в игре
- Corpses – показывать тела убитых игроков
- Knocked – отображает нокнутых игроков
- Projectiles – отображает летящие снаряды, включая тяжёлые снаряды и миномётные боеприпасы
- Buildings – отображает игровые постройки и сооружения
- Offscreen – показывает направление на игроков, ботов за пределами экрана в виде стрелок
- Players Glow – добавляет подсветку по контуру модели (много настроек)
- World ESP Glow – подсвечивает множество объектов окружения (много настроек)
Хэлпер Артиллерии
- Mortar Fire Assistant – помогает наводить миномёт на выбранную точку на карте и определять траекторию для выстрела
- Artillery Helper – помогает наводить SPH-2 на выбранную точку
- Firing Cross – показывает красный крест при правильном наведении
- Show Details – отображает дистанцию время полёта погрешность и тип снаряда
- Mark Target – показывает направление на отмеченную точку
- Auto Mini-Game – автоматически проходит мини-игру при перезарядке
- Panel Drag – позволяет перемещать панель помощника
- Mortar Spread – показывает разброс снарядов миномета
- Average Aim Correction – рассчитывает коррекцию прицеливания по среднему результату выстрелов
Другие функции Arcane WARDOGS
- Menu Key – назначает клавишу для открытия меню мод-меню
- Unload Key – назначает клавишу для выгрузки мод-меню
- Crosshair – позволяет включить дополнительный прицел и настроить его отображение
- DPI Scale – регулирует масштаб интерфейса мод-меню
- FPS Limit – позволяет установить максимальное ограничение частоты кадров
- No Recoil – отключает отдачу оружия для более стабильной стрельбы
- No Spread – полностью убирает разброс выстрелов
- No Sway – отключает раскачивание оружия при прицеливании
- Fullbright – делает тёмные участки карты значительно светлее для лучшей видимости
- Battle-Mode – скрывает лишний ЕСП и оставляет только ВХ на игроков (по бинду)
- FOV Changer – изменяет угол поле зрения
- Super Zoom – изменяет масштаб приближения
- Radar – добавляет 2Д радар для отображения игроков, ботов и объектов (настраивается)
- In-Game Radar – добавляет радар-хак для полной карты в игре
- Minimap – показывает всех врагов на мини-карте
- Unlimited Zoom – снимает ограничение на максимальное приближение прицела
- Always Crit Spot – быстрее выполняет постройку за счёт постоянного выбора уязвимой точки конструкции
- No Weapon Collisions – отключает столкновения оружия с объектами окружения
- No Particles – отключает частицы
- No Vegetation – отключает растительность
- No Fog – отключает туман
- No Shadows – отключает тени
- No Anti-Aliasing – отключает сглаживание
- No Decals – отключает декали
- No Transparency – отключает прозрачность
- No Weight – позволяет переносить большой вес без штрафов выносливости
- Infinite Breath – бесконечная задержка дыхания при прицеливании
- Look Alert – определяет врагов которые смотрят прямо на вас
- Bullet Tracers – следы собственных пуль от ствола до точки попадания (настраивается)
- Weapon Offset – регулирует положение модели оружия от первого лица вперёд, вправо и вверх
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