Arcane Мод Меню для WARDOGS (Аркана Вардгос)

Информация о чите

Arcane для WARDOGS — горячая новинка от именитого разработчика с полноценным набором функций для уверенной игры. В центре внимания — гибкий Аимбот с Prediction, выбором костей, FOV, плавностью и максимальной дистанцией. Humanizer добавляет более естественную траекторию наведения, позволяя тонко настроить поведение аима под собственный стиль. Визуальная часть включает детальный ESP на игроков с боксами, скелетами, никами, командами, оружием, дистанцией и проверкой видимости. Отдельно можно отображать предметы на земле и транспорт, чтобы быстрее ориентироваться на карте. Для стрельбы доступны No Recoil, No Spread и No Sway, а Fullbright улучшает видимость в тёмных участках локаций. Дополняют набор кастомный прицел, удобные бинды, настройка интерфейса и система конфигов для быстрого сохранения готовых пресетов.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enable – вкл/выкл аимбот
  • pSilent – включает скрытое наведение на цель без движения прицела
  • Vector Aim – естественный вид аимбота с плавным наведением (легитный)
  • Teleport Bullet – мгновенно перемещает пули до противника минуя расстояние и баллистику
  • Always – позволяет аимботу работать постоянно без удержания клавиши
  • Prediction – учитывает движение цели для более точного наведения
  • Visibility Check – игнорирует цели за препятствием
  • Target Bots – аим на ботов
  • Target Teammates – аим на союзников
  • First Keybind – назначение первой клавиши активации аимбота
  • Second Keybind – назначение второй клавиши активации аимбота
  • Find Bone Type – позволяет выбрать способ определения приоритетных костей
  • Bones Selected – выбор костей для наведения аимботов (голова, шея, тело)
  • Bone Priority – задаёт приоритет выбора кости при наведении
  • FOV – регулирует размер области для захвата целей аимботом
  • Adaptive FOV – автоматически регулирует область захвата целей
  • Smoothness – регулирует плавность наведения на выбранную цель
  • Max Distance – задаёт максимальную дистанцию работы аимбота
  • Humanize – добавляет более естественную траекторию наведения
  • Draw FOV – отображает рабочую область аимбота на экране
  • Draw FOV Background – добавляет фон внутри области FOV
  • Draw Target Marker – показывает маркер текущей цели
  • Target Knocked – позволяет аимботу выбирать нокнутых игроков в качестве целей
  • Lowest HP Target – выбирает для наведения игрока с наименьшим запасом здоровья
  • Bone Freeze – фиксирует выбранную кость для наведения
  • Bone Switch Delay – настраивает задержку переключения между костями/хитбоксами врага
  • Target Switch Delay – задержка переключения аимбота между целями
  • Dead Zone – создаёт зону вокруг прицела в которой аимбот не корректирует наведение
  • Hit Chance – настраивает вероятность попадания для pSilent и Silent Aim

Триггер-бот

  • Trigger Bot – автоматически выполняет выстрел при обнаружении подходящей цели
  • Fire Mode – выбор режима стрельбы (одиночный или удерживать)
  • Targets – выбор целей для триггербота (боты, союзники или нокнутые игроки)
  • Hit Zone – выбор зоны попадания (любая кость, голова, голова + тело)
  • Max Distance – настраивает максимальную дистанцию срабатывания
  • Visibility Check – срабатывание только видимыми целями в поле зрения
  • Reaction Delay – настраивает задержку реакции перед выстрелом
  • Cooldown – задаёт задержку между срабатываниями
  • Hold Time – настраивает продолжительность удержания выстрела
  • Off-Target Grace – задаёт дополнительное время после потери цели
  • Activation – позволяет активировать автошот по клавише или включить постоянную работу

ВХ

  • Bounding Box – отображает прямоугольные рамки вокруг игроков (боксы)
  • Box Style – позволяет выбрать стиль отображения боксов
  • Fill Box – добавляет заливку внутри вх коробок
  • Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки
  • Skeleton – отображает ВХ скелет игрока
  • Line to Enemy – рисует линию от игрока до противника
  • Viewline – показывает направление взгляда игрока
  • Health Bar – показывать количество ХП игроков в виде полоски
  • Game Nickname – отображает никнейм игрока
  • Team Name – показывает название команды
  • Distance – отображает расстояние до игрока
  • Weapon in Hands – показывает оружие в руках игрока
  • Team Colors – использует разные цвета для отображения игроков в зависимости от их команды
  • Visibility Check – игроки в зоне видимости и за стенами окрашены разными цветами
  • Perfect Visible Check – показывает каждую видимую часть тела на скелете игроков
  • Max Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения игроков
  • Dropped Item – позволяет отображать предметы на земле
  • Vehicle – отображает транспортные средства на карте
  • World – показывать другие объекты в игре
  • Corpses – показывать тела убитых игроков
  • Knocked – отображает нокнутых игроков
  • Projectiles – отображает летящие снаряды, включая тяжёлые снаряды и миномётные боеприпасы
  • Buildings – отображает игровые постройки и сооружения
  • Offscreen – показывает направление на игроков, ботов за пределами экрана в виде стрелок
  • Players Glow – добавляет подсветку по контуру модели (много настроек)
  • World ESP Glow – подсвечивает множество объектов окружения (много настроек)

Хэлпер Артиллерии

  • Mortar Fire Assistant – помогает наводить миномёт на выбранную точку на карте и определять траекторию для выстрела
  • Artillery Helper – помогает наводить SPH-2 на выбранную точку
  • Firing Cross – показывает красный крест при правильном наведении
  • Show Details – отображает дистанцию время полёта погрешность и тип снаряда
  • Mark Target – показывает направление на отмеченную точку
  • Auto Mini-Game – автоматически проходит мини-игру при перезарядке
  • Panel Drag – позволяет перемещать панель помощника
  • Mortar Spread – показывает разброс снарядов миномета
  • Average Aim Correction – рассчитывает коррекцию прицеливания по среднему результату выстрелов

Другие функции Arcane WARDOGS

  • Menu Key – назначает клавишу для открытия меню мод-меню
  • Unload Key – назначает клавишу для выгрузки мод-меню
  • Crosshair – позволяет включить дополнительный прицел и настроить его отображение
  • DPI Scale – регулирует масштаб интерфейса мод-меню
  • FPS Limit – позволяет установить максимальное ограничение частоты кадров
  • No Recoil – отключает отдачу оружия для более стабильной стрельбы
  • No Spread – полностью убирает разброс выстрелов
  • No Sway – отключает раскачивание оружия при прицеливании
  • Fullbright – делает тёмные участки карты значительно светлее для лучшей видимости
  • Battle-Mode – скрывает лишний ЕСП и оставляет только ВХ на игроков (по бинду)
  • FOV Changer – изменяет угол поле зрения
  • Super Zoom – изменяет масштаб приближения
  • Radar – добавляет 2Д радар для отображения игроков, ботов и объектов (настраивается)
  • In-Game Radar – добавляет радар-хак для полной карты в игре
  • Minimap – показывает всех врагов на мини-карте
  • Unlimited Zoom – снимает ограничение на максимальное приближение прицела
  • Always Crit Spot – быстрее выполняет постройку за счёт постоянного выбора уязвимой точки конструкции
  • No Weapon Collisions – отключает столкновения оружия с объектами окружения
  • No Particles – отключает частицы
  • No Vegetation – отключает растительность
  • No Fog – отключает туман
  • No Shadows – отключает тени
  • No Anti-Aliasing – отключает сглаживание
  • No Decals – отключает декали
  • No Transparency – отключает прозрачность
  • No Weight – позволяет переносить большой вес без штрафов выносливости
  • Infinite Breath – бесконечная задержка дыхания при прицеливании
  • Look Alert – определяет врагов которые смотрят прямо на вас
  • Bullet Tracers – следы собственных пуль от ствола до точки попадания (настраивается)
  • Weapon Offset – регулирует положение модели оружия от первого лица вперёд, вправо и вверх
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