Информация о чите

Arcane для WARDOGS — горячая новинка от именитого разработчика с полноценным набором функций для уверенной игры. В центре внимания — гибкий Аимбот с Prediction, выбором костей, FOV, плавностью и максимальной дистанцией. Humanizer добавляет более естественную траекторию наведения, позволяя тонко настроить поведение аима под собственный стиль. Визуальная часть включает детальный ESP на игроков с боксами, скелетами, никами, командами, оружием, дистанцией и проверкой видимости. Отдельно можно отображать предметы на земле и транспорт, чтобы быстрее ориентироваться на карте. Для стрельбы доступны No Recoil, No Spread и No Sway, а Fullbright улучшает видимость в тёмных участках локаций. Дополняют набор кастомный прицел, удобные бинды, настройка интерфейса и система конфигов для быстрого сохранения готовых пресетов.