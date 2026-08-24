Информация о чите

Ancient — горячая новинка от проверенного временем разработчика для WARDOGS. Мод-меню предлагает полноценный набор функций для уверенной игры и глубокую настройку практически каждого параметра. Основу составляет векторный Аимбот с выбором кости, FOV, плавностью наведения, упреждением и ограничением дистанции. Можно отдельно настроить точку наведения и её размер, а No Recoil и Infinity Focus делают стрельбу более комфортной. Не уступает и визуальная часть: Players ESP позволяет отдельно настроить отображение врагов и союзников, включая боксы, скелеты, ники, здоровье, оружие, дистанцию и нокнутых игроков. Vehicle ESP дополнительно показывает технику, её название, места и находящихся внутри игроков. Ancient станет хорошим выбором для тех, кому нужен функциональный софт с упором на точную настройку Aimbot и информативный ESP без лишних функций.