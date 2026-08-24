Ancient для WARDOGS (Вардогс)
Информация о чите
Ancient — горячая новинка от проверенного временем разработчика для WARDOGS. Мод-меню предлагает полноценный набор функций для уверенной игры и глубокую настройку практически каждого параметра. Основу составляет векторный Аимбот с выбором кости, FOV, плавностью наведения, упреждением и ограничением дистанции. Можно отдельно настроить точку наведения и её размер, а No Recoil и Infinity Focus делают стрельбу более комфортной. Не уступает и визуальная часть: Players ESP позволяет отдельно настроить отображение врагов и союзников, включая боксы, скелеты, ники, здоровье, оружие, дистанцию и нокнутых игроков. Vehicle ESP дополнительно показывает технику, её название, места и находящихся внутри игроков. Ancient станет хорошим выбором для тех, кому нужен функциональный софт с упором на точную настройку Aimbot и информативный ESP без лишних функций.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable – включает автоматическое наведение
- Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
- Aim Bone – выбор приоритетной точки для наведения (Голова, Шея, Корпус, Таз или Ближайшая кость к прицелу)
- Prediction – учитывает движение цели при наведении для повышения точности
- FOV – регулирует область захвата целей для аимбота
- Smooth – регулирует плавность наведения на цель
- Max Distance – задаёт максимальную дистанцию работы аимбота
- Draw FOV – отображает область работы аимбота на экране
- Draw Target Point – показывает область в которую выполняется наведение
- Target Point Size – регулирует размер точки наведения
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- Infinity Focus – сохранять бесконечный фокус у оружия без блюра
- Instant Scope – обеспечивает мгновенное прицеливание без задержки
- Instant Hit – обеспечивает моментальное попадание по цели
- Visible Check – аим работает только по видимым целям
- No Sway – отключает покачивание оружия
- Magic Bullet – позволяет попадать по цели сквозь преграды
- Ignore Teammates – аим будет игнорировать союзников
- Ignore Players in Vehicle – аим будет игнорировать игроков в технике
- No Spread – все пули летят в одну точку без разброса
- Silent Aim – пули попадают в цель без движения прицела в области Aim FOV
- Vector Aim – классический вид аимбота с плавным наведением на цель (легитный)
Magic Bullet
- Independent Target Selection – позволяет фунции самостоятельно выбирать цель
- Hit Chance – настраивает вероятность срабатывания магических пуль
- Magic Key – позволяет назначить отдельную клавишу для магических пуль
- FOV – отдельная настройка области поиска целей для Magic Bullet
- Distance – настройка максимальной дистанции осуществления магии
- Bones – выбор части тела для попадания (Head, Neck, Body, Pelvis или Nearest)
- Only Visible – ограничивает выбор только видимыми целями (вне укрытиый)
- Ignore Teammates – исключает союзников из списка целей
- Ignore Players in Vehicles – игнорирует игроков в технике
- Red FOV Rendering – отображает область FOV красным цветом
- Target Point Rendering – отображает точку захваченной цели
- Target Point Size – настраивает размер точки цели
Players ESP (ВХ Игроки)
- Enemy – вкладка настроек ВХ для врагов
- Teammate – вкладка настроек ЕСП для тиммейтов
- Enable – включает отображение игроков через ESP
- Render Knocked – позволяет отображать поверженных игроков (нокнутых)
- Draw Box – отображает боксы/коробки вокруг игроков
- Draw Skeleton – показывает ВХ скелет модели игрока
- Draw Name – отображает имя игрока
- Draw Health – показывает уровень здоровья игрока
- Draw Weapon – отображает оружие в руках игрока
- Draw Distance – показывает расстояние до игроков
- Render Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения игроков
- Out of FOV Arrows – стрелки на игроков вне поле зрения (настраивается)
- Team Name Rendering – отображает название команды с цветовой маркировкой по фракциям
- Draw Weapon – позволяет выбирать категории оружия для отображения у врагов и союзников
- Weapon Icons – отображает оригинальные игровые иконки оружия
- Vehicle Icons – отображает оригинальные игровые иконки техники
- Building Icons – отображает оригинальные игровые иконки построек
- Loot Icons – отображает оригинальные игровые иконки лута
- Armor & Helmet – отображает информацию о броне и шлеме цели
- Armor & Helmet Panel – показывает броню и шлем выбранной цели в отдельной панели
- Armor & Helmet Text – отображает информацию о броне и шлеме всех врагов
- Player Chams – отображает модели игроков через стены
- Armored Chams – отображает бронированных игроков через стены
- Glow – подсветка контуров с настройкой радиуса и интенсивности
- Perfect Visible Check – проверяет видимость отдельных костей игрока
- pVisible Check Chams – меняет цвет чамсов в зависимости от видимости отдельных костей
Vehicle ESP (ВХ Техника)
- Enable – включает отображение транспорта через ESP
- Draw Name – показывает название транспорта
- Draw Seats – отображает информацию о местах в транспорте
- Draw Players Inside – показывает игроков, находящихся внутри транспорта
- Render Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения транспорта
- Land Vehicle Filters – фильтры для отображения наземной техники
- Air Vehicle Filters – фильтры для отображения воздушной техники
- Artillery – отображает артиллерию
- Tank – отображает танки
- Transport – отображает транспортную технику
- Combat – отображает боевую технику
- Spawn Vehicles – отображает технику, используемую для возрождения
- Ally Vehicle Rendering – отображает технику союзников
- Vehicle Name – показывает название техники
- Team Name – показывает название команды техники
- Occupied Seats – показывает количество занятых мест в технике
- Distance – показывает дистанцию до техники
- Players Inside Rendering – отображает игроков, находящихся внутри техники
Loot ESP (Лут)
- Dropped Item Names – показывает названия выброшенных предметов
- Loot Bag Rendering – отображает сумки с лутом
- Loot Distance – показывает дистанцию до лута
- Custom Name Colors – настройка цвета названий предметов
- Custom Distance Colors – настройка цвета дистанции до предметов
- Render Distance – настройка максимальной дистанции отображения лута
Building ESP (Постройки)
- Talon 9K-SAM – отображает системы ПВО Talon 9K-SAM
- L81 Mortar – отображает миномёты L81 Mortar
- Stingray – отображает объекты Stingray
- Vanguard CIWS – отображает системы ПВО Vanguard CIWS
- Loudspeaker – отображает громкоговорители
- FOB – отображает передовые оперативные базы
- Ally Building Rendering – отображает постройки союзников
- Building Name – показывает название постройки
- Team Name – показывает название команды постройки
- Occupied Seats – показывает количество занятых мест
- Distance – показывает дистанцию до постройки
- Faction-Based Team Colors – окрашивает название команды в соответствии с её фракцией
- Building Type Filters – фильтры для отображения определённых типов построек
Grenade ESP (Гранаты, Взрывчатка)
- Grenade – отображает гранаты на карте
- Land Mine – отображает мины на карте
- Explosive – отображает взрывчатку и другие опасные объекты
- Colors – позволяет настроить цвет отображения гранат мин и взрывчатки
- Render Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения объектов
- Grenade Warning – предупреждает о гранате находящейся в радиусе 5 метров
- Top-Center Warning – отображает предупреждение о гранате в верхней центральной части экрана
- Circle Indicator – показывает направление на гранату с помощью кругового индикатора рядом с ней
Радар-хак
- Player Rendering – отображает игроков на радаре
- Vehicle Rendering – отображает технику на радаре
- Building Rendering – отображает постройки на радаре
- Loot Rendering – отображает лут на радаре
- Ally Vehicle Filter – позволяет скрывать или отображать технику союзников
- Ally Building Filter – позволяет скрывать или отображать постройки союзников
- Knocked Player Rendering – отображает нокнутых игроков на радаре
- Separate Colors – позволяет настроить отдельный цвет для каждого типа объектов
- Per-Object Name Settings – отдельная настройка отображения названий для каждого типа объектов
- Per-Object Distance Settings – отдельная настройка отображения дистанции для каждого типа объектов
- Names Above Markers – отображает названия объектов над маркерами
- Distances Below Markers – отображает дистанцию до объектов под маркерами
- View-Based Radar Rotation – поворачивает радар в соответствии с направлением взгляда игрока
- Radar Range – настраивает радиус отображения объектов на радаре
- Marker Size – настраивает размер маркеров на радаре
- Mouse Dragging – позволяет перемещать радар с помощью мыши
- Radar Resizing – позволяет изменять размер радара
- In-Game Radar – добавляет радар непосредственно для внутриигровой карты (мапхак)
- Claymore Markers – отображение клейморов на радаре
- AT Mine Markers – отображение противотанковых мин на радаре
Минометы/Артиллерия
- Mortar Helper – помогает наводить миномёт по установленной на карте точке и показывает индикатор для момента точного выстрела
- Artillery Support – добавляет поддержку артиллерии в Mortar Helper для корректного расчёта наведения
- MIL & Azimuth Calculation – рассчитывает мил и азимут для точек на карте
- Top Down View – добавляет вид сверху с кнопкой и маркером предполагаемого попадания
Другие функции Ancient WARDOGS
- Localization – возможность изменить язык интерфейса мод-меню (английский, русский, китайский)
- Overlay FPS Limit – позволяет ограничить частоту кадров оверлея
- Battle Mode – выключить лишние категории ESP и оставить только отображение игроков (по бинду)
- No Zoom Limit – увеличивает максимальный уровень приближения прицела для оптики с зумом
- Custom ESP Colors – возможность изменить цвета для различных параметров ESP
- Free Camera – включает камеру свободного полета
Отзывы о Ancient WARDOGS
Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.
Arthur
Отличный софт, самое главное - это проверенный провайдер, разраб софта и также очень легкий запуск. ЗАпуск софта на последних версиях 11-й винды это шедевр. Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2).
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