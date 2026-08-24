Ancient для WARDOGS (Вардогс)

Информация о чите

Ancient — горячая новинка от проверенного временем разработчика для WARDOGS. Мод-меню предлагает полноценный набор функций для уверенной игры и глубокую настройку практически каждого параметра. Основу составляет векторный Аимбот с выбором кости, FOV, плавностью наведения, упреждением и ограничением дистанции. Можно отдельно настроить точку наведения и её размер, а No Recoil и Infinity Focus делают стрельбу более комфортной. Не уступает и визуальная часть: Players ESP позволяет отдельно настроить отображение врагов и союзников, включая боксы, скелеты, ники, здоровье, оружие, дистанцию и нокнутых игроков. Vehicle ESP дополнительно показывает технику, её название, места и находящихся внутри игроков. Ancient станет хорошим выбором для тех, кому нужен функциональный софт с упором на точную настройку Aimbot и информативный ESP без лишних функций.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enable – включает автоматическое наведение
  • Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
  • Aim Bone – выбор приоритетной точки для наведения (Голова, Шея, Корпус, Таз или Ближайшая кость к прицелу)
  • Prediction – учитывает движение цели при наведении для повышения точности
  • FOV – регулирует область захвата целей для аимбота
  • Smooth – регулирует плавность наведения на цель
  • Max Distance – задаёт максимальную дистанцию работы аимбота
  • Draw FOV – отображает область работы аимбота на экране
  • Draw Target Point – показывает область в которую выполняется наведение
  • Target Point Size – регулирует размер точки наведения
  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • Infinity Focus – сохранять бесконечный фокус у оружия без блюра
  • Instant Scope – обеспечивает мгновенное прицеливание без задержки
  • Instant Hit – обеспечивает моментальное попадание по цели
  • Visible Check – аим работает только по видимым целям
  • No Sway – отключает покачивание оружия
  • Magic Bullet – позволяет попадать по цели сквозь преграды
  • Ignore Teammates – аим будет игнорировать союзников
  • Ignore Players in Vehicle – аим будет игнорировать игроков в технике
  • No Spread – все пули летят в одну точку без разброса
  • Silent Aim – пули попадают в цель без движения прицела в области Aim FOV
  • Vector Aim – классический вид аимбота с плавным наведением на цель (легитный)

Magic Bullet

  • Independent Target Selection – позволяет фунции самостоятельно выбирать цель
  • Hit Chance – настраивает вероятность срабатывания магических пуль
  • Magic Key – позволяет назначить отдельную клавишу для магических пуль
  • FOV – отдельная настройка области поиска целей для Magic Bullet
  • Distance – настройка максимальной дистанции осуществления магии
  • Bones – выбор части тела для попадания (Head, Neck, Body, Pelvis или Nearest)
  • Only Visible – ограничивает выбор только видимыми целями (вне укрытиый)
  • Ignore Teammates – исключает союзников из списка целей
  • Ignore Players in Vehicles – игнорирует игроков в технике
  • Red FOV Rendering – отображает область FOV красным цветом
  • Target Point Rendering – отображает точку захваченной цели
  • Target Point Size – настраивает размер точки цели

Players ESP (ВХ Игроки)

  • Enemy – вкладка настроек ВХ для врагов
  • Teammate – вкладка настроек ЕСП для тиммейтов
  • Enable – включает отображение игроков через ESP
  • Render Knocked – позволяет отображать поверженных игроков (нокнутых)
  • Draw Box – отображает боксы/коробки вокруг игроков
  • Draw Skeleton – показывает ВХ скелет модели игрока
  • Draw Name – отображает имя игрока
  • Draw Health – показывает уровень здоровья игрока
  • Draw Weapon – отображает оружие в руках игрока
  • Draw Distance – показывает расстояние до игроков
  • Render Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения игроков
  • Out of FOV Arrows – стрелки на игроков вне поле зрения (настраивается)
  • Team Name Rendering – отображает название команды с цветовой маркировкой по фракциям
  • Draw Weapon – позволяет выбирать категории оружия для отображения у врагов и союзников
  • Weapon Icons – отображает оригинальные игровые иконки оружия
  • Vehicle Icons – отображает оригинальные игровые иконки техники
  • Building Icons – отображает оригинальные игровые иконки построек
  • Loot Icons – отображает оригинальные игровые иконки лута
  • Armor & Helmet – отображает информацию о броне и шлеме цели
  • Armor & Helmet Panel – показывает броню и шлем выбранной цели в отдельной панели
  • Armor & Helmet Text – отображает информацию о броне и шлеме всех врагов
  • Player Chams – отображает модели игроков через стены
  • Armored Chams – отображает бронированных игроков через стены
  • Glow – подсветка контуров с настройкой радиуса и интенсивности
  • Perfect Visible Check – проверяет видимость отдельных костей игрока
  • pVisible Check Chams – меняет цвет чамсов в зависимости от видимости отдельных костей

Vehicle ESP (ВХ Техника)

  • Enable – включает отображение транспорта через ESP
  • Draw Name – показывает название транспорта
  • Draw Seats – отображает информацию о местах в транспорте
  • Draw Players Inside – показывает игроков, находящихся внутри транспорта
  • Render Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения транспорта
  • Land Vehicle Filters – фильтры для отображения наземной техники
  • Air Vehicle Filters – фильтры для отображения воздушной техники
  • Artillery – отображает артиллерию
  • Tank – отображает танки
  • Transport – отображает транспортную технику
  • Combat – отображает боевую технику
  • Spawn Vehicles – отображает технику, используемую для возрождения
  • Ally Vehicle Rendering – отображает технику союзников
  • Vehicle Name – показывает название техники
  • Team Name – показывает название команды техники
  • Occupied Seats – показывает количество занятых мест в технике
  • Distance – показывает дистанцию до техники
  • Players Inside Rendering – отображает игроков, находящихся внутри техники

Loot ESP (Лут)

  • Dropped Item Names – показывает названия выброшенных предметов
  • Loot Bag Rendering – отображает сумки с лутом
  • Loot Distance – показывает дистанцию до лута
  • Custom Name Colors – настройка цвета названий предметов
  • Custom Distance Colors – настройка цвета дистанции до предметов
  • Render Distance – настройка максимальной дистанции отображения лута

Building ESP (Постройки)

  • Talon 9K-SAM – отображает системы ПВО Talon 9K-SAM
  • L81 Mortar – отображает миномёты L81 Mortar
  • Stingray – отображает объекты Stingray
  • Vanguard CIWS – отображает системы ПВО Vanguard CIWS
  • Loudspeaker – отображает громкоговорители
  • FOB – отображает передовые оперативные базы
  • Ally Building Rendering – отображает постройки союзников
  • Building Name – показывает название постройки
  • Team Name – показывает название команды постройки
  • Occupied Seats – показывает количество занятых мест
  • Distance – показывает дистанцию до постройки
  • Faction-Based Team Colors – окрашивает название команды в соответствии с её фракцией
  • Building Type Filters – фильтры для отображения определённых типов построек

Grenade ESP (Гранаты, Взрывчатка)

  • Grenade – отображает гранаты на карте
  • Land Mine – отображает мины на карте
  • Explosive – отображает взрывчатку и другие опасные объекты
  • Colors – позволяет настроить цвет отображения гранат мин и взрывчатки
  • Render Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения объектов
  • Grenade Warning – предупреждает о гранате находящейся в радиусе 5 метров
  • Top-Center Warning – отображает предупреждение о гранате в верхней центральной части экрана
  • Circle Indicator – показывает направление на гранату с помощью кругового индикатора рядом с ней

Радар-хак

  • Player Rendering – отображает игроков на радаре
  • Vehicle Rendering – отображает технику на радаре
  • Building Rendering – отображает постройки на радаре
  • Loot Rendering – отображает лут на радаре
  • Ally Vehicle Filter – позволяет скрывать или отображать технику союзников
  • Ally Building Filter – позволяет скрывать или отображать постройки союзников
  • Knocked Player Rendering – отображает нокнутых игроков на радаре
  • Separate Colors – позволяет настроить отдельный цвет для каждого типа объектов
  • Per-Object Name Settings – отдельная настройка отображения названий для каждого типа объектов
  • Per-Object Distance Settings – отдельная настройка отображения дистанции для каждого типа объектов
  • Names Above Markers – отображает названия объектов над маркерами
  • Distances Below Markers – отображает дистанцию до объектов под маркерами
  • View-Based Radar Rotation – поворачивает радар в соответствии с направлением взгляда игрока
  • Radar Range – настраивает радиус отображения объектов на радаре
  • Marker Size – настраивает размер маркеров на радаре
  • Mouse Dragging – позволяет перемещать радар с помощью мыши
  • Radar Resizing – позволяет изменять размер радара
  • In-Game Radar – добавляет радар непосредственно для внутриигровой карты (мапхак)
  • Claymore Markers – отображение клейморов на радаре
  • AT Mine Markers – отображение противотанковых мин на радаре

Минометы/Артиллерия

  • Mortar Helper – помогает наводить миномёт по установленной на карте точке и показывает индикатор для момента точного выстрела
  • Artillery Support – добавляет поддержку артиллерии в Mortar Helper для корректного расчёта наведения
  • MIL & Azimuth Calculation – рассчитывает мил и азимут для точек на карте
  • Top Down View – добавляет вид сверху с кнопкой и маркером предполагаемого попадания

Другие функции Ancient WARDOGS

  • Localization – возможность изменить язык интерфейса мод-меню (английский, русский, китайский)
  • Overlay FPS Limit – позволяет ограничить частоту кадров оверлея
  • Battle Mode – выключить лишние категории ESP и оставить только отображение игроков (по бинду)
  • No Zoom Limit – увеличивает максимальный уровень приближения прицела для оптики с зумом
  • Custom ESP Colors – возможность изменить цвета для различных параметров ESP
  • Free Camera – включает камеру свободного полета

Отзывы о Ancient WARDOGS

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Arthur

Arthur

Хороший софт!

Отличный софт, самое главное - это проверенный провайдер, разраб софта и также очень легкий запуск. ЗАпуск софта на последних версиях 11-й винды это шедевр. Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2).

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