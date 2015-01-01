Ghost Chams WH для Escape from Tarkov (Гоуст Чамс ВХ Тарков)
Информация о чите
Встречайте новинку в магазине WH-Satano – приватный софт Ghost Chams для Escape from Tarkov. Данное решение создано для тех, кто ценит максимальную безопасность и простоту в использовании. Здесь нет рискованных функций – только Wallhack в виде чамсов, что делает вероятность блокировки крайне низкой. Подсветка игроков и NPC реализована максимально удобно: боссы и их свита выделяются розовым, ЧВК (игроки) подсвечиваются красным, дикие – жёлтым, а челоботы – зелёным. Такая система цветов позволяет моментально ориентироваться в бою и понимать, кто находится рядом. Ghost Chams не требует никакой сложной настройки – достаточно запустить софт и игру. Меню отсутствует, всё уже предустановлено для комфортной игры. Продукт регулярно обновляется под свежие патчи EFT, а приятная цена делает его доступным решением для всех, кто ищет простой, стабильный и безопасный Wallhack для Таркова.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG)
Chams WH (Чамсы ВХ)
- Chams - ВХ в виде закрашенных моделей игроков сквозь стены
- Красный - ЧВК (Игроки)
- Желтый - Дикие (SCAV)
- Зеленый - Челоботы (ЧВК)
- Розовый - Боссы и их свита
