Информация о чите

Встречайте новинку в магазине WH-Satano – приватный софт Ghost Chams для Escape from Tarkov. Данное решение создано для тех, кто ценит максимальную безопасность и простоту в использовании. Здесь нет рискованных функций – только Wallhack в виде чамсов, что делает вероятность блокировки крайне низкой. Подсветка игроков и NPC реализована максимально удобно: боссы и их свита выделяются розовым, ЧВК (игроки) подсвечиваются красным, дикие – жёлтым, а челоботы – зелёным. Такая система цветов позволяет моментально ориентироваться в бою и понимать, кто находится рядом. Ghost Chams не требует никакой сложной настройки – достаточно запустить софт и игру. Меню отсутствует, всё уже предустановлено для комфортной игры. Продукт регулярно обновляется под свежие патчи EFT, а приятная цена делает его доступным решением для всех, кто ищет простой, стабильный и безопасный Wallhack для Таркова.