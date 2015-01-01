Ghost Chams WH для Escape from Tarkov (Гоуст Чамс ВХ Тарков)

Информация о чите

Встречайте новинку в магазине WH-Satano – приватный софт Ghost Chams для Escape from Tarkov. Данное решение создано для тех, кто ценит максимальную безопасность и простоту в использовании. Здесь нет рискованных функций – только Wallhack в виде чамсов, что делает вероятность блокировки крайне низкой. Подсветка игроков и NPC реализована максимально удобно: боссы и их свита выделяются розовым, ЧВК (игроки) подсвечиваются красным, дикие – жёлтым, а челоботы – зелёным. Такая система цветов позволяет моментально ориентироваться в бою и понимать, кто находится рядом. Ghost Chams не требует никакой сложной настройки – достаточно запустить софт и игру. Меню отсутствует, всё уже предустановлено для комфортной игры. Продукт регулярно обновляется под свежие патчи EFT, а приятная цена делает его доступным решением для всех, кто ищет простой, стабильный и безопасный Wallhack для Таркова.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG)
Chams WH (Чамсы ВХ)

  • Chams - ВХ в виде закрашенных моделей игроков сквозь стены
  • Красный - ЧВК (Игроки)
  • Желтый - Дикие (SCAV)
  • Зеленый - Челоботы (ЧВК)
  • Розовый - Боссы и их свита

