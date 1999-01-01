Ghost ESP для Arena Breakout Infinite

Информация о чите

Ghost ESP для Arena Breakout Infinite — приватное решение, полностью ориентированное на визуальные функции. Продукт не содержит аимботов и игровых эксплойтов, предлагая только информативный ESP для комфортных и безопасных рейдов. Это отличный выбор для игроков, которым важно контролировать происходящее на карте, эффективно искать ценный лут и получать максимум информации без вмешательства в механику стрельбы. Ghost выделяется современным интерфейсом с продуманной навигацией и большим количеством настроек. Практически каждый элемент ESP можно адаптировать под собственные предпочтения: изменить цвета, размер шрифта, дистанцию отображения и другие параметры. Софт отображает игроков, ботов, тела погибших, содержимое инвентаря, ценный лут и множество объектов окружения. Дополнительно предусмотрены Battle Mode для быстрого скрытия лишней информации во время перестрелок, система конфигов и Streamproof для скрытия визуальных элементов при захвате экрана через OBS или Discord.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam, Microsoft Store, Epic Games (EGS)
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Visuals (ВХ/ЕСП)

  • Player ESP – отображение игроков сквозь стены
  • AI/NPC ESP – отображение ботов, актеров и других ботов
  • Enable – включает отображение игроков через ESP
  • Box – показывает игроков с помощью рамок (боксов)
  • Skeleton – отображает скелет игроков
  • Name – показывает игровые никнеймы игроков
  • Level – отображает текущий уровень персонажа
  • Weapon – показывает оружие, которое использует игрок
  • Price – отображает общую стоимость экипировки игрока
  • Party – показывает игроков, состоящих с вами в одной группе
  • Distance – отображает расстояние до игроков
  • Armor – показывает уровень защиты и экипировки противника
  • Look Direction – отображает направление взгляда игрока
  • Health – показывает текущий запас здоровья игрока
  • Show Inventory – отображает содержимое инвентаря выбранного игрока
  • Visible Check ESP Colors – позволяет отдельно настроить цвета объектов и целей в прямой видимости или за препятствиями
  • Custom Color – позволяет выбрать собственный цвет для каждого элемента ESP

Corpse ESP (ВХ Трупы)

  • Enable – включает отображение тел погибших игроков и NPC через ESP
  • Show Bot Corpse – отображает тела убитых ботов
  • Show Icon – показывает иконку над телом для быстрого распознавания
  • Background – добавляет фоновую подложку к ESP тел для лучшей читаемости
  • Min Price – отображает только тела, стоимость лута в которых превышает указанное значение
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения тел
  • Show Inventory – позволяет просматривать содержимое инвентаря найденного тела

Loot ESP (ВХ на Лут)

  • Enable – включает отображение предметов через Loot ESP
  • Common – отображает предметы обычной редкости
  • Rare – отображает предметы редкой редкости
  • Epic – отображает предметы эпической редкости
  • Legendary – отображает предметы легендарной редкости
  • Mythic – отображает предметы мифической редкости
  • Red – отображает предметы уникальной (красной) редкости
  • Short Name – отображает сокращенные названия предметов
  • Show Armor – показывает уровень защиты или класс брони предметов экипировки
  • Show Count – отображает количество предметов в стопке
  • Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию отображения объектов
  • Min Price – скрывает предметы дешевле указанной стоимости
  • Font Size – позволяет изменить размер шрифта элементов World ESP

Другие функции Ghost ABI ESP

  • Config Name – позволяет указать название нового конфига
  • Create – создает новый конфиг с текущими настройками меню
  • Save – сохраняет изменения в выбранный конфиг
  • Load – загружает ранее сохраненный конфиг
  • Delete – удаляет выбранный конфиг
  • Keybind List – показывает список активных горячих клавиш и назначенных функций
  • Battle Mode – скрывает лишний ESP во время перестрелок с игроками (по бинду)
  • Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия и закрытия меню
  • DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса меню для комфортного отображения на разных разрешениях экрана
  • Streamproof – скрывает визуальные элементы чита при захвате через OBS/Discord
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