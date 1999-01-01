Информация о чите

Ghost ESP для Arena Breakout Infinite — приватное решение, полностью ориентированное на визуальные функции. Продукт не содержит аимботов и игровых эксплойтов, предлагая только информативный ESP для комфортных и безопасных рейдов. Это отличный выбор для игроков, которым важно контролировать происходящее на карте, эффективно искать ценный лут и получать максимум информации без вмешательства в механику стрельбы. Ghost выделяется современным интерфейсом с продуманной навигацией и большим количеством настроек. Практически каждый элемент ESP можно адаптировать под собственные предпочтения: изменить цвета, размер шрифта, дистанцию отображения и другие параметры. Софт отображает игроков, ботов, тела погибших, содержимое инвентаря, ценный лут и множество объектов окружения. Дополнительно предусмотрены Battle Mode для быстрого скрытия лишней информации во время перестрелок, система конфигов и Streamproof для скрытия визуальных элементов при захвате экрана через OBS или Discord.