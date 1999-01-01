Ghost ESP для Arena Breakout Infinite
Информация о чите
Ghost ESP для Arena Breakout Infinite — приватное решение, полностью ориентированное на визуальные функции. Продукт не содержит аимботов и игровых эксплойтов, предлагая только информативный ESP для комфортных и безопасных рейдов. Это отличный выбор для игроков, которым важно контролировать происходящее на карте, эффективно искать ценный лут и получать максимум информации без вмешательства в механику стрельбы. Ghost выделяется современным интерфейсом с продуманной навигацией и большим количеством настроек. Практически каждый элемент ESP можно адаптировать под собственные предпочтения: изменить цвета, размер шрифта, дистанцию отображения и другие параметры. Софт отображает игроков, ботов, тела погибших, содержимое инвентаря, ценный лут и множество объектов окружения. Дополнительно предусмотрены Battle Mode для быстрого скрытия лишней информации во время перестрелок, система конфигов и Streamproof для скрытия визуальных элементов при захвате экрана через OBS или Discord.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam, Microsoft Store, Epic Games (EGS)
Visuals (ВХ/ЕСП)
- Player ESP – отображение игроков сквозь стены
- AI/NPC ESP – отображение ботов, актеров и других ботов
- Enable – включает отображение игроков через ESP
- Box – показывает игроков с помощью рамок (боксов)
- Skeleton – отображает скелет игроков
- Name – показывает игровые никнеймы игроков
- Level – отображает текущий уровень персонажа
- Weapon – показывает оружие, которое использует игрок
- Price – отображает общую стоимость экипировки игрока
- Party – показывает игроков, состоящих с вами в одной группе
- Distance – отображает расстояние до игроков
- Armor – показывает уровень защиты и экипировки противника
- Look Direction – отображает направление взгляда игрока
- Health – показывает текущий запас здоровья игрока
- Show Inventory – отображает содержимое инвентаря выбранного игрока
- Visible Check ESP Colors – позволяет отдельно настроить цвета объектов и целей в прямой видимости или за препятствиями
- Custom Color – позволяет выбрать собственный цвет для каждого элемента ESP
Corpse ESP (ВХ Трупы)
- Enable – включает отображение тел погибших игроков и NPC через ESP
- Show Bot Corpse – отображает тела убитых ботов
- Show Icon – показывает иконку над телом для быстрого распознавания
- Background – добавляет фоновую подложку к ESP тел для лучшей читаемости
- Min Price – отображает только тела, стоимость лута в которых превышает указанное значение
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения тел
- Show Inventory – позволяет просматривать содержимое инвентаря найденного тела
Loot ESP (ВХ на Лут)
- Enable – включает отображение предметов через Loot ESP
- Common – отображает предметы обычной редкости
- Rare – отображает предметы редкой редкости
- Epic – отображает предметы эпической редкости
- Legendary – отображает предметы легендарной редкости
- Mythic – отображает предметы мифической редкости
- Red – отображает предметы уникальной (красной) редкости
- Short Name – отображает сокращенные названия предметов
- Show Armor – показывает уровень защиты или класс брони предметов экипировки
- Show Count – отображает количество предметов в стопке
- Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию отображения объектов
- Min Price – скрывает предметы дешевле указанной стоимости
- Font Size – позволяет изменить размер шрифта элементов World ESP
Другие функции Ghost ABI ESP
- Config Name – позволяет указать название нового конфига
- Create – создает новый конфиг с текущими настройками меню
- Save – сохраняет изменения в выбранный конфиг
- Load – загружает ранее сохраненный конфиг
- Delete – удаляет выбранный конфиг
- Keybind List – показывает список активных горячих клавиш и назначенных функций
- Battle Mode – скрывает лишний ESP во время перестрелок с игроками (по бинду)
- Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия и закрытия меню
- DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса меню для комфортного отображения на разных разрешениях экрана
- Streamproof – скрывает визуальные элементы чита при захвате через OBS/Discord
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