Софтхаб для Арены Брейкаут (Softhub ABI)

Информация о чите

Softhub для Arena Breakout: Infinite — качественный и надежный ESP-софт от проверенного разработчика, ориентированный на комфортный и уверенный геймплей. В данном решении собраны все самые необходимые функции без перегруженности лишними возможностями, что делает продукт удобным как для новичков, так и для опытных игроков ABI. Основу чита составляет информативный Wallhack с гибкой системой настройки. Софт отображает игроков и ботов с помощью боксов, скелетов, линий, полосок здоровья, дистанции, оружия и стоимости экипировки. Поддерживается несколько типов боксов и скелетов, а также отдельная настройка толщины линий и цветовой палитры ESP элементов. World ESP помогает быстро ориентироваться по луту и контейнерам на карте. Отображаются оружие, гранаты, патроны, модули, броня, медикаменты, контейнеры и прочие полезные предметы. Есть фильтрация по минимальной стоимости и отображение редкости лута для более удобного фарма. Дополнительно в Softhub ABI присутствует удобный 2D радар с настройкой размеров, угла обзора, дистанции и маркеров целей. Также реализован Stream-Proof режим — ESP не отображается в OBS, Discord и других программах захвата экрана.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Wallhack (ВХ)

  • 2D Box – отображение 2D боксов вокруг игроков и ботов
  • Box Type – выбор отрисовки боксов (обычный, угловой и другие стили)
  • Box Blackout – затемнение внутренней части бокса для лучшей видимости целей (заливка)
  • Skeleton – отображение ЕСП скелета персонажей
  • Skeleton Type – тип отрисовки отображения скелета
  • Skeleton Thickness – настройка толщины линий скелета
  • Health Bar – отображение полоски здоровья
  • Weapon – отображение оружия в руках противника
  • Name – отображение никнеймов игроков
  • Distance – отображение дистанции до целей
  • Inventory Price – отображение стоимости экипировки и инвентаря
  • Snapline – отображение линий до противников
  • Players Max Distance – настройка дальностьи работы ESP на игроков/ботов
  • Corpse Max Distance – настройка дистанции отображения трупов
  • View Direction – показывает направление взгляда игроков

World ESP (Лут)

  • Containers – отображение контейнеров и ящиков с лутом
  • Weapons & Grenades – отображение оружия и гранат на карте
  • Attachments – отображение модулей и обвесов для оружия
  • Ammo – отображение патронов и боеприпасов
  • Equipment – отображение экипировки и брони
  • Food & Med – отображение еды и медикаментов
  • Uncategorized – отображение предметов без категории
  • Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения лута
  • Rarity – отображение предметов по редкости
  • Price – отображение стоимости предметов
  • Minimum Price – фильтр минимальной стоимости предметов для отображения

2D Радар

  • Enable – включение радара
  • Distance – отображение дистанции до целей на радаре
  • Local Direction – отображение направления взгляда вашего персонажа
  • Angle – настройка угла обзора радара
  • Size – настройка размера радара
  • Point Size – настройка размера точек и маркеров на радаре

Другие функции SoftHub ABI

  • Stream-Proof – ESP чита не видно при захвате окна игры через OBS или Discord
  • Players Color – настройка цвета трупов игроков
  • Bots Color – настройка цвета трупов ботов
  • Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, испанский, русский)

Отзывы о ABI Softhub

Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.

Ворон

Ворон

Норм софт

Все относительно гуд на фоне других аналогов, минус нельзя отдельно настроить есп на ботов и игроков. Не корректирует есп при зуме. Подсвет лута на удивление стабилен на фоне других софтов.

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