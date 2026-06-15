Информация о чите

Softhub для Arena Breakout: Infinite — качественный и надежный ESP-софт от проверенного разработчика, ориентированный на комфортный и уверенный геймплей. В данном решении собраны все самые необходимые функции без перегруженности лишними возможностями, что делает продукт удобным как для новичков, так и для опытных игроков ABI. Основу чита составляет информативный Wallhack с гибкой системой настройки. Софт отображает игроков и ботов с помощью боксов, скелетов, линий, полосок здоровья, дистанции, оружия и стоимости экипировки. Поддерживается несколько типов боксов и скелетов, а также отдельная настройка толщины линий и цветовой палитры ESP элементов. World ESP помогает быстро ориентироваться по луту и контейнерам на карте. Отображаются оружие, гранаты, патроны, модули, броня, медикаменты, контейнеры и прочие полезные предметы. Есть фильтрация по минимальной стоимости и отображение редкости лута для более удобного фарма. Дополнительно в Softhub ABI присутствует удобный 2D радар с настройкой размеров, угла обзора, дистанции и маркеров целей. Также реализован Stream-Proof режим — ESP не отображается в OBS, Discord и других программах захвата экрана.