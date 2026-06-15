Софтхаб для Арены Брейкаут (Softhub ABI)
Информация о чите
Softhub для Arena Breakout: Infinite — качественный и надежный ESP-софт от проверенного разработчика, ориентированный на комфортный и уверенный геймплей. В данном решении собраны все самые необходимые функции без перегруженности лишними возможностями, что делает продукт удобным как для новичков, так и для опытных игроков ABI. Основу чита составляет информативный Wallhack с гибкой системой настройки. Софт отображает игроков и ботов с помощью боксов, скелетов, линий, полосок здоровья, дистанции, оружия и стоимости экипировки. Поддерживается несколько типов боксов и скелетов, а также отдельная настройка толщины линий и цветовой палитры ESP элементов. World ESP помогает быстро ориентироваться по луту и контейнерам на карте. Отображаются оружие, гранаты, патроны, модули, броня, медикаменты, контейнеры и прочие полезные предметы. Есть фильтрация по минимальной стоимости и отображение редкости лута для более удобного фарма. Дополнительно в Softhub ABI присутствует удобный 2D радар с настройкой размеров, угла обзора, дистанции и маркеров целей. Также реализован Stream-Proof режим — ESP не отображается в OBS, Discord и других программах захвата экрана.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Wallhack (ВХ)
- 2D Box – отображение 2D боксов вокруг игроков и ботов
- Box Type – выбор отрисовки боксов (обычный, угловой и другие стили)
- Box Blackout – затемнение внутренней части бокса для лучшей видимости целей (заливка)
- Skeleton – отображение ЕСП скелета персонажей
- Skeleton Type – тип отрисовки отображения скелета
- Skeleton Thickness – настройка толщины линий скелета
- Health Bar – отображение полоски здоровья
- Weapon – отображение оружия в руках противника
- Name – отображение никнеймов игроков
- Distance – отображение дистанции до целей
- Inventory Price – отображение стоимости экипировки и инвентаря
- Snapline – отображение линий до противников
- Players Max Distance – настройка дальностьи работы ESP на игроков/ботов
- Corpse Max Distance – настройка дистанции отображения трупов
- View Direction – показывает направление взгляда игроков
World ESP (Лут)
- Containers – отображение контейнеров и ящиков с лутом
- Weapons & Grenades – отображение оружия и гранат на карте
- Attachments – отображение модулей и обвесов для оружия
- Ammo – отображение патронов и боеприпасов
- Equipment – отображение экипировки и брони
- Food & Med – отображение еды и медикаментов
- Uncategorized – отображение предметов без категории
- Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения лута
- Rarity – отображение предметов по редкости
- Price – отображение стоимости предметов
- Minimum Price – фильтр минимальной стоимости предметов для отображения
2D Радар
- Enable – включение радара
- Distance – отображение дистанции до целей на радаре
- Local Direction – отображение направления взгляда вашего персонажа
- Angle – настройка угла обзора радара
- Size – настройка размера радара
- Point Size – настройка размера точек и маркеров на радаре
Другие функции SoftHub ABI
- Stream-Proof – ESP чита не видно при захвате окна игры через OBS или Discord
- Players Color – настройка цвета трупов игроков
- Bots Color – настройка цвета трупов ботов
- Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, испанский, русский)
Отзывы о ABI Softhub
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Ворон
Все относительно гуд на фоне других аналогов, минус нельзя отдельно настроить есп на ботов и игроков. Не корректирует есп при зуме. Подсвет лута на удивление стабилен на фоне других софтов.
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