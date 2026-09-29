Ghost Мод-Меню для Halloween The Game
Информация о чите
Ghost для Halloween The Game — функциональное мод-меню для комфортной игры как за выжившего, так и за Майкла. Продукт объединяет мощный Aim Bot с гибкой настройкой FOV, Hitbox, Smooth, Humanize, Jitter, Deadzone и реакции, а также подробный ESP для сурвов и маньяка. Дополнительно можно настроить проверку видимости, дистанцию работы и максимальную скорость наведения. Визуальная часть включает ESP игроков с боксами, именем, скелетами, дистанцией, линиями, роль, состояние и уровень здоровья, а также стрелочки для целей за пределами экрана. Отдельный World ESP отображает предметы, оружие, боеприпасы, расходники, NPC, двери, выходы, укрытия и транспорт. Для дополнительного контроля ситуации предусмотрен настраиваемый Radar Hack. Набор дополнительных возможностей включает Speed Hack, Fast Grab и Max Bloodlust. Есть Stream-Proof, Battle Mode, кастомный прицел и полноценная система конфигураций. Меню поддерживает русский, английский и китайский языки.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable – включает/выключает аимбот
- Aim Key – кнопка активации аимбота
- Aim FOV – настраивает область поиска целей вокруг прицела
- Show FOV – показать область захвата целей в виде окружности
- Smooth – регулирует плавность наведения на цель
- Hitbox – позволяет выбрать область тела для наведения (голова, шея, тело, руки, ноги)
- Bone Mode – выбирает способ определения точки наведения
- Visible Check – работа аимбота только на видимые целяи
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота (до 500м)
- Humanize – включает имитацию естественного наведения
- Jitter – добавляет небольшие случайные движения при наведении
- Deadzone – задаёт область без корректировки наведения
- Reaction Min – устанавливает минимальную задержку реакции
- Reaction Max – устанавливает максимальную задержку реакции
- Max Speed – ограничивает максимальную скорость наведения
ВХ (Сурвы, Киллер)
- Enable – включает ESP игроков
- Box – отображает рамку вокруг игрока
- Name – показывает имя игрока
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Distance – показывает расстояние до игрока
- Snapline – отображает линию до игрока
- Offscreen Arrows – направление в виде стрелок на игроков за пределами экрана
- Role – отображает роль игрока
- State – показывает текущее состояние игрока
- Health – отображает уровень здоровья игрока
- ESP Target – выбирает игроков для отображения ESP
- Health Position – задаёт положение индикатора здоровья
- Snapline Target – выбирает точку на теле для начала отрисовки линий
- Snapline Mode – определяет для каких игроков отображать линии
- ESP Preview – окно предпросмотра выбранных ESP настроек
Радар-хак
- Enable – включает радар
- Draw Outline – отображает контур радара
- Draw Background – отображает фон радара
- Point Style – выбирает стиль отображения точек на радаре
- Size – настраивает размер радара
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения целей
- Point Size – регулирует размер точек на радаре
- Zoom – настраивает масштаб радара
ВХ Объекты (World ESP)
- Items – включает отображение предметов
- Keys – показывает ключи
- Firearms – показывает огнестрельное оружие
- Ammo – показывает боеприпасы
- Health – показывает предметы для восстановления здоровья
- Utility – показывает вспомогательные предметы
- Melee – показывает оружие ближнего боя
- Throwables – показывает метательные предметы
- Consumables – показывает расходуемые предметы
- NPC – отображает NPC
- Doors – отображает двери
- Exits – отображает точки выхода
- Hiding Spots – отображает места для укрытия
- Vehicles – отображает транспорт
Другие функции Ghost Halloween
- Speed Hack – увеличивает скорость передвижения
- Max Bloodlust – позволяет установить максимальный уровень Жажды Скорости
- Fast Grab – ускоряет подбор объектов
- Config Name – название для конфигурации
- Create – создаёт новую конфигурацию
- Delete – удаляет выбранную конфигурацию
- Save – сохраняет текущие настройки
- Load – загружает сохранённую конфигурацию
- Keybind Indicator – показывает активные назначенные клавиши
- Shadow Text – добавляет тень к тексту
- Stream-Proof – скрывает меню при захвате экрана
- Battle Mode – скрывает лишний ESP по нажатию кнопки
- Crosshair – включает кастомный прицел
- Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия меню
- DPI Scale – регулирует масштаб интерфейса
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