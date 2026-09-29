Ghost Мод-Меню для Halloween The Game

Информация о чите

Ghost для Halloween The Game — функциональное мод-меню для комфортной игры как за выжившего, так и за Майкла. Продукт объединяет мощный Aim Bot с гибкой настройкой FOV, Hitbox, Smooth, Humanize, Jitter, Deadzone и реакции, а также подробный ESP для сурвов и маньяка. Дополнительно можно настроить проверку видимости, дистанцию работы и максимальную скорость наведения. Визуальная часть включает ESP игроков с боксами, именем, скелетами, дистанцией, линиями, роль, состояние и уровень здоровья, а также стрелочки для целей за пределами экрана. Отдельный World ESP отображает предметы, оружие, боеприпасы, расходники, NPC, двери, выходы, укрытия и транспорт. Для дополнительного контроля ситуации предусмотрен настраиваемый Radar Hack. Набор дополнительных возможностей включает Speed Hack, Fast Grab и Max Bloodlust. Есть Stream-Proof, Battle Mode, кастомный прицел и полноценная система конфигураций. Меню поддерживает русский, английский и китайский языки.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enable – включает/выключает аимбот
  • Aim Key – кнопка активации аимбота
  • Aim FOV – настраивает область поиска целей вокруг прицела
  • Show FOV – показать область захвата целей в виде окружности
  • Smooth – регулирует плавность наведения на цель
  • Hitbox – позволяет выбрать область тела для наведения (голова, шея, тело, руки, ноги)
  • Bone Mode – выбирает способ определения точки наведения
  • Visible Check – работа аимбота только на видимые целяи
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота (до 500м)
  • Humanize – включает имитацию естественного наведения
  • Jitter – добавляет небольшие случайные движения при наведении
  • Deadzone – задаёт область без корректировки наведения
  • Reaction Min – устанавливает минимальную задержку реакции
  • Reaction Max – устанавливает максимальную задержку реакции
  • Max Speed – ограничивает максимальную скорость наведения

ВХ (Сурвы, Киллер)

  • Enable – включает ESP игроков
  • Box – отображает рамку вокруг игрока
  • Name – показывает имя игрока
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • Snapline – отображает линию до игрока
  • Offscreen Arrows – направление в виде стрелок на игроков за пределами экрана
  • Role – отображает роль игрока
  • State – показывает текущее состояние игрока
  • Health – отображает уровень здоровья игрока
  • ESP Target – выбирает игроков для отображения ESP
  • Health Position – задаёт положение индикатора здоровья
  • Snapline Target – выбирает точку на теле для начала отрисовки линий
  • Snapline Mode – определяет для каких игроков отображать линии
  • ESP Preview – окно предпросмотра выбранных ESP настроек

Радар-хак

  • Enable – включает радар
  • Draw Outline – отображает контур радара
  • Draw Background – отображает фон радара
  • Point Style – выбирает стиль отображения точек на радаре
  • Size – настраивает размер радара
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения целей
  • Point Size – регулирует размер точек на радаре
  • Zoom – настраивает масштаб радара

ВХ Объекты (World ESP)

  • Items – включает отображение предметов
  • Keys – показывает ключи
  • Firearms – показывает огнестрельное оружие
  • Ammo – показывает боеприпасы
  • Health – показывает предметы для восстановления здоровья
  • Utility – показывает вспомогательные предметы
  • Melee – показывает оружие ближнего боя
  • Throwables – показывает метательные предметы
  • Consumables – показывает расходуемые предметы
  • NPC – отображает NPC
  • Doors – отображает двери
  • Exits – отображает точки выхода
  • Hiding Spots – отображает места для укрытия
  • Vehicles – отображает транспорт

Другие функции Ghost Halloween

  • Speed Hack – увеличивает скорость передвижения
  • Max Bloodlust – позволяет установить максимальный уровень Жажды Скорости
  • Fast Grab – ускоряет подбор объектов
  • Config Name – название для конфигурации
  • Create – создаёт новую конфигурацию
  • Delete – удаляет выбранную конфигурацию
  • Save – сохраняет текущие настройки
  • Load – загружает сохранённую конфигурацию
  • Keybind Indicator – показывает активные назначенные клавиши
  • Shadow Text – добавляет тень к тексту
  • Stream-Proof – скрывает меню при захвате экрана
  • Battle Mode – скрывает лишний ESP по нажатию кнопки
  • Crosshair – включает кастомный прицел
  • Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия меню
  • DPI Scale – регулирует масштаб интерфейса
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