Информация о чите

Ghost для Halloween The Game — функциональное мод-меню для комфортной игры как за выжившего, так и за Майкла. Продукт объединяет мощный Aim Bot с гибкой настройкой FOV, Hitbox, Smooth, Humanize, Jitter, Deadzone и реакции, а также подробный ESP для сурвов и маньяка. Дополнительно можно настроить проверку видимости, дистанцию работы и максимальную скорость наведения. Визуальная часть включает ESP игроков с боксами, именем, скелетами, дистанцией, линиями, роль, состояние и уровень здоровья, а также стрелочки для целей за пределами экрана. Отдельный World ESP отображает предметы, оружие, боеприпасы, расходники, NPC, двери, выходы, укрытия и транспорт. Для дополнительного контроля ситуации предусмотрен настраиваемый Radar Hack. Набор дополнительных возможностей включает Speed Hack, Fast Grab и Max Bloodlust. Есть Stream-Proof, Battle Mode, кастомный прицел и полноценная система конфигураций. Меню поддерживает русский, английский и китайский языки.