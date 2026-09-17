Информация о чите

Arcane для Halloween The Game — мощный и уверенный софт от проверенного временем разработчика, собравший основные фичи для игры как за маньяка, так и за выживших. Подробный ESP отображает игроков, их характеристики, состояния и практически все основные предметы на карте, а гибкие фильтры позволяют оставить на экране только действительно нужную информацию. Встроенный Aimbot помогает быстрее наводиться на выбранные цели, предлагая настройку костей, FOV, плавности, дистанции и приоритетов. Radar Hack дополнительно показывает расположение сущностей и направление их движения. Среди вспомогательных функций — Яркая картинка, FOV Changer, Off-Screen Arrows и кастомный прицел, которые делают игровой интерфейс информативнее и улучшают видимость в различных ситуациях.