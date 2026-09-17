Аркана Мод-Меню для Halloween The Game (Arcane)
Информация о чите
Arcane для Halloween The Game — мощный и уверенный софт от проверенного временем разработчика, собравший основные фичи для игры как за маньяка, так и за выживших. Подробный ESP отображает игроков, их характеристики, состояния и практически все основные предметы на карте, а гибкие фильтры позволяют оставить на экране только действительно нужную информацию. Встроенный Aimbot помогает быстрее наводиться на выбранные цели, предлагая настройку костей, FOV, плавности, дистанции и приоритетов. Radar Hack дополнительно показывает расположение сущностей и направление их движения. Среди вспомогательных функций — Яркая картинка, FOV Changer, Off-Screen Arrows и кастомный прицел, которые делают игровой интерфейс информативнее и улучшают видимость в различных ситуациях.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
Аимбот
- Enable – включает аимбот
- Aim Key – клавиша активации аимбота
- Mode – позволяет выбрать режим работы аимбота
- Target – выбор приоритетной цели для наведения
- Ignore List – список целей которые аимбот будет игнорировать
- Bone – выбор части тела для наведения
- Adaptive FOV – автоматически адаптирует область наведения под дистанцию до цели
- Draw FOV Border – отображает границу области действия аимбота
- Draw FOV Background – добавляет заливку области FOV
- FOV Size – настраивает размер области действия аимбота
- Smooth – регулирует плавность наведения
- Max Distance – настраивает максимальную дистанцию работы аимбота
ВХ Выжившие (Survivors ESP)
- ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения ESP сурвов
- Bounding Box – отображает рамку вокруг выживших
- Box Fill – добавляет заливку внутри рамки
- Skeleton – отображает скелет выживших
- View Line – показывает направление взгляда игрока
- Line to Enemy – отображает линию до противника
- Health Bar – показывает полоску здоровья
- Health Text – отображает числовое значение здоровья
- Name – показывает имя игрока
- Team ID – отображает идентификатор команды
- Distance – показывает расстояние до игрока
- Stamina – отображает уровень выносливости
- Fear – показывает уровень страха
- Stalk Level – отображает уровень преследования
- Status Effects – показывает активные эффекты состояния
- Carried State – отображает состояние переносимого игрока
- Show Team – включает отображение союзников
- Show Knocked – отображает нокнутых выживших
- Show Bots – отображает ботов
- Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения
ВХ Убийца (Killer ESP)
- ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения маньяка
- Bounding Box – отображает рамку вокруг убийцы
- Box Fill – добавляет заливку внутри рамки
- Skeleton – отображает скелет убийцы
- View Line – показывает направление взгляда убийцы
- Line to Enemy – отображает линию до убийцы
- Health Bar – показывает полоску здоровья
- Health Text – отображает числовое значение здоровья
- Bloodlust – отображает уровень жажды крови
- Detainment – показывает состояние задержания
- Current Target – отображает текущую цель убийцы
- Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения
ВХ на Лут (Items ESP)
- Distance – показывает расстояние до предметов
- Transparency – настраивает прозрачность отображения предметов
- Weapon – отображает оружие
- Firearm – отображает огнестрельное оружие
- Two-handed – отображает двуручное оружие
- Equipment – отображает экипировку
- Illumination – отображает предметы освещения
- Healing – отображает лечебные предметы
- Escape Items – отображает предметы для побега
- Other – отображает остальные предметы
- Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения
Радар-хак
- Enable – включает радар
- Entities – позволяет выбрать отображаемые сущности
- Distance Rings – отображает кольца дистанции на радаре
- FOV Cone – показывает направление взгляда и область FOV на радаре
- Scale by Distance – изменяет размер объектов на радаре в зависимости от дистанции
- Zoom – настраивает масштаб радара
- Size – настраивает размер радара
- Transparency – регулирует прозрачность радара
Другие функции Arcane Halloween
- Off-Screen Arrows – показывает направление на игроков за пределами экрана в виде стрелочек (настраивается)
- Fullbright – повышает яркость игрового окружения
- FOV Changer – позволяет изменять поле зрения камеры
- Menu Key – позволяет изменить клавишу открытия меню
- Unload Key – позволяет назначить клавишу выгрузки ПО
- Crosshair – добавляет кастомный прицел
- DPI Scale – настраивает масштаб интерфейса
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- Анллокер всех скинов и предметов (видно другим игрокам), большой сет эксплойтов, система конфигов
Unnamed Halloween Unlocker
- Разблокировка всех скинов, фонов, титулов, способностей
- Полный доступ к персонажам, оружию, предметам и т.п.
- Разблокированные Скины и раскраски видны другим игрокам