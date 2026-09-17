Аркана Мод-Меню для Halloween The Game (Arcane)

Информация о чите

Arcane для Halloween The Game — мощный и уверенный софт от проверенного временем разработчика, собравший основные фичи для игры как за маньяка, так и за выживших. Подробный ESP отображает игроков, их характеристики, состояния и практически все основные предметы на карте, а гибкие фильтры позволяют оставить на экране только действительно нужную информацию. Встроенный Aimbot помогает быстрее наводиться на выбранные цели, предлагая настройку костей, FOV, плавности, дистанции и приоритетов. Radar Hack дополнительно показывает расположение сущностей и направление их движения. Среди вспомогательных функций — Яркая картинка, FOV Changer, Off-Screen Arrows и кастомный прицел, которые делают игровой интерфейс информативнее и улучшают видимость в различных ситуациях.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games
Купить Инструкция

Аимбот

  • Enable – включает аимбот
  • Aim Key – клавиша активации аимбота
  • Mode – позволяет выбрать режим работы аимбота
  • Target – выбор приоритетной цели для наведения
  • Ignore List – список целей которые аимбот будет игнорировать
  • Bone – выбор части тела для наведения
  • Adaptive FOV – автоматически адаптирует область наведения под дистанцию до цели
  • Draw FOV Border – отображает границу области действия аимбота
  • Draw FOV Background – добавляет заливку области FOV
  • FOV Size – настраивает размер области действия аимбота
  • Smooth – регулирует плавность наведения
  • Max Distance – настраивает максимальную дистанцию работы аимбота

ВХ Выжившие (Survivors ESP)

  • ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения ESP сурвов
  • Bounding Box – отображает рамку вокруг выживших
  • Box Fill – добавляет заливку внутри рамки
  • Skeleton – отображает скелет выживших
  • View Line – показывает направление взгляда игрока
  • Line to Enemy – отображает линию до противника
  • Health Bar – показывает полоску здоровья
  • Health Text – отображает числовое значение здоровья
  • Name – показывает имя игрока
  • Team ID – отображает идентификатор команды
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • Stamina – отображает уровень выносливости
  • Fear – показывает уровень страха
  • Stalk Level – отображает уровень преследования
  • Status Effects – показывает активные эффекты состояния
  • Carried State – отображает состояние переносимого игрока
  • Show Team – включает отображение союзников
  • Show Knocked – отображает нокнутых выживших
  • Show Bots – отображает ботов
  • Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения

ВХ Убийца (Killer ESP)

  • ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения маньяка
  • Bounding Box – отображает рамку вокруг убийцы
  • Box Fill – добавляет заливку внутри рамки
  • Skeleton – отображает скелет убийцы
  • View Line – показывает направление взгляда убийцы
  • Line to Enemy – отображает линию до убийцы
  • Health Bar – показывает полоску здоровья
  • Health Text – отображает числовое значение здоровья
  • Bloodlust – отображает уровень жажды крови
  • Detainment – показывает состояние задержания
  • Current Target – отображает текущую цель убийцы
  • Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения

ВХ на Лут (Items ESP)

  • Distance – показывает расстояние до предметов
  • Transparency – настраивает прозрачность отображения предметов
  • Weapon – отображает оружие
  • Firearm – отображает огнестрельное оружие
  • Two-handed – отображает двуручное оружие
  • Equipment – отображает экипировку
  • Illumination – отображает предметы освещения
  • Healing – отображает лечебные предметы
  • Escape Items – отображает предметы для побега
  • Other – отображает остальные предметы
  • Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения

Радар-хак

  • Enable – включает радар
  • Entities – позволяет выбрать отображаемые сущности
  • Distance Rings – отображает кольца дистанции на радаре
  • FOV Cone – показывает направление взгляда и область FOV на радаре
  • Scale by Distance – изменяет размер объектов на радаре в зависимости от дистанции
  • Zoom – настраивает масштаб радара
  • Size – настраивает размер радара
  • Transparency – регулирует прозрачность радара

Другие функции Arcane Halloween

  • Off-Screen Arrows – показывает направление на игроков за пределами экрана в виде стрелочек (настраивается)
  • Fullbright – повышает яркость игрового окружения
  • FOV Changer – позволяет изменять поле зрения камеры
  • Menu Key – позволяет изменить клавишу открытия меню
  • Unload Key – позволяет назначить клавишу выгрузки ПО
  • Crosshair – добавляет кастомный прицел
  • DPI Scale – настраивает масштаб интерфейса
Оставить отзыв

Похожие Товары

Unnamed Halloween Full
  • Мощный Internal-чит с отличной производительностью
  • Точный Аимбот с удобной настройкой, ESP на Сурвов, Киллера, Объекты + ВХ Чамсы
  • Анллокер всех скинов и предметов (видно другим игрокам), большой сет эксплойтов, система конфигов
Halloween
от 509

Unnamed Halloween Unlocker
  • Разблокировка всех скинов, фонов, титулов, способностей
  • Полный доступ к персонажам, оружию, предметам и т.п.
  • Разблокированные Скины и раскраски видны другим игрокам
Halloween
от 429