Unnamed Unlocker для Halloween The Game (Анлокер)

Информация о чите

Unnamed Halloween Unlocker — удобное решение для разблокировки игрового контента в Halloween The Game. Софт позволяет получить доступ к скинам, персонажам гражданских, оружию, стартовым предметам, специальным способностям, наборам перков и множеству элементов оформления профиля. Одной из главных особенностей продукта является максимальная простота использования. Анлокер не имеет отдельного меню в игре — достаточно запустить софт, после чего запустить игру. Разблокированный контент автоматически становится доступен в игре. С помощью Unnamed Unlocker можно открыть все скины для Майкла и Выживших, аксессуары и варианты расцветок. Также доступны анлокеры всех игровых персонажей, оружия, стартовых предметов, специальных способностей и перков. Отдельно разблокируется контент профиля: записи, иконки, фоны и титулы. Поддерживается функция Visible to Everyone, благодаря которой разблокированные предметы, персонажи и другие элементы отображаются для других игроков. Если вы хотите получить полный доступ к доступному контенту Halloween The Game без сложной настройки, Unnamed Halloween Unlocker станет простым и удобным выбором.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Возможности Halloween Unlocker

  • Unlock All Skins – открывает все доступные скины Майкла и Выживших
  • Michael Skins – открывает все скины для Майкла Майерса
  • Civilian Skins – открывает все скины для Выживших
  • Accessories – открывает все доступные аксессуары
  • Tints – открывает все варианты цветовых оттенков и расцветок
  • Visible to Everyone – разблокированные предметы отображаются для других игроков
  • Unlock All Civilians – открывает всех доступных игровых персонажей
  • Visible to Everyone – разблокированные персонажи отображаются для других игроков
  • Unlock All Weapons – открывает все доступное оружие
  • Visible to Everyone – разблокированное оружие отображается для других игроков
  • Unlock All Starting Items – открывает все доступные стартовые предметы
  • Visible to Everyone – разблокированные предметы отображаются для других игроков
  • Unlock All Special Abilities – открывает все доступные специальные способности
  • Visible to Everyone – разблокированные способности отображаются для других игроков
  • Unlock All Perk Decks – открывает все доступные наборы перков
  • Visible to Everyone – разблокированные наборы перков отображаются для других игроков
  • Unlock All Recordings – открывает все доступные записи
  • Visible to Everyone – разблокированные записи отображаются для других игроков
  • Unlock All Icons – открывает все доступные иконки профиля
  • Visible to Everyone – разблокированные иконки отображаются для других игроков
  • Unlock All Backgrounds – открывает все доступные фоны профиля
  • Visible to Everyone – разблокированные фоны отображаются для других игроков
  • Unlock All Titles – открывает все доступные титулы и звания профиля
  • Visible to Everyone – разблокированные титулы отображаются для других игроков
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