Информация о чите

Unnamed Halloween Unlocker — удобное решение для разблокировки игрового контента в Halloween The Game. Софт позволяет получить доступ к скинам, персонажам гражданских, оружию, стартовым предметам, специальным способностям, наборам перков и множеству элементов оформления профиля. Одной из главных особенностей продукта является максимальная простота использования. Анлокер не имеет отдельного меню в игре — достаточно запустить софт, после чего запустить игру. Разблокированный контент автоматически становится доступен в игре. С помощью Unnamed Unlocker можно открыть все скины для Майкла и Выживших, аксессуары и варианты расцветок. Также доступны анлокеры всех игровых персонажей, оружия, стартовых предметов, специальных способностей и перков. Отдельно разблокируется контент профиля: записи, иконки, фоны и титулы. Поддерживается функция Visible to Everyone, благодаря которой разблокированные предметы, персонажи и другие элементы отображаются для других игроков. Если вы хотите получить полный доступ к доступному контенту Halloween The Game без сложной настройки, Unnamed Halloween Unlocker станет простым и удобным выбором.