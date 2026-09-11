Unnamed Unlocker для Halloween The Game (Анлокер)
Информация о чите
Unnamed Halloween Unlocker — удобное решение для разблокировки игрового контента в Halloween The Game. Софт позволяет получить доступ к скинам, персонажам гражданских, оружию, стартовым предметам, специальным способностям, наборам перков и множеству элементов оформления профиля. Одной из главных особенностей продукта является максимальная простота использования. Анлокер не имеет отдельного меню в игре — достаточно запустить софт, после чего запустить игру. Разблокированный контент автоматически становится доступен в игре. С помощью Unnamed Unlocker можно открыть все скины для Майкла и Выживших, аксессуары и варианты расцветок. Также доступны анлокеры всех игровых персонажей, оружия, стартовых предметов, специальных способностей и перков. Отдельно разблокируется контент профиля: записи, иконки, фоны и титулы. Поддерживается функция Visible to Everyone, благодаря которой разблокированные предметы, персонажи и другие элементы отображаются для других игроков. Если вы хотите получить полный доступ к доступному контенту Halloween The Game без сложной настройки, Unnamed Halloween Unlocker станет простым и удобным выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Возможности Halloween Unlocker
- Unlock All Skins – открывает все доступные скины Майкла и Выживших
- Michael Skins – открывает все скины для Майкла Майерса
- Civilian Skins – открывает все скины для Выживших
- Accessories – открывает все доступные аксессуары
- Tints – открывает все варианты цветовых оттенков и расцветок
- Visible to Everyone – разблокированные предметы отображаются для других игроков
- Unlock All Civilians – открывает всех доступных игровых персонажей
- Visible to Everyone – разблокированные персонажи отображаются для других игроков
- Unlock All Weapons – открывает все доступное оружие
- Visible to Everyone – разблокированное оружие отображается для других игроков
- Unlock All Starting Items – открывает все доступные стартовые предметы
- Visible to Everyone – разблокированные предметы отображаются для других игроков
- Unlock All Special Abilities – открывает все доступные специальные способности
- Visible to Everyone – разблокированные способности отображаются для других игроков
- Unlock All Perk Decks – открывает все доступные наборы перков
- Visible to Everyone – разблокированные наборы перков отображаются для других игроков
- Unlock All Recordings – открывает все доступные записи
- Visible to Everyone – разблокированные записи отображаются для других игроков
- Unlock All Icons – открывает все доступные иконки профиля
- Visible to Everyone – разблокированные иконки отображаются для других игроков
- Unlock All Backgrounds – открывает все доступные фоны профиля
- Visible to Everyone – разблокированные фоны отображаются для других игроков
- Unlock All Titles – открывает все доступные титулы и звания профиля
- Visible to Everyone – разблокированные титулы отображаются для других игроков
Похожие Товары
Unnamed Halloween Full
- Мощный Internal-чит с отличной производительностью
- Точный Аимбот с удобной настройкой, ESP на Сурвов, Киллера, Объекты + ВХ Чамсы
- Анллокер всех скинов и предметов (видно другим игрокам), большой сет эксплойтов, система конфигов
Arcane Halloween The Game
- Гибкий Аимбот для удобного наведения на врагов
- ВХ на Игроков, Убийцу, Предметы с удобной настройкой
- Эксплойты: яркая картинка, увеличение поле зрения и другие функции