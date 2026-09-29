Unnamed Full для Halloween The Game (Internal)

Информация о чите

Unnamed Full для Halloween The Game — мощный internal-чит с большим набором функций, сочетающий выразительный визуал, анлокер и многочисленные игровые эксплойты. Главная особенность визуальной части — аккуратный ESP с Chams Wallhack, который особенно хорошо выделяется на темных участках карты. Вы сможете легко различать выживших и Майкла на дистанции, а дополнительные параметры ESP позволяют получать больше информации о целях без перегруженности экрана. Отдельного внимания заслуживает уникальный Unlocker, открывающий весь доступный контент таким образом, что его могут видеть другие участники матча, а не только владелец софта. Это делает функцию особенно интересной для онлайн-игры. Набор игровых возможностей включает различные Teleport-функции, управление игроками, Troll Mode, телепортацию предметов и транспорта, уничтожение силовых коробок, Perfect Skill Checks, открытие закрытых дверей, супер удар, бесконечные патроны, Rapid Fire и даже бесконечный респавн за Доктора. Дополняют продукт FOV Changer, кастомный прицел, боевой режим, список хоткеев и полноценная система конфигураций.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Aim Bot (Аимбот)

  • Enable Aimbot – включает автоматическое наведение на игроков
  • Visible Only – ограничивает работу аимбота только видимыми целями
  • Ignore Knocked – игнорирует нокнутых игроков при выборе цели
  • Ignore Civilian – исключает гражданских из списка целей
  • Draw FOV – отображает область действия аимбота
  • Draw Target Line – показывает линию от прицела до текущей цели
  • Mouse Keybind – позволяет назначить клавишу активации аимбота
  • Hold / Toggle / Always – выбирает режим работы активации аимбота
  • Closest To Player / Lowest HP / Closest To Crosshair – определяет приоритет выбора цели
  • Head / Neck / Chest / Closest Bone – выбирает точку наведения на теле цели
  • FOV – настраивает радиус поиска целей
  • Smooth – регулирует плавность наведения
  • Speed – настраивает скорость перемещения прицела к цели
  • Stickiness – регулирует удержание прицела на выбранной цели
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота

Players ESP (ВХ Сурвы, Киллер)

  • Skeleton ESP – отображает скелет гражданских и Майкла
  • Visible Check – позволяет использовать разные цвета для видимых и скрытых игроков
  • Head Circle – показывает круг вокруг головы цели
  • View Direction – отображает направление взгляда игрока
  • Off-Screen Arrow – показывает направление на игроков за пределами экрана
  • Name – отображает имя игрока
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • Equipment Name – отображает название экипировки игрока
  • Health Bar – показывает уровень здоровья игрока
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения ESP
  • Solid Chams – отображает игроков через стены сплошным цветом
  • RGB Chams – отображает игроков через стены с радужной заливкой
  • Visible Color – настраивает цвет видимых игроков
  • Invisible Color – настраивает цвет игроков находящихся за препятствиями

Unlocker для Halloween

  • Unlock All – открывает весь доступный контент и делает его видимым для других игроков
  • Every Michael Skin – открывает все скины Майкла
  • Every Civilian Skin – открывает все скины гражданских
  • Every Accessory – открывает все аксессуары
  • Every Tint – открывает все варианты окраски
  • Every Playable Civilian – открывает всех доступных игровых гражданских
  • Every Weapon – открывает всё оружие
  • Every Starting Item – открывает все стартовые предметы
  • Every Special Ability – открывает все специальные способности
  • Every Perk Deck – открывает все наборы перков
  • Every Recording – открывает все записи
  • Every Profile Icon – открывает все иконки профиля
  • Every Profile Background – открывает все фоны профиля
  • Every Title – открывает все титулы
  • Visible to Everyone – делает разблокированный контент видимым для всех игроков

World ESP (ВХ Объекты)

  • Extraction – отображает точки эвакуации
  • Items – отображает предметы мира
  • CB Radio – отображает CB Radio на карте
  • Power Box – отображает силовые коробки
  • Phone – отображает телефоны
  • Vehicle – отображает транспорт
  • Status – показывает текущее состояние объекта
  • Distance – отображает расстояние до объекта

Эксплойты

  • Teleport To Any Player – телепортирует вашего персонажа к выбранному игроку
  • Teleport Any Player To You – телепортирует выбранного игрока к вам
  • Kill Any Player – позволяет устранить выбранного игрока
  • Troll Mode – включает/отключает режим троллинга для выбранного игрока
  • Teleport To Any Extraction – телепортирует к выбранной точке эвакуации
  • Teleport World Items To You – телепортирует предметы мира к вашему персонажу
  • Teleport Vehicles To You – телепортирует транспорт к вашему персонажу
  • Live Session Lists with Search – отображает список игроков текущей сессии с поиском
  • Destroy All Power Boxes – уничтожает все силовые коробки на карте
  • Keybind Support – позволяет назначать клавиши для функций
  • Perfect Skill Checks – автоматически выполняет скиллчеки без ошибок
  • Open Locked Doors – позволяет открывать запертые двери
  • Max. Perk Rolls – увеличивает количество доступных прокруток перков
  • Super Punch – усиливает удар персонажа по маньяку
  • Adjustable Punch Force – позволяет настраивать силу удара
  • Infinite Ammo – предоставляет неограниченный боезапас
  • Rapid Fire – увеличивает скорострельность оружия
  • Infinite Respawn as Loomis – позволяет бесконечно возрождаться за доктора

Misc-фичи Unnamed Full Halloween

  • FOV Changer – изменяет поле зрения камеры
  • Custom Crosshair – добавляет настраиваемый прицел
  • Visual Font Size – изменяет размер шрифта визуальных элементов
  • Keybinds List – отображает список назначенных клавиш
  • Combat Mode – включает боевой режим с изменённым отображением ESP
  • Disable Selected ESP Categories in Combat Mode – отключает выбранные категории ESP во время Combat Mode
  • Combat Mode Keybind – позволяет назначить клавишу для Combat Mode
  • Menu Languages – позволяет выбрать язык меню (английский, китайский)
  • Create Config – создаёт новую конфигурацию
  • Save Config – сохраняет текущие настройки в конфигурацию
  • Load Config – загружает сохранённую конфигурацию
  • Delete Config – удаляет выбранную конфигурацию
Оставить отзыв

Похожие Товары

Unnamed Halloween Unlocker
  • Разблокировка всех скинов, фонов, титулов, способностей
  • Полный доступ к персонажам, оружию, предметам и т.п.
  • Разблокированные Скины и раскраски видны другим игрокам
Halloween
от 429

Arcane Halloween The Game
  • Гибкий Аимбот для удобного наведения на врагов
  • ВХ на Игроков, Убийцу, Предметы с удобной настройкой
  • Эксплойты: яркая картинка, увеличение поле зрения и другие функции
Halloween
от 339