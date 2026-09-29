Информация о чите

Unnamed Full для Halloween The Game — мощный internal-чит с большим набором функций, сочетающий выразительный визуал, анлокер и многочисленные игровые эксплойты. Главная особенность визуальной части — аккуратный ESP с Chams Wallhack, который особенно хорошо выделяется на темных участках карты. Вы сможете легко различать выживших и Майкла на дистанции, а дополнительные параметры ESP позволяют получать больше информации о целях без перегруженности экрана. Отдельного внимания заслуживает уникальный Unlocker, открывающий весь доступный контент таким образом, что его могут видеть другие участники матча, а не только владелец софта. Это делает функцию особенно интересной для онлайн-игры. Набор игровых возможностей включает различные Teleport-функции, управление игроками, Troll Mode, телепортацию предметов и транспорта, уничтожение силовых коробок, Perfect Skill Checks, открытие закрытых дверей, супер удар, бесконечные патроны, Rapid Fire и даже бесконечный респавн за Доктора. Дополняют продукт FOV Changer, кастомный прицел, боевой режим, список хоткеев и полноценная система конфигураций.