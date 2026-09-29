Unnamed Full для Halloween The Game (Internal)
Информация о чите
Unnamed Full для Halloween The Game — мощный internal-чит с большим набором функций, сочетающий выразительный визуал, анлокер и многочисленные игровые эксплойты. Главная особенность визуальной части — аккуратный ESP с Chams Wallhack, который особенно хорошо выделяется на темных участках карты. Вы сможете легко различать выживших и Майкла на дистанции, а дополнительные параметры ESP позволяют получать больше информации о целях без перегруженности экрана. Отдельного внимания заслуживает уникальный Unlocker, открывающий весь доступный контент таким образом, что его могут видеть другие участники матча, а не только владелец софта. Это делает функцию особенно интересной для онлайн-игры. Набор игровых возможностей включает различные Teleport-функции, управление игроками, Troll Mode, телепортацию предметов и транспорта, уничтожение силовых коробок, Perfect Skill Checks, открытие закрытых дверей, супер удар, бесконечные патроны, Rapid Fire и даже бесконечный респавн за Доктора. Дополняют продукт FOV Changer, кастомный прицел, боевой режим, список хоткеев и полноценная система конфигураций.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aim Bot (Аимбот)
- Enable Aimbot – включает автоматическое наведение на игроков
- Visible Only – ограничивает работу аимбота только видимыми целями
- Ignore Knocked – игнорирует нокнутых игроков при выборе цели
- Ignore Civilian – исключает гражданских из списка целей
- Draw FOV – отображает область действия аимбота
- Draw Target Line – показывает линию от прицела до текущей цели
- Mouse Keybind – позволяет назначить клавишу активации аимбота
- Hold / Toggle / Always – выбирает режим работы активации аимбота
- Closest To Player / Lowest HP / Closest To Crosshair – определяет приоритет выбора цели
- Head / Neck / Chest / Closest Bone – выбирает точку наведения на теле цели
- FOV – настраивает радиус поиска целей
- Smooth – регулирует плавность наведения
- Speed – настраивает скорость перемещения прицела к цели
- Stickiness – регулирует удержание прицела на выбранной цели
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота
Players ESP (ВХ Сурвы, Киллер)
- Skeleton ESP – отображает скелет гражданских и Майкла
- Visible Check – позволяет использовать разные цвета для видимых и скрытых игроков
- Head Circle – показывает круг вокруг головы цели
- View Direction – отображает направление взгляда игрока
- Off-Screen Arrow – показывает направление на игроков за пределами экрана
- Name – отображает имя игрока
- Distance – показывает расстояние до игрока
- Equipment Name – отображает название экипировки игрока
- Health Bar – показывает уровень здоровья игрока
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения ESP
- Solid Chams – отображает игроков через стены сплошным цветом
- RGB Chams – отображает игроков через стены с радужной заливкой
- Visible Color – настраивает цвет видимых игроков
- Invisible Color – настраивает цвет игроков находящихся за препятствиями
Unlocker для Halloween
- Unlock All – открывает весь доступный контент и делает его видимым для других игроков
- Every Michael Skin – открывает все скины Майкла
- Every Civilian Skin – открывает все скины гражданских
- Every Accessory – открывает все аксессуары
- Every Tint – открывает все варианты окраски
- Every Playable Civilian – открывает всех доступных игровых гражданских
- Every Weapon – открывает всё оружие
- Every Starting Item – открывает все стартовые предметы
- Every Special Ability – открывает все специальные способности
- Every Perk Deck – открывает все наборы перков
- Every Recording – открывает все записи
- Every Profile Icon – открывает все иконки профиля
- Every Profile Background – открывает все фоны профиля
- Every Title – открывает все титулы
- Visible to Everyone – делает разблокированный контент видимым для всех игроков
World ESP (ВХ Объекты)
- Extraction – отображает точки эвакуации
- Items – отображает предметы мира
- CB Radio – отображает CB Radio на карте
- Power Box – отображает силовые коробки
- Phone – отображает телефоны
- Vehicle – отображает транспорт
- Status – показывает текущее состояние объекта
- Distance – отображает расстояние до объекта
Эксплойты
- Teleport To Any Player – телепортирует вашего персонажа к выбранному игроку
- Teleport Any Player To You – телепортирует выбранного игрока к вам
- Kill Any Player – позволяет устранить выбранного игрока
- Troll Mode – включает/отключает режим троллинга для выбранного игрока
- Teleport To Any Extraction – телепортирует к выбранной точке эвакуации
- Teleport World Items To You – телепортирует предметы мира к вашему персонажу
- Teleport Vehicles To You – телепортирует транспорт к вашему персонажу
- Live Session Lists with Search – отображает список игроков текущей сессии с поиском
- Destroy All Power Boxes – уничтожает все силовые коробки на карте
- Keybind Support – позволяет назначать клавиши для функций
- Perfect Skill Checks – автоматически выполняет скиллчеки без ошибок
- Open Locked Doors – позволяет открывать запертые двери
- Max. Perk Rolls – увеличивает количество доступных прокруток перков
- Super Punch – усиливает удар персонажа по маньяку
- Adjustable Punch Force – позволяет настраивать силу удара
- Infinite Ammo – предоставляет неограниченный боезапас
- Rapid Fire – увеличивает скорострельность оружия
- Infinite Respawn as Loomis – позволяет бесконечно возрождаться за доктора
Misc-фичи Unnamed Full Halloween
- FOV Changer – изменяет поле зрения камеры
- Custom Crosshair – добавляет настраиваемый прицел
- Visual Font Size – изменяет размер шрифта визуальных элементов
- Keybinds List – отображает список назначенных клавиш
- Combat Mode – включает боевой режим с изменённым отображением ESP
- Disable Selected ESP Categories in Combat Mode – отключает выбранные категории ESP во время Combat Mode
- Combat Mode Keybind – позволяет назначить клавишу для Combat Mode
- Menu Languages – позволяет выбрать язык меню (английский, китайский)
- Create Config – создаёт новую конфигурацию
- Save Config – сохраняет текущие настройки в конфигурацию
- Load Config – загружает сохранённую конфигурацию
- Delete Config – удаляет выбранную конфигурацию
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- Полный доступ к персонажам, оружию, предметам и т.п.
- Разблокированные Скины и раскраски видны другим игрокам
Arcane Halloween The Game
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- ВХ на Игроков, Убийцу, Предметы с удобной настройкой
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