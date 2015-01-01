Ghost для Меха Хамелеон (Meccha Chameleon)
Информация о чите
Ghost для MECCHA CHAMELEON — популярное приватное мод-меню, ориентированное на качественные визуальные функции и комфортный игровой процесс. Решение предлагает информативный ESP для охотников и выживших с детальной настройкой практически каждого элемента отображения, позволяя адаптировать интерфейс под любой стиль игры. Одной из сильных сторон Ghost является современное и удобное меню с большим количеством параметров персонализации. Вы можете настроить внешний вид боксов, дистанцию отображения, толщину линий, оформление радара и другие визуальные элементы. Встроенный Radar Hack позволяет получать информацию о расположении игроков, не перегружая основной экран, а функция Streamproof скрывает меню и ESP при захвате изображения через OBS или Discord. Благодаря этому Ghost станет отличным выбором как для обычной игры, так и для записи видеороликов или проведения прямых трансляций.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Visuals (ESP)
- Enable – включает и отключает систему визуализации ESP
- Show Hunters – отображает охотников через ESP
- Show Survivors – отображает выживших через ESP
- Box – показывает персонажей в рамках/боксах
- Name – отображает игровые имена персонажей
- Distance – показывает расстояние до персонажей в метрах
- Offscreen Arrows – отображает стрелки, указывающие направление на противников за пределами экрана
- Health – показывает текущий запас здоровья персонажей
- Box Style – позволяет выбрать стиль отображения рамки (обычный, только углы, с заливкой, 3D)
- Box Distance – задает максимальную дистанцию отображения боксов
- Thickness – изменяет толщину линий рамок
- Rounding – регулирует степень скругления углов рамки
Радар-хак
- Enable – включает и отключает встроенный игровой радар
- Draw Outline – отображает контур вокруг области радара
- Draw Background – включает отображение фоновой подложки радара
- Point Style – позволяет выбрать стиль отображения меток на радаре
- Size – изменяет общий размер радара
- Max Distance – задает максимальную дистанцию отображения целей на радаре
- Point Size – изменяет размер меток объектов на радаре
- Zoom – регулирует масштаб отображения радара
Другие фичи Ghost Chameleon
- Config Name – поле для ввода названия конфигурации
- Create – создает новую конфигурацию с текущими настройками
- Delete – удаляет выбранную конфигурацию
- Save – сохраняет текущие настройки в выбранную конфигурацию
- Load – загружает ранее сохраненную конфигурацию
- Shadow Text – добавляет тень к текстовым элементам интерфейса для лучшей читаемости
- Streamproof – скрывает меню и визуальные элементы чита при захвате экрана через OBS/Discord
- Crosshair – отображает настраиваемый прицел в центре экрана
- Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия и закрытия меню
- DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса меню для удобного отображения на различных разрешениях экранов
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