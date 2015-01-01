Информация о чите

Ghost для MECCHA CHAMELEON — популярное приватное мод-меню, ориентированное на качественные визуальные функции и комфортный игровой процесс. Решение предлагает информативный ESP для охотников и выживших с детальной настройкой практически каждого элемента отображения, позволяя адаптировать интерфейс под любой стиль игры. Одной из сильных сторон Ghost является современное и удобное меню с большим количеством параметров персонализации. Вы можете настроить внешний вид боксов, дистанцию отображения, толщину линий, оформление радара и другие визуальные элементы. Встроенный Radar Hack позволяет получать информацию о расположении игроков, не перегружая основной экран, а функция Streamproof скрывает меню и ESP при захвате изображения через OBS или Discord. Благодаря этому Ghost станет отличным выбором как для обычной игры, так и для записи видеороликов или проведения прямых трансляций.