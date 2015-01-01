Ghost для Меха Хамелеон (Meccha Chameleon)

Информация о чите

Ghost для MECCHA CHAMELEON — популярное приватное мод-меню, ориентированное на качественные визуальные функции и комфортный игровой процесс. Решение предлагает информативный ESP для охотников и выживших с детальной настройкой практически каждого элемента отображения, позволяя адаптировать интерфейс под любой стиль игры. Одной из сильных сторон Ghost является современное и удобное меню с большим количеством параметров персонализации. Вы можете настроить внешний вид боксов, дистанцию отображения, толщину линий, оформление радара и другие визуальные элементы. Встроенный Radar Hack позволяет получать информацию о расположении игроков, не перегружая основной экран, а функция Streamproof скрывает меню и ESP при захвате изображения через OBS или Discord. Благодаря этому Ghost станет отличным выбором как для обычной игры, так и для записи видеороликов или проведения прямых трансляций.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Visuals (ESP)

  • Enable – включает и отключает систему визуализации ESP
  • Show Hunters – отображает охотников через ESP
  • Show Survivors – отображает выживших через ESP
  • Box – показывает персонажей в рамках/боксах
  • Name – отображает игровые имена персонажей
  • Distance – показывает расстояние до персонажей в метрах
  • Offscreen Arrows – отображает стрелки, указывающие направление на противников за пределами экрана
  • Health – показывает текущий запас здоровья персонажей
  • Box Style – позволяет выбрать стиль отображения рамки (обычный, только углы, с заливкой, 3D)
  • Box Distance – задает максимальную дистанцию отображения боксов
  • Thickness – изменяет толщину линий рамок
  • Rounding – регулирует степень скругления углов рамки

Радар-хак

  • Enable – включает и отключает встроенный игровой радар
  • Draw Outline – отображает контур вокруг области радара
  • Draw Background – включает отображение фоновой подложки радара
  • Point Style – позволяет выбрать стиль отображения меток на радаре
  • Size – изменяет общий размер радара
  • Max Distance – задает максимальную дистанцию отображения целей на радаре
  • Point Size – изменяет размер меток объектов на радаре
  • Zoom – регулирует масштаб отображения радара

Другие фичи Ghost Chameleon

  • Config Name – поле для ввода названия конфигурации
  • Create – создает новую конфигурацию с текущими настройками
  • Delete – удаляет выбранную конфигурацию
  • Save – сохраняет текущие настройки в выбранную конфигурацию
  • Load – загружает ранее сохраненную конфигурацию
  • Shadow Text – добавляет тень к текстовым элементам интерфейса для лучшей читаемости
  • Streamproof – скрывает меню и визуальные элементы чита при захвате экрана через OBS/Discord
  • Crosshair – отображает настраиваемый прицел в центре экрана
  • Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия и закрытия меню
  • DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса меню для удобного отображения на различных разрешениях экранов
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