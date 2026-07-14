satanoYT

Дикая ИМБА

Очень достойный софт. Запуск — изи. Функции — имба, реально просто отвал башки. На мой взгляд, аимбот тут лишний. Для себя хотел бы выделить именно Auto Paint / Kill All Survivors / No Decoy Cooldown. Лень самому красить чела? Не беда!!!! нажал кнопку — и у тебя уже маскировка уровня «мох». Надоело искать выживших? Нажал кнопку — и весь сервер погиб, при этом тебя даже кикнуть не могут. Ты дудец по жизни и хочешь свистеть вечно? Не беда, этот софт тебе поможет!