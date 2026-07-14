Очень достойный софт. Запуск — изи. Функции — имба, реально просто отвал башки. На мой взгляд, аимбот тут лишний. Для себя хотел бы выделить именно Auto Paint / Kill All Survivors / No Decoy Cooldown. Лень самому красить чела? Не беда!!!! нажал кнопку — и у тебя уже маскировка уровня «мох». Надоело искать выживших? Нажал кнопку — и весь сервер погиб, при этом тебя даже кикнуть не могут. Ты дудец по жизни и хочешь свистеть вечно? Не беда, этот софт тебе поможет!
Unnamedtech для Meccha Chameleon (Меха Хамелеон)
Информация о чите
Unnamed для MECCHA CHAMELEON — приватное internal-мод-меню от проверенного разработчика, объединившее мощные боевые функции и множество уникальных возможностей для комфортной игры. Софт предлагает гибко настраиваемый аимбот, информативный ESP на охотников и выживших, а также набор полезных функций, которые заметно расширяют привычный игровой процесс. Особое внимание заслуживают эксклюзивные возможности: автоматическая маскировка персонажа под окружающую среду, редактор игровых очков, смена отображаемого ника прямо во время игры, защита от застреваний, бесконечные патроны и другие полезные инструменты. Благодаря продуманному интерфейсу, большому количеству настроек и стабильной работе Unnamed отлично подходит как для новых игроков, так и для тех, кто хочет получить максимум возможностей от MECCHA CHAMELEON.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enabled – включает и отключает аимбот
- Visible Only – наводится только на противников, находящихся в прямой видимости
- Draw FOV – отображает радиус работы аимбота на экране
- Draw Target Line – отображает линию до текущей цели
- Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
- Mode – позволяет выбрать режим работы аимбота (удержание, переключение)
- Filter – позволяет выбрать принцип поиска целей (ближайший к игроку и другие режимы)
- Bone – часть тела в которую будет наводиться аимбот
- FOV – позволяет настроить радиус работы аимбота
- Smooth – регулирует плавность наведения на цель
- Speed – позволяет настроить скорость наведения аимбота
- Stickiness – регулирует силу удержания прицела на выбранной цели
- Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию работы аимбота
ВХ (Охотник/Сурвы)
- Skeleton – отображает ESP скелет охотника/выжившего
- Head Circle – отображает окружность вокруг головы игроков
- View Direction – отображает направление взгляда игроков
- Name – отображает никнейм игроков
- Distance – отображает расстояние до игроков в метрах
- Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию отображения игроков
Другие функции Unnamed Meccha Chameleon
- Auto Paint – автоматически раскрашивает тело в соответствии с вашим окружением
- Anti Buried – предотвращает возможность застрять под объектами или поверхностью карты
- No Decoy Cooldown – убирает время перезарядки способности приманки
- No Gun Cooldown – убирает задержку между выстрелами оружия
- Infinite Ammo – предоставляет бесконечный запас патронов
- Kill All Survivors – мгновенно устраняет всех выживших на карте
- Anti Kick – предотвращает принудительное отключение от сервера
- Name – позволяет изменить ваше отображаемое имя игрока
- EEYAN Points – позволяет изменить количество очков EEYAN
- ME Points – позволяет изменить количество очков ME
- FOV Changer – позволяет настроить значение угла обзора
- Status – включает отображение окна со статусом функций
- Font Size – позволяет изменить размер шрифта окна статуса (настраивается)
- Crosshair – отображает дополнительный прицел в центре экрана
- Visual Font Size – позволяет изменить размер шрифта визуальных элементов ESP (настраивается)
Отзывы о Unnamed MECCHA CHAMELEON
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satanoYT
Очень достойный софт. Запуск — изи. Функции — имба, реально просто отвал башки. На мой взгляд, аимбот тут лишний. Для себя хотел бы выделить именно Auto Paint / Kill All Survivors / No Decoy Cooldown. Лень самому красить чела? Не беда!!!! нажал кнопку — и у тебя уже маскировка уровня «мох». Надоело искать выживших? Нажал кнопку — и весь сервер погиб, при этом тебя даже кикнуть не могут. Ты дудец по жизни и хочешь свистеть вечно? Не беда, этот софт тебе поможет!
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