Unnamedtech для Meccha Chameleon (Меха Хамелеон)

Информация о чите

Unnamed для MECCHA CHAMELEON — приватное internal-мод-меню от проверенного разработчика, объединившее мощные боевые функции и множество уникальных возможностей для комфортной игры. Софт предлагает гибко настраиваемый аимбот, информативный ESP на охотников и выживших, а также набор полезных функций, которые заметно расширяют привычный игровой процесс. Особое внимание заслуживают эксклюзивные возможности: автоматическая маскировка персонажа под окружающую среду, редактор игровых очков, смена отображаемого ника прямо во время игры, защита от застреваний, бесконечные патроны и другие полезные инструменты. Благодаря продуманному интерфейсу, большому количеству настроек и стабильной работе Unnamed отлично подходит как для новых игроков, так и для тех, кто хочет получить максимум возможностей от MECCHA CHAMELEON.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enabled – включает и отключает аимбот
  • Visible Only – наводится только на противников, находящихся в прямой видимости
  • Draw FOV – отображает радиус работы аимбота на экране
  • Draw Target Line – отображает линию до текущей цели
  • Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
  • Mode – позволяет выбрать режим работы аимбота (удержание, переключение)
  • Filter – позволяет выбрать принцип поиска целей (ближайший к игроку и другие режимы)
  • Bone – часть тела в которую будет наводиться аимбот
  • FOV – позволяет настроить радиус работы аимбота
  • Smooth – регулирует плавность наведения на цель
  • Speed – позволяет настроить скорость наведения аимбота
  • Stickiness – регулирует силу удержания прицела на выбранной цели
  • Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию работы аимбота

ВХ (Охотник/Сурвы)

  • Skeleton – отображает ESP скелет охотника/выжившего
  • Head Circle – отображает окружность вокруг головы игроков
  • View Direction – отображает направление взгляда игроков
  • Name – отображает никнейм игроков
  • Distance – отображает расстояние до игроков в метрах
  • Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию отображения игроков

Другие функции Unnamed Meccha Chameleon

  • Auto Paint – автоматически раскрашивает тело в соответствии с вашим окружением
  • Anti Buried – предотвращает возможность застрять под объектами или поверхностью карты
  • No Decoy Cooldown – убирает время перезарядки способности приманки
  • No Gun Cooldown – убирает задержку между выстрелами оружия
  • Infinite Ammo – предоставляет бесконечный запас патронов
  • Kill All Survivors – мгновенно устраняет всех выживших на карте
  • Anti Kick – предотвращает принудительное отключение от сервера
  • Name – позволяет изменить ваше отображаемое имя игрока
  • EEYAN Points – позволяет изменить количество очков EEYAN
  • ME Points – позволяет изменить количество очков ME
  • FOV Changer – позволяет настроить значение угла обзора
  • Status – включает отображение окна со статусом функций
  • Font Size – позволяет изменить размер шрифта окна статуса (настраивается)
  • Crosshair – отображает дополнительный прицел в центре экрана
  • Visual Font Size – позволяет изменить размер шрифта визуальных элементов ESP (настраивается)

Отзывы о Unnamed MECCHA CHAMELEON

Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.

satanoYT

satanoYT

Дикая ИМБА

Очень достойный софт. Запуск — изи. Функции — имба, реально просто отвал башки. На мой взгляд, аимбот тут лишний. Для себя хотел бы выделить именно Auto Paint / Kill All Survivors / No Decoy Cooldown. Лень самому красить чела? Не беда!!!! нажал кнопку — и у тебя уже маскировка уровня «мох». Надоело искать выживших? Нажал кнопку — и весь сервер погиб, при этом тебя даже кикнуть не могут. Ты дудец по жизни и хочешь свистеть вечно? Не беда, этот софт тебе поможет!

Очень достойный софт. Запуск — изи. Функции — имба, реально просто отвал башки. На мой взгляд, аимбот тут лишний. Для себя хотел бы выделить именно Auto Paint / Kill All Survivors / No Decoy Cooldown. Лень самому красить чела? Не беда!!!! нажал кнопку — и у тебя уже маскировка уровня «мох». Надоело искать выживших? Нажал кнопку — и весь сервер погиб, при этом тебя даже кикнуть не могут. Ты дудец по жизни и хочешь свистеть вечно? Не беда, этот софт тебе поможет!

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