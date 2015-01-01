Byster Path of Exile 2 (Бустер ПОЕ2)
Информация о чите
Byster для POE2 - это приватный софт, созданный для упрощения геймплея и повышения комфорта при игре в Path of Exile 2. В отличие от классических читов с ESP или Aimbot, Byster фокусируется на полезных визуальных скриптах и улучшениях интерфейса, которые не дают прямого преимущества в бою, но значительно ускоряют прогресс и делают игру удобнее. Ключевые функции включают отключение тумана на карте, отображение всей локации, а также бесконечный зум - вы всегда видите больше, ориентируетесь быстрее и планируете действия заранее. Такой подход делает Byster максимально безопасным: за счёт отсутствия агрессивного функционала риск получения бана в POE2 сведён к минимуму. Если вы ищете лёгкий, но эффективный инструмент для Path of Exile 2, который улучшит ваш геймплей и при этом останется максимально незаметным - Byster станет отличным выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Epic Games, POE2 Client
Visuals
- Map Revealer - отображает всю карту
- Infinity Zoom - позволяет значительно отдалять камеру
- Remove Atlas Fog - убирает весь туман в атласе
- Remove Delirium Fog - убирает полностью туман во время ивента
Скрипты (Path of Exile 2 скрипты)
- Auto Health - авто-лечение ХП
- Auto Mana - восстанавливает ману героя
- Auto Energy Shield - восстанавливает уровень энергии щита
- Auto ESC - автоматически выходит из сеанса при наступлении критического уровня ХП
Misc (Другие функции Byster POE2)
- Config - система конфигов, позволяющая быстро загружать свои настройки при следующем запуске чита
- Menu - позволяет задать свою клавишу для открытия/закрытия меню
- Custom Scale - изменяет размер меню (хорошо подходит для больших мониторов)
- Script Slider - позволяет регулировать значения для скриптов в виде слайдера (Health, Mana, Energy Shield и Auto ESC)
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
MrPro Rust
- Мощный Aimbot для Rust с гибкой настройкой
- Удобный ESP и Radar, много параметров
- Красивое меню и дополнительные Misc эксплойты
Dayz Pussycat
- External Софт с отличной оптимизацией
- Silent Aimbot и Player ESP, Города и Прочее
- Обширный фильтр категорий в Loot ESP (32+)
DayZ Collapse
- Самый доступный чит для Dayz
- Все необходимые виды взлома
- Стильное меню и низкий шанс бана
Arcane PUBG
- Достаточно Мощный и Умный Аимбот для ПУБГ
- ПУБГ ЕСП: Игроки, Транспорт, Лут, Аирдропы и др.
- Полный StreamProof, Radar и встроенный HWID-Spoofer