Byster Path of Exile 2 (Бустер ПОЕ2)

Информация о чите

Byster для POE2 - это приватный софт, созданный для упрощения геймплея и повышения комфорта при игре в Path of Exile 2. В отличие от классических читов с ESP или Aimbot, Byster фокусируется на полезных визуальных скриптах и улучшениях интерфейса, которые не дают прямого преимущества в бою, но значительно ускоряют прогресс и делают игру удобнее. Ключевые функции включают отключение тумана на карте, отображение всей локации, а также бесконечный зум - вы всегда видите больше, ориентируетесь быстрее и планируете действия заранее. Такой подход делает Byster максимально безопасным: за счёт отсутствия агрессивного функционала риск получения бана в POE2 сведён к минимуму. Если вы ищете лёгкий, но эффективный инструмент для Path of Exile 2, который улучшит ваш геймплей и при этом останется максимально незаметным - Byster станет отличным выбором.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Epic Games, POE2 Client
Купить Инструкция

Visuals

  • Map Revealer - отображает всю карту
  • Infinity Zoom - позволяет значительно отдалять камеру
  • Remove Atlas Fog - убирает весь туман в атласе
  • Remove Delirium Fog - убирает полностью туман во время ивента

Скрипты (Path of Exile 2 скрипты)

  • Auto Health - авто-лечение ХП
  • Auto Mana - восстанавливает ману героя
  • Auto Energy Shield - восстанавливает уровень энергии щита
  • Auto ESC - автоматически выходит из сеанса при наступлении критического уровня ХП

Misc (Другие функции Byster POE2)

  • Config - система конфигов, позволяющая быстро загружать свои настройки при следующем запуске чита
  • Menu - позволяет задать свою клавишу для открытия/закрытия меню
  • Custom Scale - изменяет размер меню (хорошо подходит для больших мониторов)
  • Script Slider - позволяет регулировать значения для скриптов в виде слайдера (Health, Mana, Energy Shield и Auto ESC)

