Phoenix для Path of Exile II (Satano ПОЕ 2)

Информация о чите

Встречайте Phoenix (Satano) – новейший и самый мощный скрипт-пак для Path of Exile 2! Это не просто чит, а продуманный инструмент, созданный для упрощения игрового процесса и повышения эффективности фарма. Phoenix сочетает функциональность, безопасность и гибкость настроек, обеспечивая игрокам максимальный комфорт и контроль. Функционал впечатляет: 🌀 Удаление тумана Атласа и Делириума, полное раскрытие карты и неограниченный зум камеры дают вам идеальный обзор мира и полную свободу передвижения. ⚙️ Автоматические скрипты лечения, восстановления маны и щита с возможностью выбора режима работы – активировать вручную или держать постоянно включёнными. 📁 Система конфигов позволяет один раз настроить софт под себя и в будущем загружать ваш пресет одной кнопкой. Безопасность также на высоте – встроенный HWID Spoofer помогает снизить риски для пользователей, занимающихся боттингом или торговлей (RMT). Phoenix – это идеальный баланс между функциональностью, безопасностью и производительностью, заслуженно считающийся лучшим решением для Path of Exile 2.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, POE Launcher
Visuals

  • Always Health Bar – постоянное отображение уровня здоровья игроков
  • Map Revealer – полностью раскрывает карту на которой находится игрок
  • Infinity Zoom – снимает все ограничения на отдаление камеры
  • Remove Atlas Fog – убирает атмосферный туман на картах Атласа, улучшая обзор и делая окружение более чётким без потери деталей
  • Remove Delirium Fog – отключает густой туман Делириума, повышая видимость противников

Скрипты

  • Enable – включить/выключить скрипты
  • Binds - горячие клавиши (хоткеи) для активации скриптов
  • Script Mode – режим работы скриптов (по нажатию бинда, всегда)
  • Auto Health Script – автоматически накладывает лечение при низком уровне ХП
  • Auto Mana Script – автоматически пополняет уровень маны при достижении значения
  • Energy Shield – укрепляет энергетический щит персонажа при заданном значении
  • Auto Escape – автоматически выйти из игры (боя) при критическом уровне здоровья
  • Slider Value – порог срабатывания скриптов настраивается через слайдер

Другие функции Phoenix POE 2

  • Configs – система конфигов для ваших настроек в чите. Сохраняйте пресет и быстро загружайте его при следующем запуске игры с читом.
  • Menu Key – возможность назначить свою клавишу для открытия меню Феникс ПОЕ 2.
  • Custom Scale – настройка масштаба (размера) меню чита для удобства
  • HWID Spoofer – в комплекте с Phoenix POE 2 идёт встроенный Spoofer для минимизации шанса блокировки

