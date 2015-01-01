Phoenix для Path of Exile II (Satano ПОЕ 2)
Информация о чите
Встречайте Phoenix (Satano) – новейший и самый мощный скрипт-пак для Path of Exile 2! Это не просто чит, а продуманный инструмент, созданный для упрощения игрового процесса и повышения эффективности фарма. Phoenix сочетает функциональность, безопасность и гибкость настроек, обеспечивая игрокам максимальный комфорт и контроль. Функционал впечатляет: 🌀 Удаление тумана Атласа и Делириума, полное раскрытие карты и неограниченный зум камеры дают вам идеальный обзор мира и полную свободу передвижения. ⚙️ Автоматические скрипты лечения, восстановления маны и щита с возможностью выбора режима работы – активировать вручную или держать постоянно включёнными. 📁 Система конфигов позволяет один раз настроить софт под себя и в будущем загружать ваш пресет одной кнопкой. Безопасность также на высоте – встроенный HWID Spoofer помогает снизить риски для пользователей, занимающихся боттингом или торговлей (RMT). Phoenix – это идеальный баланс между функциональностью, безопасностью и производительностью, заслуженно считающийся лучшим решением для Path of Exile 2.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, POE Launcher
Visuals
- Always Health Bar – постоянное отображение уровня здоровья игроков
- Map Revealer – полностью раскрывает карту на которой находится игрок
- Infinity Zoom – снимает все ограничения на отдаление камеры
- Remove Atlas Fog – убирает атмосферный туман на картах Атласа, улучшая обзор и делая окружение более чётким без потери деталей
- Remove Delirium Fog – отключает густой туман Делириума, повышая видимость противников
Скрипты
- Enable – включить/выключить скрипты
- Binds - горячие клавиши (хоткеи) для активации скриптов
- Script Mode – режим работы скриптов (по нажатию бинда, всегда)
- Auto Health Script – автоматически накладывает лечение при низком уровне ХП
- Auto Mana Script – автоматически пополняет уровень маны при достижении значения
- Energy Shield – укрепляет энергетический щит персонажа при заданном значении
- Auto Escape – автоматически выйти из игры (боя) при критическом уровне здоровья
- Slider Value – порог срабатывания скриптов настраивается через слайдер
Другие функции Phoenix POE 2
- Configs – система конфигов для ваших настроек в чите. Сохраняйте пресет и быстро загружайте его при следующем запуске игры с читом.
- Menu Key – возможность назначить свою клавишу для открытия меню Феникс ПОЕ 2.
- Custom Scale – настройка масштаба (размера) меню чита для удобства
- HWID Spoofer – в комплекте с Phoenix POE 2 идёт встроенный Spoofer для минимизации шанса блокировки
