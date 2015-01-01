Ghost Marvel Rivals (Гост Марвел Ривалс)

Информация о чите

Ghost для Marvel Rivals — это новый приватный чит, разработанный для уверенного доминирования в матчах и стабильных побед. В состав софта входит мощный Aimbot с гибкими настройками: регулировка плавности аима, угол действия, проверка видимости цели, дистанция работы и предсказание траектории движения врага. Также реализован расширенный ESP/Wallhack, позволяющий видеть противников сквозь стены, получать информацию о здоровье, никах и расстоянии, что даёт вам тактическое преимущество в любой ситуации. Чит Ghost включает удобную систему конфигураций, благодаря которой вы можете сохранить и загрузить свои настройки в один клик. Приватный софт показывает высокую стабильность и надежную защиту от детекта, регулярно обновляется под последние патчи. Если вы ищете приватный и функциональный чит на Marvel Rivals — Ghost хак станет отличным выбором за разумную цену. Максимум эффективности и минимум риска — всё для вашей победы.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот)

  • Enable — включить/отключить Аимбот
  • FOV — угол (радиус) действия автонаводки на противника
  • Prediction — предугадывание траектории движения противника (отлично работает на большой дистанции)
  • Visible Check — проверка аима на видимость противника в поле зрения
  • Smooth — плавность наводки прицела на врага
  • Max Distance — максимальное расстояние срабатывания аимбота на врага

Visuals (ВХ/ESP)

  • Enable — включить/отключить ВХ на врагов
  • Box — включить обводку в виде боксов на врагов
  • Box type — тип обводки боксов (2D, углы или залитый фон)
  • Hero name — показывает имя героя врага
  • Health — выводит ХП противника
  • Snapline — ВХ в виде линий до врагов
  • Distance — расстояния до врагов
  • Visible Check — показывает врагов в зоне видимости и за стенами разными цветами
  • Max Distance — максимальная дистанция работы ВХ на врагов

Misc (Другие возможности Ghost Marvel)

  • StreamProof — функция обхода записи, чит не видно на скриншотах, записи видео и стримах
  • Language (Russian, English) — меню хака доступно на двух языках: русский и английский
  • Custom Colors — возможность выбрать свои цвета для различных параметров чита
  • Config — система настроек (Save и Load)

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