Информация о чите

Ghost для Marvel Rivals — это новый приватный чит, разработанный для уверенного доминирования в матчах и стабильных побед. В состав софта входит мощный Aimbot с гибкими настройками: регулировка плавности аима, угол действия, проверка видимости цели, дистанция работы и предсказание траектории движения врага. Также реализован расширенный ESP/Wallhack, позволяющий видеть противников сквозь стены, получать информацию о здоровье, никах и расстоянии, что даёт вам тактическое преимущество в любой ситуации. Чит Ghost включает удобную систему конфигураций, благодаря которой вы можете сохранить и загрузить свои настройки в один клик. Приватный софт показывает высокую стабильность и надежную защиту от детекта, регулярно обновляется под последние патчи. Если вы ищете приватный и функциональный чит на Marvel Rivals — Ghost хак станет отличным выбором за разумную цену. Максимум эффективности и минимум риска — всё для вашей победы.