Unnamed для Марвел Ривалс (Unnamedtech)
Информация о чите
Unnamed Marvel Rivals — многофункциональное приватное мод-меню, предлагающее один из самых гибко настраиваемых наборов функций для игры. Главная особенность софта — продвинутый Aimbot с огромным количеством параметров, поддержкой Magic Bullet, полноценным Triggerbot и отдельными настройками практически для каждого сценария. Благодаря тонкой кастомизации можно добиться как максимально легитного поведения, так и более агрессивного стиля игры. Не менее впечатляющей возможностью является встроенный Skin Changer, позволяющий мгновенно менять облики персонажей прямо через меню без лишних действий. Помимо этого присутствует информативный ESP с Chams и Glow, поддержка игровых контроллеров для аимбота, Magic Bullet и Triggerbot, а также полезные дополнительные функции вроде BunnyHop, Spinbot, изменения FOV и удобной системы конфигов.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: INTEL & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, NetEase Launcher (Loading Bay), Epic Games
Aimbot (Аимбот)
- Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
- Prediction – учитывает скорость и направление движения цели при наведении
- Target Switch Delay – регулирует задержку переключения между целями (настраивается)
- FOV – позволяет изменить область захвата целей аимботом (настраивается)
- Dead Zone – включает зону без срабатывания аимбота
- Dead Zone Radius – позволяет изменить размер зоны без срабатывания аимбота (настраивается)
- Horizontal Smoothing – регулирует плавность наведения по горизонтали (настраивается)
- Vertical Smoothing – регулирует плавность наведения по вертикали (настраивается)
- Multi Target Priority – позволяет выбрать приоритет целей
- Multi Target Hitboxes – позволяет выбрать части тела для наведения по нескольким целям
- Bones – позволяет выбрать часть тела для наведения
- Visible Check – наводится только на видимые цели (не за стенами)
- Ignore Invisible Targets – игнорирует невидимые цели
- Enemy Aimbot Key – назначает клавишу активации аимбота по противникам
- Teammate Aimbot Key – назначает клавишу активации аимбота по союзникам
- Magic Bullet – автоматически направляет снаряды в выбранную часть тела
- Curve Aim – использует плавную траекторию наведения для более естественной работы аимбота
- Ignore Flying Targets – игнорирует летающие цели
Triggerbot (Авто Выстрел)
- Triggerbot – автоматически производит выстрел при наведении на цель
- Character Configs – позволяет использовать отдельные настройки триггербота для каждого персонажа
- Prediction – учитывает скорость и направление движения цели перед выстрелом
- Prediction Strength – регулирует силу упреждения (настраивается)
- Shot Delay – регулирует задержку перед выстрелом (настраивается)
- Only Enemies – срабатывает только по противникам
- Ignore Invisible Targets – игнорирует невидимые цели
- Head Scale – регулирует размер области головы для срабатывания триггербота (настраивается)
- Chest Scale – регулирует размер области груди для срабатывания триггербота (настраивается)
- Stomach Scale – регулирует размер области живота для срабатывания триггербота (настраивается)
- Arms Scale – регулирует размер области рук для срабатывания триггербота (настраивается)
- Legs Scale – регулирует размер области ног для срабатывания триггербота (настраивается)
- Other Scale – регулирует размер остальных областей тела для срабатывания триггербота (настраивается)
- Target Hitboxes – позволяет выбрать части тела для срабатывания триггербота
- Triggerbot Key – назначает клавишу активации триггербота (2 кнопки)
Visuals (ВХ)
- Box – отображает рамки вокруг игроков
- Skeleton – отображает скелет игроков
- Health Bar – отображает шкалу здоровья игроков
- Ultimate Bar – отображает шкалу заряда ультимативной способности
- Name – отображает игровые ники игроков
- Distance – отображает расстояние до игроков
- Visual Customization – позволяет настроить отображение визуальных элементов
- Chams – подсвечивает модели игроков
- Glow – подсвечивает игроков эффектом свечения
- Show Visible Only – отображает только видимые цели
- Visible Color – позволяет изменить цвет видимых целей
- Invisible Color – позволяет изменить цвет целей за препятствиями
- Brightness – позволяет изменить яркость визуальных элементов (настраивается)
Skin Changer
- Skin Changer – включает смену скинов для персонажей
- Hero Skin Selection – позволяет выбрать облик для персонажа
- Skin Search – позволяет быстро найти нужный облик
- All Characters and Skins – открывает доступ ко всем персонажам и обликам
Другие функции Unnamed Marvel
- Native Controller Support – софт полностью поддерживает геймпады
- FOV Changer – позволяет изменить угол обзора
- Bunnyhop – автоматически выполняет непрерывные прыжки
- Spinbot – автоматически вращает персонажа
- Keybind List – отображает список назначенных горячих клавиш
- Menu Customization – позволяет настроить внешний вид меню
- Config – позволяет создавать, сохранять и загружать конфигурации
- Stream-Proof – чит и меню не видно при захвате окна через OBS или Discord
- Ultimate Alert – отображает уведомление о готовности ульты противников
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