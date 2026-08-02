Информация о чите

Unnamed Marvel Rivals — многофункциональное приватное мод-меню, предлагающее один из самых гибко настраиваемых наборов функций для игры. Главная особенность софта — продвинутый Aimbot с огромным количеством параметров, поддержкой Magic Bullet, полноценным Triggerbot и отдельными настройками практически для каждого сценария. Благодаря тонкой кастомизации можно добиться как максимально легитного поведения, так и более агрессивного стиля игры. Не менее впечатляющей возможностью является встроенный Skin Changer, позволяющий мгновенно менять облики персонажей прямо через меню без лишних действий. Помимо этого присутствует информативный ESP с Chams и Glow, поддержка игровых контроллеров для аимбота, Magic Bullet и Triggerbot, а также полезные дополнительные функции вроде BunnyHop, Spinbot, изменения FOV и удобной системы конфигов.