Unnamed для Марвел Ривалс (Unnamedtech)

Информация о чите

Unnamed Marvel Rivals — многофункциональное приватное мод-меню, предлагающее один из самых гибко настраиваемых наборов функций для игры. Главная особенность софта — продвинутый Aimbot с огромным количеством параметров, поддержкой Magic Bullet, полноценным Triggerbot и отдельными настройками практически для каждого сценария. Благодаря тонкой кастомизации можно добиться как максимально легитного поведения, так и более агрессивного стиля игры. Не менее впечатляющей возможностью является встроенный Skin Changer, позволяющий мгновенно менять облики персонажей прямо через меню без лишних действий. Помимо этого присутствует информативный ESP с Chams и Glow, поддержка игровых контроллеров для аимбота, Magic Bullet и Triggerbot, а также полезные дополнительные функции вроде BunnyHop, Spinbot, изменения FOV и удобной системы конфигов.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: INTEL & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, NetEase Launcher (Loading Bay), Epic Games
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Aimbot (Аимбот)

  • Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
  • Prediction – учитывает скорость и направление движения цели при наведении
  • Target Switch Delay – регулирует задержку переключения между целями (настраивается)
  • FOV – позволяет изменить область захвата целей аимботом (настраивается)
  • Dead Zone – включает зону без срабатывания аимбота
  • Dead Zone Radius – позволяет изменить размер зоны без срабатывания аимбота (настраивается)
  • Horizontal Smoothing – регулирует плавность наведения по горизонтали (настраивается)
  • Vertical Smoothing – регулирует плавность наведения по вертикали (настраивается)
  • Multi Target Priority – позволяет выбрать приоритет целей
  • Multi Target Hitboxes – позволяет выбрать части тела для наведения по нескольким целям
  • Bones – позволяет выбрать часть тела для наведения
  • Visible Check – наводится только на видимые цели (не за стенами)
  • Ignore Invisible Targets – игнорирует невидимые цели
  • Enemy Aimbot Key – назначает клавишу активации аимбота по противникам
  • Teammate Aimbot Key – назначает клавишу активации аимбота по союзникам
  • Magic Bullet – автоматически направляет снаряды в выбранную часть тела
  • Curve Aim – использует плавную траекторию наведения для более естественной работы аимбота
  • Ignore Flying Targets – игнорирует летающие цели

Triggerbot (Авто Выстрел)

  • Triggerbot – автоматически производит выстрел при наведении на цель
  • Character Configs – позволяет использовать отдельные настройки триггербота для каждого персонажа
  • Prediction – учитывает скорость и направление движения цели перед выстрелом
  • Prediction Strength – регулирует силу упреждения (настраивается)
  • Shot Delay – регулирует задержку перед выстрелом (настраивается)
  • Only Enemies – срабатывает только по противникам
  • Ignore Invisible Targets – игнорирует невидимые цели
  • Head Scale – регулирует размер области головы для срабатывания триггербота (настраивается)
  • Chest Scale – регулирует размер области груди для срабатывания триггербота (настраивается)
  • Stomach Scale – регулирует размер области живота для срабатывания триггербота (настраивается)
  • Arms Scale – регулирует размер области рук для срабатывания триггербота (настраивается)
  • Legs Scale – регулирует размер области ног для срабатывания триггербота (настраивается)
  • Other Scale – регулирует размер остальных областей тела для срабатывания триггербота (настраивается)
  • Target Hitboxes – позволяет выбрать части тела для срабатывания триггербота
  • Triggerbot Key – назначает клавишу активации триггербота (2 кнопки)

Visuals (ВХ)

  • Box – отображает рамки вокруг игроков
  • Skeleton – отображает скелет игроков
  • Health Bar – отображает шкалу здоровья игроков
  • Ultimate Bar – отображает шкалу заряда ультимативной способности
  • Name – отображает игровые ники игроков
  • Distance – отображает расстояние до игроков
  • Visual Customization – позволяет настроить отображение визуальных элементов
  • Chams – подсвечивает модели игроков
  • Glow – подсвечивает игроков эффектом свечения
  • Show Visible Only – отображает только видимые цели
  • Visible Color – позволяет изменить цвет видимых целей
  • Invisible Color – позволяет изменить цвет целей за препятствиями
  • Brightness – позволяет изменить яркость визуальных элементов (настраивается)

Skin Changer

  • Skin Changer – включает смену скинов для персонажей
  • Hero Skin Selection – позволяет выбрать облик для персонажа
  • Skin Search – позволяет быстро найти нужный облик
  • All Characters and Skins – открывает доступ ко всем персонажам и обликам

Другие функции Unnamed Marvel

  • Native Controller Support – софт полностью поддерживает геймпады
  • FOV Changer – позволяет изменить угол обзора
  • Bunnyhop – автоматически выполняет непрерывные прыжки
  • Spinbot – автоматически вращает персонажа
  • Keybind List – отображает список назначенных горячих клавиш
  • Menu Customization – позволяет настроить внешний вид меню
  • Config – позволяет создавать, сохранять и загружать конфигурации
  • Stream-Proof – чит и меню не видно при захвате окна через OBS или Discord
  • Ultimate Alert – отображает уведомление о готовности ульты противников
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