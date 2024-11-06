Софт Dullwave для Marvel Rivals (Дуллвейв Марвел Ривалс)

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Информация о чите

Наконец-то мы рады представить вам достойный чит для Marvel Rivals, встречайте - Dullwave. Продукты этого бренда всегда отличаются повышенным уровнем стабильности и качества, поэтому можете смело рассматривать их к покупке. Мы проводили тестирование этого софта несколько дней и можем с уверенностью заявить, что этот взлом для Марвел Ривался является самым надёжным и безопасным. Аимбот и ЕСП работают отлично, бана не один из тестеров не получил, цена - доступная и справедливая. Тем кто ищет хороший чит для Марвел Ривалс и ценит качество - данный продукт отлично подойдёт. Кроме того, цена дуллвейв также вас порадует, ведь здесь нет оверпрайса. Удачной игры и надеемся, что вы воспользуетесь нашим щедрым предложением!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 [1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2], Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2, 24H2]
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games (EGS)

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Aimbot (Аимбот)

  • Enabled - включить/выключить работу аимбота
  • Bind - выбор клавиши для активации аима (удерживать)
  • Bone - выбор части тела в которую будет целиться аим
  • Invisibles (Visible Check) - если активировать, то аим будет также целиться в цели за стенами
  • Humanize - симулирование человеческих движений мыши аимом
  • FOV - размер поля в рамках которого аим будет выбирать цели для атаки
  • Draw FOV - показывать размер поля работы аима в виде окружности вокруг прицела
  • FOV Color - цвет линии для отображения области FOV аима
  • Draw Snapline - проводить линию до текущей цели аимбота
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - более плавный и медленный аим

Player ESP (Wallhack)

  • Player ESP - есп для отображения игроков и информации о них
  • Box ESP - wh в виде коробок
  • Box Style - стиль коробок: полные 2Д коробки или только углы
  • Health Bar - показывать количество ХП игроков с помощью полоски
  • Nickname - имена игроков
  • Distance - расстояние в метрах до целей ЕСП
  • Skeleton - вх в виде скелетов
  • Snapline - валхак в виде линий
  • Enemy Only - esp работает только против врагов