Софт Dullwave для Marvel Rivals (Дуллвейв Марвел Ривалс)
Информация о чите
Наконец-то мы рады представить вам достойный чит для Marvel Rivals, встречайте - Dullwave. Продукты этого бренда всегда отличаются повышенным уровнем стабильности и качества, поэтому можете смело рассматривать их к покупке. Мы проводили тестирование этого софта несколько дней и можем с уверенностью заявить, что этот взлом для Марвел Ривался является самым надёжным и безопасным. Аимбот и ЕСП работают отлично, бана не один из тестеров не получил, цена - доступная и справедливая. Тем кто ищет хороший чит для Марвел Ривалс и ценит качество - данный продукт отлично подойдёт. Кроме того, цена дуллвейв также вас порадует, ведь здесь нет оверпрайса. Удачной игры и надеемся, что вы воспользуетесь нашим щедрым предложением!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2], Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2, 24H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games (EGS)
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Aimbot (Аимбот)
- Enabled - включить/выключить работу аимбота
- Bind - выбор клавиши для активации аима (удерживать)
- Bone - выбор части тела в которую будет целиться аим
- Invisibles (Visible Check) - если активировать, то аим будет также целиться в цели за стенами
- Humanize - симулирование человеческих движений мыши аимом
- FOV - размер поля в рамках которого аим будет выбирать цели для атаки
- Draw FOV - показывать размер поля работы аима в виде окружности вокруг прицела
- FOV Color - цвет линии для отображения области FOV аима
- Draw Snapline - проводить линию до текущей цели аимбота
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - более плавный и медленный аим
Player ESP (Wallhack)
- Player ESP - есп для отображения игроков и информации о них
- Box ESP - wh в виде коробок
- Box Style - стиль коробок: полные 2Д коробки или только углы
- Health Bar - показывать количество ХП игроков с помощью полоски
- Nickname - имена игроков
- Distance - расстояние в метрах до целей ЕСП
- Skeleton - вх в виде скелетов
- Snapline - валхак в виде линий
- Enemy Only - esp работает только против врагов