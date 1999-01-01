Ghost Legit для Arena Breakout Infinite (Гост Легит АБИ)
Информация о чите
Ghost Legit — максимально легитное решение для Arena Breakout: Infinite, ориентированное на аккуратную игру без агрессивных чит-функций. Софт создан для игроков, которые хотят немного улучшить комфорт геймплея, не нарушая атмосферу и не перегружая игру лишними возможностями. Основная функция — Thermal Vision (тепловизор), позволяющий легче обнаруживать противников и ориентироваться в сложных условиях освещения. Вторая полезная возможность — регулировка отдачи оружия, благодаря которой стрельба становится стабильнее и контроль над автоматическим оружием заметно упрощается. Ghost Legit не содержит ESP, аимбота и других очевидных функций, поэтому отлично подходит для максимально легитного стиля игры. Управление реализовано через горячие клавиши на клавиатуре — в софте отсутствует встроенное меню, что делает использование максимально простым и незаметным. Дополнительным преимуществом является доступная стоимость. Ghost Legit — отличный выбор для игроков, которые ищут минималистичный и полезный инструмент для успешных рейдов без переплаты за лишний функционал.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam, Microsoft Store, Epic Games (EGS)
Возможности Ghost Legit ABI
- Thermal Vision – тепловизор (тепловое видение)
- Recoil Control – регулировка уровня отдачи у оружия
Хоткеи Ghost Legit ABI
- F1 – включает/отключает тепловое видение
- F2 – включает/выключает контроля отдачи
- [ + ] – увеличивает силу контроля отдачи
- [ - ] – уменьшает силу контроля отдачи
