Ghost Legit для Arena Breakout Infinite (Гост Легит АБИ)

Информация о чите

Ghost Legit — максимально легитное решение для Arena Breakout: Infinite, ориентированное на аккуратную игру без агрессивных чит-функций. Софт создан для игроков, которые хотят немного улучшить комфорт геймплея, не нарушая атмосферу и не перегружая игру лишними возможностями. Основная функция — Thermal Vision (тепловизор), позволяющий легче обнаруживать противников и ориентироваться в сложных условиях освещения. Вторая полезная возможность — регулировка отдачи оружия, благодаря которой стрельба становится стабильнее и контроль над автоматическим оружием заметно упрощается. Ghost Legit не содержит ESP, аимбота и других очевидных функций, поэтому отлично подходит для максимально легитного стиля игры. Управление реализовано через горячие клавиши на клавиатуре — в софте отсутствует встроенное меню, что делает использование максимально простым и незаметным. Дополнительным преимуществом является доступная стоимость. Ghost Legit — отличный выбор для игроков, которые ищут минималистичный и полезный инструмент для успешных рейдов без переплаты за лишний функционал.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam, Microsoft Store, Epic Games (EGS)
Возможности Ghost Legit ABI

  • Thermal Vision – тепловизор (тепловое видение)
  • Recoil Control – регулировка уровня отдачи у оружия

Хоткеи Ghost Legit ABI

  • F1 – включает/отключает тепловое видение
  • F2 – включает/выключает контроля отдачи
  • [ + ] – увеличивает силу контроля отдачи
  • [ - ] – уменьшает силу контроля отдачи

