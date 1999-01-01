Информация о чите

Ghost Legit — максимально легитное решение для Arena Breakout: Infinite, ориентированное на аккуратную игру без агрессивных чит-функций. Софт создан для игроков, которые хотят немного улучшить комфорт геймплея, не нарушая атмосферу и не перегружая игру лишними возможностями. Основная функция — Thermal Vision (тепловизор), позволяющий легче обнаруживать противников и ориентироваться в сложных условиях освещения. Вторая полезная возможность — регулировка отдачи оружия, благодаря которой стрельба становится стабильнее и контроль над автоматическим оружием заметно упрощается. Ghost Legit не содержит ESP, аимбота и других очевидных функций, поэтому отлично подходит для максимально легитного стиля игры. Управление реализовано через горячие клавиши на клавиатуре — в софте отсутствует встроенное меню, что делает использование максимально простым и незаметным. Дополнительным преимуществом является доступная стоимость. Ghost Legit — отличный выбор для игроков, которые ищут минималистичный и полезный инструмент для успешных рейдов без переплаты за лишний функционал.