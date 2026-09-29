Информация о чите

Ghost для BODYCAM — приватное External-мод-меню от разработчика GHOST с современным и удобным интерфейсом. Все основные функции собраны в понятном меню, где можно детально настроить параметры под собственный стиль игры. В основе продукта находится Аимбот с гибкой настройкой наведения и функцией Humanize, позволяющей сделать его поведение более естественным и уникальным. Подробный ESP отображает игроков сквозь стены и предоставляет дополнительную информацию об их состоянии. Для удобства предусмотрен Visible Check — цели в прямой видимости и находящиеся за препятствиями выделяются разными цветами. Дополняет визуальный функционал настраиваемый Radar Hack, который помогает контролировать расположение игроков вне основного экрана. Для упрощения геймплея, Ghost предлагает набор дополнительных фич: No Recoil, No Spread, No Sway, Rapid Fire, Fast Reload, Unlimited Ammo, Speed Hack, God Mode и Gravity. Также доступны система конфигураций, скрытие элементов чита на экране и мультиязычный интерфейс на русском, английском и китайском языках.