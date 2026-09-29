Ghost Мод-Меню для Bodycam (External)
Информация о чите
Ghost для BODYCAM — приватное External-мод-меню от разработчика GHOST с современным и удобным интерфейсом. Все основные функции собраны в понятном меню, где можно детально настроить параметры под собственный стиль игры. В основе продукта находится Аимбот с гибкой настройкой наведения и функцией Humanize, позволяющей сделать его поведение более естественным и уникальным. Подробный ESP отображает игроков сквозь стены и предоставляет дополнительную информацию об их состоянии. Для удобства предусмотрен Visible Check — цели в прямой видимости и находящиеся за препятствиями выделяются разными цветами. Дополняет визуальный функционал настраиваемый Radar Hack, который помогает контролировать расположение игроков вне основного экрана. Для упрощения геймплея, Ghost предлагает набор дополнительных фич: No Recoil, No Spread, No Sway, Rapid Fire, Fast Reload, Unlimited Ammo, Speed Hack, God Mode и Gravity. Также доступны система конфигураций, скрытие элементов чита на экране и мультиязычный интерфейс на русском, английском и китайском языках.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aimbot (Аим)
- Enable – включает/выключает аимбот
- Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
- Mode – выбирает режим работы клавиши (удерживать, переключение, всегда)
- FOV – область захвата целей вокруг прицела
- Smooth – плавность наведения на цель
- Hitbox – позволяет выбрать область тела для наведения
- Bone Mode – выбирает способ определения точки наведения
- Visible Check – работу аимбота только по видимым целям
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота
- Humanize – включает имитацию естественного наведения
- Jitter – добавляет небольшие случайные движения при наведении
- Deadzone – задаёт область вокруг текущей точки наведения без корректировки
- Reaction Min – устанавливает минимальную задержку реакции аимбота
- Reaction Max – устанавливает максимальную задержку реакции аимбота
- Max Speed – ограничивает максимальную скорость наведения
- Head – наводится в область головы
- Neck – наводится в область шеи
- Body – наводится в область тела
- Right Arm – наводится на правую руку
- Left Arm – наводится на левую руку
- Right Leg – наводится на правую ногу
- Left Leg – наводится на левую ногу
Players ESP (ВХ)
- Enable – включает отображение игроков через ESP
- Visible Check – видимые игроки окрашены другим цветом
- Box – отображает бокс/коробку вокруг игрока
- Name – показывает имя/никнейм игрока
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Distance – показывает дистанцию до игрока
- Snapline – отображает линию от экрана до игрока
- Offscreen Arrows – показывает направление на игроков за пределами экрана
- Health – отображает здоровье игрока
Радар-хак
- Enable – включает/выключает радар
- Draw Outline – отображает контур радара
- Draw Background – отображает фон радара
- Point Style – позволяет выбрать стиль отображения точек
- Size – настраивает размер радара
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения целей
- Point Size – регулирует размер точек на радаре
- Zoom – настраивает масштаб радара
Другие фичи Ghost Bodycam
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- No Spread – уменьшает или отключает разброс оружия
- No Sway – отключает раскачивание оружия
- Rapid Fire – увеличивает скорострельность оружия
- Fast Reload – ускоряет перезарядку оружия
- Unlimited Ammo – даёт неограниченный запас боеприпасов
- Speed Hack – увеличивает скорость передвижения
- God Mode – делает персонажа неуязвимым
- Gravity – позволяет изменять силу гравитации
- Config Name – позволяет указать название конфигурации
- Create – создаёт новую конфигурацию
- Delete – удаляет выбранную конфигурацию
- Save – сохраняет текущие настройки
- Load – загружает сохранённую конфигурацию
- Keybind Indicator – показывает активные назначенные клавиши
- Shadow Text – добавляет тень к тексту интерфейса
- Hide From Capture – скрывает элементы чита при захвате окна игры (Stream-Proof)
- Battle Mode – включает специальный режим отображения ESP
- Crosshair – включает кастомный прицел
- Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия меню
- DPI Scale – регулирует масштаб интерфейса меню
- Lozalizations – меню поддерживает несколько языков (английский, китайский, русский)
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