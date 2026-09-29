Ghost Мод-Меню для Bodycam (External)

Информация о чите

Ghost для BODYCAM — приватное External-мод-меню от разработчика GHOST с современным и удобным интерфейсом. Все основные функции собраны в понятном меню, где можно детально настроить параметры под собственный стиль игры. В основе продукта находится Аимбот с гибкой настройкой наведения и функцией Humanize, позволяющей сделать его поведение более естественным и уникальным. Подробный ESP отображает игроков сквозь стены и предоставляет дополнительную информацию об их состоянии. Для удобства предусмотрен Visible Check — цели в прямой видимости и находящиеся за препятствиями выделяются разными цветами. Дополняет визуальный функционал настраиваемый Radar Hack, который помогает контролировать расположение игроков вне основного экрана. Для упрощения геймплея, Ghost предлагает набор дополнительных фич: No Recoil, No Spread, No Sway, Rapid Fire, Fast Reload, Unlimited Ammo, Speed Hack, God Mode и Gravity. Также доступны система конфигураций, скрытие элементов чита на экране и мультиязычный интерфейс на русском, английском и китайском языках.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Aimbot (Аим)

  • Enable – включает/выключает аимбот
  • Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
  • Mode – выбирает режим работы клавиши (удерживать, переключение, всегда)
  • FOV – область захвата целей вокруг прицела
  • Smooth – плавность наведения на цель
  • Hitbox – позволяет выбрать область тела для наведения
  • Bone Mode – выбирает способ определения точки наведения
  • Visible Check – работу аимбота только по видимым целям
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота
  • Humanize – включает имитацию естественного наведения
  • Jitter – добавляет небольшие случайные движения при наведении
  • Deadzone – задаёт область вокруг текущей точки наведения без корректировки
  • Reaction Min – устанавливает минимальную задержку реакции аимбота
  • Reaction Max – устанавливает максимальную задержку реакции аимбота
  • Max Speed – ограничивает максимальную скорость наведения
  • Head – наводится в область головы
  • Neck – наводится в область шеи
  • Body – наводится в область тела
  • Right Arm – наводится на правую руку
  • Left Arm – наводится на левую руку
  • Right Leg – наводится на правую ногу
  • Left Leg – наводится на левую ногу

Players ESP (ВХ)

  • Enable – включает отображение игроков через ESP
  • Visible Check – видимые игроки окрашены другим цветом
  • Box – отображает бокс/коробку вокруг игрока
  • Name – показывает имя/никнейм игрока
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Distance – показывает дистанцию до игрока
  • Snapline – отображает линию от экрана до игрока
  • Offscreen Arrows – показывает направление на игроков за пределами экрана
  • Health – отображает здоровье игрока

Радар-хак

  • Enable – включает/выключает радар
  • Draw Outline – отображает контур радара
  • Draw Background – отображает фон радара
  • Point Style – позволяет выбрать стиль отображения точек
  • Size – настраивает размер радара
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения целей
  • Point Size – регулирует размер точек на радаре
  • Zoom – настраивает масштаб радара

Другие фичи Ghost Bodycam

  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • No Spread – уменьшает или отключает разброс оружия
  • No Sway – отключает раскачивание оружия
  • Rapid Fire – увеличивает скорострельность оружия
  • Fast Reload – ускоряет перезарядку оружия
  • Unlimited Ammo – даёт неограниченный запас боеприпасов
  • Speed Hack – увеличивает скорость передвижения
  • God Mode – делает персонажа неуязвимым
  • Gravity – позволяет изменять силу гравитации
  • Config Name – позволяет указать название конфигурации
  • Create – создаёт новую конфигурацию
  • Delete – удаляет выбранную конфигурацию
  • Save – сохраняет текущие настройки
  • Load – загружает сохранённую конфигурацию
  • Keybind Indicator – показывает активные назначенные клавиши
  • Shadow Text – добавляет тень к тексту интерфейса
  • Hide From Capture – скрывает элементы чита при захвате окна игры (Stream-Proof)
  • Battle Mode – включает специальный режим отображения ESP
  • Crosshair – включает кастомный прицел
  • Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия меню
  • DPI Scale – регулирует масштаб интерфейса меню
  • Lozalizations – меню поддерживает несколько языков (английский, китайский, русский)
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