Информация о чите

SoftHUB Bodycam — современный софт для уверенной игры в Bodycam с удобным меню и набором функций для разных игровых ситуаций. В основе решения — точный аимбот с выбором кости, рабочей областью FOV, приоритетом целей и подсветкой текущего противника. Это позволяет гибко настроить помощь в стрельбе под собственный стиль. Отдельного внимания заслуживает информативный ESP, который отображает игроков и зомби через стены с помощью боксов, скелетов и дополнительной информации. Можно настроить максимальную дистанцию и цвета отображения противников и ботов. Для более комфортной стрельбы доступны No Recoil, No Spread, отключение тряски камеры и функция No Reload, убирающая необходимость в стандартной перезарядке. Дополняет набор локальный HUD с отображением здоровья и количества патронов. Все параметры настраиваются через приятное современное меню, поэтому подготовить SoftHUB под себя можно без лишних сложностей.