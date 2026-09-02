SOFTHUB для BodyCam (Софтхаб Бодикам)
Информация о чите
SoftHUB Bodycam — современный софт для уверенной игры в Bodycam с удобным меню и набором функций для разных игровых ситуаций. В основе решения — точный аимбот с выбором кости, рабочей областью FOV, приоритетом целей и подсветкой текущего противника. Это позволяет гибко настроить помощь в стрельбе под собственный стиль. Отдельного внимания заслуживает информативный ESP, который отображает игроков и зомби через стены с помощью боксов, скелетов и дополнительной информации. Можно настроить максимальную дистанцию и цвета отображения противников и ботов. Для более комфортной стрельбы доступны No Recoil, No Spread, отключение тряски камеры и функция No Reload, убирающая необходимость в стандартной перезарядке. Дополняет набор локальный HUD с отображением здоровья и количества патронов. Все параметры настраиваются через приятное современное меню, поэтому подготовить SoftHUB под себя можно без лишних сложностей.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Aimbot – включает автоматическое наведение на цели
- Aim Bone – выбор части тела для наведения (голова, грудь)
- Aim Key – выбор клавиши для активации аимбота
- Highlight Target – подсвечивает текущую цель аимбота
- FOV Value – задаёт размер рабочей области аимбота
- FOV Circle – отображает область работы аимбота в виде круга
- Priority By – выбор приоритета цели по положению прицела или расстоянию
ВХ (ESP)
- Box – отображает рамку вокруг игроков и зомби
- Skeletons – показывает скелет игроков и зомби
- Info – отображает дополнительную информацию о целях
- Health – показывает уровень здоровья цели
- Names – отображает имена игроков
- Distance – показывает расстояние до цели
Другие фичи Softhub Bodycam
- Render Pacing – настройка режима отрисовки визуальных функций
- Enemy Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения противников
- Enemy Color – выбор цвета для отображения противников
- Bots Color – выбор цвета для отображения ботов
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- No Spread – убирает разброс при стрельбе
- No Reload – отключает необходимость перезарядки
- No Camera Shake – убирает тряску камеры при стрельбе и других действиях
- Draw Local HUD – отображает локальный HUD (здоровье, патроны)
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