SOFTHUB для BodyCam (Софтхаб Бодикам)

Информация о чите

SoftHUB Bodycam — современный софт для уверенной игры в Bodycam с удобным меню и набором функций для разных игровых ситуаций. В основе решения — точный аимбот с выбором кости, рабочей областью FOV, приоритетом целей и подсветкой текущего противника. Это позволяет гибко настроить помощь в стрельбе под собственный стиль. Отдельного внимания заслуживает информативный ESP, который отображает игроков и зомби через стены с помощью боксов, скелетов и дополнительной информации. Можно настроить максимальную дистанцию и цвета отображения противников и ботов. Для более комфортной стрельбы доступны No Recoil, No Spread, отключение тряски камеры и функция No Reload, убирающая необходимость в стандартной перезарядке. Дополняет набор локальный HUD с отображением здоровья и количества патронов. Все параметры настраиваются через приятное современное меню, поэтому подготовить SoftHUB под себя можно без лишних сложностей.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Aimbot – включает автоматическое наведение на цели
  • Aim Bone – выбор части тела для наведения (голова, грудь)
  • Aim Key – выбор клавиши для активации аимбота
  • Highlight Target – подсвечивает текущую цель аимбота
  • FOV Value – задаёт размер рабочей области аимбота
  • FOV Circle – отображает область работы аимбота в виде круга
  • Priority By – выбор приоритета цели по положению прицела или расстоянию

ВХ (ESP)

  • Box – отображает рамку вокруг игроков и зомби
  • Skeletons – показывает скелет игроков и зомби
  • Info – отображает дополнительную информацию о целях
  • Health – показывает уровень здоровья цели
  • Names – отображает имена игроков
  • Distance – показывает расстояние до цели

Другие фичи Softhub Bodycam

  • Render Pacing – настройка режима отрисовки визуальных функций
  • Enemy Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения противников
  • Enemy Color – выбор цвета для отображения противников
  • Bots Color – выбор цвета для отображения ботов
  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • No Spread – убирает разброс при стрельбе
  • No Reload – отключает необходимость перезарядки
  • No Camera Shake – убирает тряску камеры при стрельбе и других действиях
  • Draw Local HUD – отображает локальный HUD (здоровье, патроны)
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