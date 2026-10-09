Информация о чите

Arcane для BODYCAM — функциональное External-мод-меню от проверенного разработчика, сочетающее настраиваемый Aimbot, детализированный ESP и дополнительные фичи для управления игровым процессом. Векторный Аим предлагает гибкую настройку целей, хитбоксов, плавности наведения и проверки видимости, позволяя адаптировать параметры под собственные предпочтения. Визуальный модуль включает несколько категорий ESP: игроков, ботов, FPV-дронов и оружия. Для отображения можно настроить боксы, имена, здоровье, дистанцию и другие параметры, оставив на экране только необходимую информацию. Отдельный раздел эксплойтов предлагает дополнительные возможности, включая Free Camera для свободного перемещения камеры, No Recoil для отключения отдачи, кастомный прицел и HUD с информацией о здоровье и боеприпасах. Для удобства предусмотрена система конфигураций, позволяющая сохранять собственные настройки и быстро переключаться между профилями.