Arcane для BODYCAM (External)
Информация о чите
Arcane для BODYCAM — функциональное External-мод-меню от проверенного разработчика, сочетающее настраиваемый Aimbot, детализированный ESP и дополнительные фичи для управления игровым процессом. Векторный Аим предлагает гибкую настройку целей, хитбоксов, плавности наведения и проверки видимости, позволяя адаптировать параметры под собственные предпочтения. Визуальный модуль включает несколько категорий ESP: игроков, ботов, FPV-дронов и оружия. Для отображения можно настроить боксы, имена, здоровье, дистанцию и другие параметры, оставив на экране только необходимую информацию. Отдельный раздел эксплойтов предлагает дополнительные возможности, включая Free Camera для свободного перемещения камеры, No Recoil для отключения отдачи, кастомный прицел и HUD с информацией о здоровье и боеприпасах. Для удобства предусмотрена система конфигураций, позволяющая сохранять собственные настройки и быстро переключаться между профилями.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Enable – включает/выключает автоматическое наведение на цели
- Mode – выбирает режим работы (при удержании кнопки или всегда)
- Aim Key – кнопка активации аима
- FOV Size – размер радиуса для захвата целей
- FOV Draw – отображает зону действия аимбота в виде круга
- FOV Color – настраивает цвет круга FOV
- FOV Thickness – регулирует толщину круга FOV
- Smooth – регулирует плавность наведения на цель
- Max Distance – расстояние работы аимбота
- Aim at Teammates – включает наведение на союзников
- Target Drones – включает наведение на дроны
- Aim at Teammate Drones – включает наведение на союзные дроны
- Visible Check – аим только на цели в поле зрения (вне стен и преград)
- Player Lock – фиксирует аимбот на выбранной цели до её уничтожения/потери из виду
- Target Bone Type – выбирает метод определения кости (выбранные или ближайшие хитбоксы)
- Selected Bone – части тела для наведения (голова, шея, грудь, живот)
Players ESP (ВХ Игроки)
- Enable – включает ESP игроков (ВХ)
- Box – отображает боксы/коробки на игроков
- Box Fill – настраивает заливку внутри боксов (Однотонная или Градиент)
- Draw Teammates – включает отображение союзников
- Visible Check – игроки в поле зрения окрашены другим цветом
- Name – показывает никнейм игрока
- Distance – отображает расстояние до игрока
- Icon – показывает иконку игрока
- Weapon Name – отображает название оружия в руках
- Weapon Ammo – показывает количество патронов в оружии
- Skeleton – отображает скелет игрока
- View Line – показывает направление взгляда игрока
- View Line Length – настраивает длину линии взгляда
- Health Bar – отображает полоску здоровья игроков
- Health Text – показывает числовое значение здоровья
- Health Bar Condition – выбирает состояние отображения полоски здоровья
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения
Bots ESP (ВХ Боты)
- Enable – включает ESP ботов
- Box – отображает боксы/коробки на ботов
- Box Fill – настраивает заливку внутри боксов (Однотонная или Градиент)
- Draw Teammates – включает отображение союзных ботов
- Visible Check – боты в поле зрения окрашены другим цветом
- Name – показывает имя бота
- Distance – отображает расстояние до бота
- Icon – показывает иконку бота
- Weapon Name – отображает название оружия в руках бота
- Weapon Ammo – показывает количество патронов в оружии бота
- Skeleton – отображает скелет бота
- View Line – показывает направление взгляда бота
- View Line Length – настраивает длину линии взгляда
- Health Bar – отображает здоровье бота полоской
- Health Text – показывает числовое значение здоровья бота
- Health Bar Condition – стиль отображения полосы здоровья
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения
Drones ESP (ВХ Дроны)
- Enable – включает ESP дронов
- Box – отображает боксы/коробки на дроны
- Box Fill – настраивает заливку внутри боксов (Однотонная или Градиент)
- Draw Teammates – включает отображение союзных дронов
- Visible Check – дроны в поле зрения окрашены другим цветом
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения
- Name – показывает название дрона
- Owner Name – отображает имя владельца дрона
- Distance – показывает расстояние до дрона
- Icon – отображает иконку дрона
- Health Bar – отображает здоровье дрона в виде полосы
- Health Text – показывает числовое значение здоровья дрона
- Health Bar Condition – настройка отображения полоски здоровья
Weapon ESP (ВХ Оружие)
- Render Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения оружия
- Assault Rifles – отображает штурмовые винтовки
- Sniper Rifles – отображает снайперские винтовки
- Submachine Guns – отображает пистолеты-пулемёты
- Light Machine Guns – отображает ручные пулемёты
- Shotguns – отображает дробовики
- Pistols – отображает пистолеты
- Grenades – отображает гранаты
- Other – отображает остальные предметы
- Name – показывает название предмета
- Distance – отображает расстояние до предмета
- Icon – показывает иконку предмета
- Color – настраивает цвет названия предмета
Эксплойты
- Free Camera – позволяет свободно летать и исследовать карту (настраивается)
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- No Shake – отключает тряску камеры при стрельбе
- No Spread – отключает разброс оружия
- No Sway – отключает покачивание оружия
- No Weapon Kick – отключает рывок оружия при стрельбе
- Crosshair – включает кастомный прицел (настраивается)
- Self Health – отображает собственное здоровье
- Ammo – показывает панель с количеством патронов
- Hovering Display – показывает информацию при наведении на объекты (настраивается)
Другие настройки Arcane Bodycam
- Menu Key – назначает клавишу открытия меню
- Unload Keybind – клавиша выгрузки мод-меню из игры
- DPI Scale – регулирует масштаб меню
- Show FPS – отображает текущий FPS
- Create New – создаёт новую конфигурацию
- Launch – загружает выбранную конфигурацию
- Save – сохраняет текущие настройки
- Edit Name – изменяет название конфигурации
- Remove – удаляет выбранную конфигурацию
- Theme – выбирает тёмную или светлую тему оформления
- Language – выбирает язык интерфейса (английский, русский, китайский)
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