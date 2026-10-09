Arcane для BODYCAM (External)

Информация о чите

Arcane для BODYCAM — функциональное External-мод-меню от проверенного разработчика, сочетающее настраиваемый Aimbot, детализированный ESP и дополнительные фичи для управления игровым процессом. Векторный Аим предлагает гибкую настройку целей, хитбоксов, плавности наведения и проверки видимости, позволяя адаптировать параметры под собственные предпочтения. Визуальный модуль включает несколько категорий ESP: игроков, ботов, FPV-дронов и оружия. Для отображения можно настроить боксы, имена, здоровье, дистанцию и другие параметры, оставив на экране только необходимую информацию. Отдельный раздел эксплойтов предлагает дополнительные возможности, включая Free Camera для свободного перемещения камеры, No Recoil для отключения отдачи, кастомный прицел и HUD с информацией о здоровье и боеприпасах. Для удобства предусмотрена система конфигураций, позволяющая сохранять собственные настройки и быстро переключаться между профилями.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот (Aim)

  • Enable – включает/выключает автоматическое наведение на цели
  • Mode – выбирает режим работы (при удержании кнопки или всегда)
  • Aim Key – кнопка активации аима
  • FOV Size – размер радиуса для захвата целей
  • FOV Draw – отображает зону действия аимбота в виде круга
  • FOV Color – настраивает цвет круга FOV
  • FOV Thickness – регулирует толщину круга FOV
  • Smooth – регулирует плавность наведения на цель
  • Max Distance – расстояние работы аимбота
  • Aim at Teammates – включает наведение на союзников
  • Target Drones – включает наведение на дроны
  • Aim at Teammate Drones – включает наведение на союзные дроны
  • Visible Check – аим только на цели в поле зрения (вне стен и преград)
  • Player Lock – фиксирует аимбот на выбранной цели до её уничтожения/потери из виду
  • Target Bone Type – выбирает метод определения кости (выбранные или ближайшие хитбоксы)
  • Selected Bone – части тела для наведения (голова, шея, грудь, живот)

Players ESP (ВХ Игроки)

  • Enable – включает ESP игроков (ВХ)
  • Box – отображает боксы/коробки на игроков
  • Box Fill – настраивает заливку внутри боксов (Однотонная или Градиент)
  • Draw Teammates – включает отображение союзников
  • Visible Check – игроки в поле зрения окрашены другим цветом
  • Name – показывает никнейм игрока
  • Distance – отображает расстояние до игрока
  • Icon – показывает иконку игрока
  • Weapon Name – отображает название оружия в руках
  • Weapon Ammo – показывает количество патронов в оружии
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • View Line – показывает направление взгляда игрока
  • View Line Length – настраивает длину линии взгляда
  • Health Bar – отображает полоску здоровья игроков
  • Health Text – показывает числовое значение здоровья
  • Health Bar Condition – выбирает состояние отображения полоски здоровья
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения

Bots ESP (ВХ Боты)

  • Enable – включает ESP ботов
  • Box – отображает боксы/коробки на ботов
  • Box Fill – настраивает заливку внутри боксов (Однотонная или Градиент)
  • Draw Teammates – включает отображение союзных ботов
  • Visible Check – боты в поле зрения окрашены другим цветом
  • Name – показывает имя бота
  • Distance – отображает расстояние до бота
  • Icon – показывает иконку бота
  • Weapon Name – отображает название оружия в руках бота
  • Weapon Ammo – показывает количество патронов в оружии бота
  • Skeleton – отображает скелет бота
  • View Line – показывает направление взгляда бота
  • View Line Length – настраивает длину линии взгляда
  • Health Bar – отображает здоровье бота полоской
  • Health Text – показывает числовое значение здоровья бота
  • Health Bar Condition – стиль отображения полосы здоровья
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения

Drones ESP (ВХ Дроны)

  • Enable – включает ESP дронов
  • Box – отображает боксы/коробки на дроны
  • Box Fill – настраивает заливку внутри боксов (Однотонная или Градиент)
  • Draw Teammates – включает отображение союзных дронов
  • Visible Check – дроны в поле зрения окрашены другим цветом
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения
  • Name – показывает название дрона
  • Owner Name – отображает имя владельца дрона
  • Distance – показывает расстояние до дрона
  • Icon – отображает иконку дрона
  • Health Bar – отображает здоровье дрона в виде полосы
  • Health Text – показывает числовое значение здоровья дрона
  • Health Bar Condition – настройка отображения полоски здоровья

Weapon ESP (ВХ Оружие)

  • Render Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения оружия
  • Assault Rifles – отображает штурмовые винтовки
  • Sniper Rifles – отображает снайперские винтовки
  • Submachine Guns – отображает пистолеты-пулемёты
  • Light Machine Guns – отображает ручные пулемёты
  • Shotguns – отображает дробовики
  • Pistols – отображает пистолеты
  • Grenades – отображает гранаты
  • Other – отображает остальные предметы
  • Name – показывает название предмета
  • Distance – отображает расстояние до предмета
  • Icon – показывает иконку предмета
  • Color – настраивает цвет названия предмета

Эксплойты

  • Free Camera – позволяет свободно летать и исследовать карту (настраивается)
  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • No Shake – отключает тряску камеры при стрельбе
  • No Spread – отключает разброс оружия
  • No Sway – отключает покачивание оружия
  • No Weapon Kick – отключает рывок оружия при стрельбе
  • Crosshair – включает кастомный прицел (настраивается)
  • Self Health – отображает собственное здоровье
  • Ammo – показывает панель с количеством патронов
  • Hovering Display – показывает информацию при наведении на объекты (настраивается)

Другие настройки Arcane Bodycam

  • Menu Key – назначает клавишу открытия меню
  • Unload Keybind – клавиша выгрузки мод-меню из игры
  • DPI Scale – регулирует масштаб меню
  • Show FPS – отображает текущий FPS
  • Create New – создаёт новую конфигурацию
  • Launch – загружает выбранную конфигурацию
  • Save – сохраняет текущие настройки
  • Edit Name – изменяет название конфигурации
  • Remove – удаляет выбранную конфигурацию
  • Theme – выбирает тёмную или светлую тему оформления
  • Language – выбирает язык интерфейса (английский, русский, китайский)
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