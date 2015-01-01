Phoenix для Arena Breakout Infinite (ABI)

Информация о чите

Встречайте наше фирменное решение Phoenix Chams для Arena Breakout Infinite (ABI) — аккуратный, лёгкий и надёжный Wallhack в виде чамсов. Этот продукт создан для тех, кому нужна простая, но эффективная визуальная поддержка: все модели игроков, ботов, контейнеры и ценный лут закрашиваются в определенные цвета и отображаются сквозь объекты окружения, что значительно упрощает ориентацию и поиск целей на карте. Благодаря узкой специализации — только Chams без лишних модулей – софт минимально воздействует на систему и серьёзно снижает векторы обнаружения, что делает его одним из самых безопасных вариантов на рынке. Phoenix Chams не нагружает FPS, запускается быстро и интуитивно понятен в использовании: включил — и играешь. Регулярные обновления и внимательная поддержка обеспечивают совместимость с патчами ABI и стабильную работу продукта. Если вам нужен максимально простой, дешёвый и надёжный Wallhack для Arena Breakout Infinite — Phoenix Chams заслуживает вашего внимания.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam, Microsoft Store, Epic Games (EGS)
Купить Инструкция

Wallhack (Chams)

  • Chams - вид WH при котором модель игрока, объекта или предмета полностью закрашивается и видна сквозь стены
  • Players - ВХ показывает реальных игроков
  • Bots - ВХ показывает ботов/NPC
  • Loot - показывать различный лут
  • Containers - отображать контейнеры с лутом

Оставить отзыв


Похожие Товары

Ghost ABI
  • Мощный Аимбот с гибкой настройкой: Legit & Rage
  • Wallhack: Игроки, Боты, Loot. Удобный и стильный!
  • Дополнительные эксплойты (Misc Функции)
Arena Breakout
от 499

Unnamed ABI
  • Мощный Аимбот для ABI с гибкими настройками
  • Wallhack для отображения игроков, ботов и трупов
  • Показывает содержимое инвентаря игроков и трупов
Arena Breakout
от 1219