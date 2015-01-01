Информация о чите

Встречайте наше фирменное решение Phoenix Chams для Arena Breakout Infinite (ABI) — аккуратный, лёгкий и надёжный Wallhack в виде чамсов. Этот продукт создан для тех, кому нужна простая, но эффективная визуальная поддержка: все модели игроков, ботов, контейнеры и ценный лут закрашиваются в определенные цвета и отображаются сквозь объекты окружения, что значительно упрощает ориентацию и поиск целей на карте. Благодаря узкой специализации — только Chams без лишних модулей – софт минимально воздействует на систему и серьёзно снижает векторы обнаружения, что делает его одним из самых безопасных вариантов на рынке. Phoenix Chams не нагружает FPS, запускается быстро и интуитивно понятен в использовании: включил — и играешь. Регулярные обновления и внимательная поддержка обеспечивают совместимость с патчами ABI и стабильную работу продукта. Если вам нужен максимально простой, дешёвый и надёжный Wallhack для Arena Breakout Infinite — Phoenix Chams заслуживает вашего внимания.