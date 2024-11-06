Fecurity Dark and Darker (Фекурити Даркер)

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Информация о чите

Рады представить вам чит Fecurity для игры Dark and Darker. Данный софт сделан очень качественно и много внимания уделено безопасности и оптимизации. Основной функционала данного продукта является Wallhack - здесь есть ESP для отображения Игроков, Мобов, Лута, Сундуков, Порталов и многого другого. Упоминания также заслуживает меню чита: оно стильное, удобное и эргономичное. Все элементы расположено понятно и логично, поэтому у вас не возникнет проблем с настройкой. Высокая оптимизация и Internal технологии позволяют играть в любом режиме экрана без снижения FPS. Благодаря надёжному обходу античита и отсутствию рискованных видов взлома, шанс бана при игре с читом Fecurity для игры Dark and Darker будет минимальным. Если вы ищите безопасный и качественный софт для Dark and Darker - Fecurity отлично подойдёт вам. Удачных рейдов Вам!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Blacksmith Launcher

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Character ESP (Игроки, Монстры)

  • Players ESP - вх для отображения игроков
  • Mobs ESP - wh для отображения мобов
  • Enemy Only - показывать только вражеских игроков
  • Box ESP - есп в виде коробок
  • Box Outline - дополнительная обводка бокса
  • Health - показывать количество хп цели с помощью бара (индикатора)
  • Shield - показывать количество брони и цели с помощью бара (полоски)
  • Skeleton - wallhack в виде скелетов
  • Skeleton Thickness - толщина линий используемых в скелетах
  • Distance - расстояние до целей (в метрах или футах)
  • Max Distance - дальность работы Character ESP
  • Nickname - игровые имена игроков, имена мобов
  • Weapon - оружие экипированное целью

World & Loot ESP (Лут и другие объекты)

  • Portals - показывать расположение порталов с помощью ЕСП
  • Ores - отображение местоположения руд
  • Traps - показ ловушек
  • Chests - различные сундуки и контейнеры с лутом внутри
  • Items - отображение различного лута (предметов)
  • Distance - расстояние до отображаемых объектов
  • Max Distance - настройка дальности работы для категорий отображаемых объектов
  • Name - названия отображаемых объектов

Misc (Другие возможности Fecurity Dard and Darker)

  • Override FOV - позволяет изменять угол обзора камеры
  • Distance Unit (Метры, Футы) - единица измерения для ESP
  • Menu Key - возможность забиндить свою клавишу для вызова меню чита Fecurity
  • Localization support - чит отображает названия игровых сущностей на том же языке, на котором работает ваша игра
  • Custom Colors - вы выбрать цвета для отображаемых ESP объектов на свой вкус