Fecurity Dark and Darker (Фекурити Даркер)
Информация о чите
Рады представить вам чит Fecurity для игры Dark and Darker. Данный софт сделан очень качественно и много внимания уделено безопасности и оптимизации. Основной функционала данного продукта является Wallhack - здесь есть ESP для отображения Игроков, Мобов, Лута, Сундуков, Порталов и многого другого. Упоминания также заслуживает меню чита: оно стильное, удобное и эргономичное. Все элементы расположено понятно и логично, поэтому у вас не возникнет проблем с настройкой. Высокая оптимизация и Internal технологии позволяют играть в любом режиме экрана без снижения FPS. Благодаря надёжному обходу античита и отсутствию рискованных видов взлома, шанс бана при игре с читом Fecurity для игры Dark and Darker будет минимальным. Если вы ищите безопасный и качественный софт для Dark and Darker - Fecurity отлично подойдёт вам. Удачных рейдов Вам!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Blacksmith Launcher
Выберите тариф с помощью ползунка
Character ESP (Игроки, Монстры)
- Players ESP - вх для отображения игроков
- Mobs ESP - wh для отображения мобов
- Enemy Only - показывать только вражеских игроков
- Box ESP - есп в виде коробок
- Box Outline - дополнительная обводка бокса
- Health - показывать количество хп цели с помощью бара (индикатора)
- Shield - показывать количество брони и цели с помощью бара (полоски)
- Skeleton - wallhack в виде скелетов
- Skeleton Thickness - толщина линий используемых в скелетах
- Distance - расстояние до целей (в метрах или футах)
- Max Distance - дальность работы Character ESP
- Nickname - игровые имена игроков, имена мобов
- Weapon - оружие экипированное целью
World & Loot ESP (Лут и другие объекты)
- Portals - показывать расположение порталов с помощью ЕСП
- Ores - отображение местоположения руд
- Traps - показ ловушек
- Chests - различные сундуки и контейнеры с лутом внутри
- Items - отображение различного лута (предметов)
- Distance - расстояние до отображаемых объектов
- Max Distance - настройка дальности работы для категорий отображаемых объектов
- Name - названия отображаемых объектов
Misc (Другие возможности Fecurity Dard and Darker)
- Override FOV - позволяет изменять угол обзора камеры
- Distance Unit (Метры, Футы) - единица измерения для ESP
- Menu Key - возможность забиндить свою клавишу для вызова меню чита Fecurity
- Localization support - чит отображает названия игровых сущностей на том же языке, на котором работает ваша игра
- Custom Colors - вы выбрать цвета для отображаемых ESP объектов на свой вкус