Приватный Чит для Dark And Darker

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Информация о чите

Команда Wh-Satano поддерживает чит для игры Dark and Darker ещё с первых релизов и закрытых тестов, когда игра была доступна в Steam. Мы обновляли и поддерживали чит на всех стадиях закрытых и открытых тестов игры. Также мы обновили и продолжаем поддерживать софт после официального выхода игра в Blacksmith Launcher. Изначально Wh-Satano Дарк Энд Даркер чит представлял из себя простой софт с вх и парой мелочей, но сейчас в результате множества обновлений чит оброс большим количеством функций и настроек. Внутри продукта вы найдёте красивый и удобный ESP с гибкой настройкой и отличной оптимизацией, Fullbright(Увеличивает яркость, делает игру очень светлой), радар и некоторые другие мелочи. По мере возможности мы будем добавлять и другие безопасные функции в данный продукт. Также стоит отметить, что у нас в приоритете именно безопасность и сохранность вашего аккаунта, мы не хотим чтобы наши клиенты получали баны, поэтому добавляем только легит функционал в котором мы сами на 100% уверены.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVidia & AMD
  • Клиент: Blacksmith Launcher, Steam

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Players ESP(ВХ на Игроков)

  • Players
  • Enabled
  • Boxes
  • Filled Boxes
  • Skeleton
  • Health
  • Render Distance
  • Class
  • Names
  • Visible Check
  • Enemy Only

Loot ESP(Лут, Предметы)

  • Small Chests
  • Medium Chests
  • Large Chests
  • Gold Chests
  • Stone Tumb
  • Pot
  • Skeleton Corpse
  • Point Lights
  • Items
  • Item Names
  • Item rarity
  • Render Distance

Mobs ESP(ВХ на мобов)

  • Skeletons
  • Death Skulls
  • Zombies
  • Spiders
  • Mummy
  • Dragon Fly
  • Bat
  • Centipede
  • Wolf
  • Wraith
  • Mimic
  • Dead Bat
  • Goblins
  • Render Distance
  • Mob Health

Other Features(Другие Функции)

  • Portals(Exits)
  • Ores
  • Traps
  • Radar
  • Fullbright
  • Custom Colors for All ESP features