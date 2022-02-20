Приватный Чит для Dark And Darker
Информация о чите
Команда Wh-Satano поддерживает чит для игры Dark and Darker ещё с первых релизов и закрытых тестов, когда игра была доступна в Steam. Мы обновляли и поддерживали чит на всех стадиях закрытых и открытых тестов игры. Также мы обновили и продолжаем поддерживать софт после официального выхода игра в Blacksmith Launcher. Изначально Wh-Satano Дарк Энд Даркер чит представлял из себя простой софт с вх и парой мелочей, но сейчас в результате множества обновлений чит оброс большим количеством функций и настроек. Внутри продукта вы найдёте красивый и удобный ESP с гибкой настройкой и отличной оптимизацией, Fullbright(Увеличивает яркость, делает игру очень светлой), радар и некоторые другие мелочи. По мере возможности мы будем добавлять и другие безопасные функции в данный продукт. Также стоит отметить, что у нас в приоритете именно безопасность и сохранность вашего аккаунта, мы не хотим чтобы наши клиенты получали баны, поэтому добавляем только легит функционал в котором мы сами на 100% уверены.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVidia & AMD
- Клиент: Blacksmith Launcher, Steam
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Players ESP(ВХ на Игроков)
- Players
- Enabled
- Boxes
- Filled Boxes
- Skeleton
- Health
- Render Distance
- Class
- Names
- Visible Check
- Enemy Only
Loot ESP(Лут, Предметы)
- Small Chests
- Medium Chests
- Large Chests
- Gold Chests
- Stone Tumb
- Pot
- Skeleton Corpse
- Point Lights
- Items
- Item Names
- Item rarity
- Render Distance
Mobs ESP(ВХ на мобов)
- Skeletons
- Death Skulls
- Zombies
- Spiders
- Mummy
- Dragon Fly
- Bat
- Centipede
- Wolf
- Wraith
- Mimic
- Dead Bat
- Goblins
- Render Distance
- Mob Health
Other Features(Другие Функции)
- Portals(Exits)
- Ores
- Traps
- Radar
- Fullbright
- Custom Colors for All ESP features