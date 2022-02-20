Приватный Чит для Dark And Darker

Информация о чите

Команда Wh-Satano поддерживает чит для игры Dark and Darker ещё с первых релизов и закрытых тестов, когда игра была доступна в Steam. Мы обновляли и поддерживали чит на всех стадиях закрытых и открытых тестов игры. Также мы обновили и продолжаем поддерживать софт после официального выхода игра в Blacksmith Launcher. Изначально Wh-Satano Дарк Энд Даркер чит представлял из себя простой софт с вх и парой мелочей, но сейчас в результате множества обновлений чит оброс большим количеством функций и настроек. Внутри продукта вы найдёте красивый и удобный ESP с гибкой настройкой и отличной оптимизацией, Fullbright(Увеличивает яркость, делает игру очень светлой), радар и некоторые другие мелочи. По мере возможности мы будем добавлять и другие безопасные функции в данный продукт. Также стоит отметить, что у нас в приоритете именно безопасность и сохранность вашего аккаунта, мы не хотим чтобы наши клиенты получали баны, поэтому добавляем только легит функционал в котором мы сами на 100% уверены.