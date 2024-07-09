Arcane Dark And Darker (Аркейн Дарк Энд Даркер)
Информация о чите
Приватный чит Arcane для Dark and Darker — это твой надежный союзник в мире подземелий и опасностей. Этот безопасный External софт предлагает только ESP функции, которые помогут тебе всегда быть на шаг впереди. Чит отображает игроков, мобов, боссов, лут, сундуки, порталы и другие ключевые объекты на карте, давая тебе полный контроль над ситуацией. С Arcane ты сможешь видеть врагов через стены, находить лучший лут первым и всегда знать, куда двигаться для достижения цели. Удобное меню и гибкие настройки позволяют настроить ESP под твой стиль игры, чтобы ты получал только ту информацию, которая тебе действительно нужна. Чит поддерживает функцию StreamProof, что делает его идеальным выбором для стримеров — никто не заметит, что ты используешь чит. Благодаря передовым методам защиты, Аркейн обеспечивает низкий шанс бана, сохраняя твой аккаунт в безопасности. По доступной цене ты получаешь высокое качество и надежность, которые помогут тебе побеждать в Dark and Darker. Покупай Arcane и начни доминировать в подземельях уже сегодня!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Player ESP (Wallhack)
- Player ESP - эта вкладка ЕСП отвечает за игроков
- Box 2D - показывать игроков с помощью 2Д коробок
- Box Style (Full, Corner) - стиль боксов, полные 2Д боксы или только углы
- Box Filled (Static, Gradient) - заливка фона коробок, статичный или градиент, прозрачный
- Line - валхак в виде линий до врагов
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Nickname - имена игроков
- Distance - расстояние до целей ЕСП в метрах
- Level - уровень персонажей игроков
- Max Distance - дальность отрисовки ЕСП против игроков
- Health (Text, Bar) - количество ХП у игроков
NPC ESP (Mobs, Bosses)
- Npc ESP - эта вкладка ЕСП отвечает за показ разных монстров
- Show Type - показывать тип отображаемого моба
- Health (Text, Bar) - количество здоровья у моба
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Max Distance - дальность работы ЕСП против мобов
- Box - есп в виде коробок для показа монстров
- Skeleton - есп в виде скелетов для отображения мобов
- Categories (Wolf, Skeleton, Walkers, Mummy, Mimic, Giants, Spiders, Goblins, Other) - фильтр отображаемых мобов по категориям
Loot & World ESP
- Items - показывать все предметы лежащие на полу
- Distance - расстояние до показываемых объектов
- Rendering Distance - дальность работы Loot ESP
- Small Chest - малые сундуки
- Medium Chest - показывать средние сундуки
- Large Chest - показывать большие сундуки
- Traps - различные ловушки
- Lever - рычаги для открытия дверей и тайных ходов
- Ore - различные руды
- Portal - показывать порталы (выходы и переходы)
Misc (Другие Функции Arcane Dark And Darker)
- Battle Mode - включить боевой режим, отключает Loot / World ESP
- Menu Language (English, Chinese) - меню чита доступно на 2 языках
- Menu Key - бинд клавиши для открытия меню чита
- Unload Key - бинд клавиши для выключения чита (Panic Key)
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
- Configs - возможность сохранять свои настройки чита Аркейн Дарк Энд Даркер
- Custom Colors - вы можете выбрать цвета для ЕСП и некоторых других элементов самостоятельно
- StreamProof - чит полностью скрыт при записи видео, скриншотах, стримах