Arcane Dark And Darker (Аркейн Дарк Энд Даркер)

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Информация о чите

Приватный чит Arcane для Dark and Darker — это твой надежный союзник в мире подземелий и опасностей. Этот безопасный External софт предлагает только ESP функции, которые помогут тебе всегда быть на шаг впереди. Чит отображает игроков, мобов, боссов, лут, сундуки, порталы и другие ключевые объекты на карте, давая тебе полный контроль над ситуацией. С Arcane ты сможешь видеть врагов через стены, находить лучший лут первым и всегда знать, куда двигаться для достижения цели. Удобное меню и гибкие настройки позволяют настроить ESP под твой стиль игры, чтобы ты получал только ту информацию, которая тебе действительно нужна. Чит поддерживает функцию StreamProof, что делает его идеальным выбором для стримеров — никто не заметит, что ты используешь чит. Благодаря передовым методам защиты, Аркейн обеспечивает низкий шанс бана, сохраняя твой аккаунт в безопасности. По доступной цене ты получаешь высокое качество и надежность, которые помогут тебе побеждать в Dark and Darker. Покупай Arcane и начни доминировать в подземельях уже сегодня!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Player ESP (Wallhack)

  • Player ESP - эта вкладка ЕСП отвечает за игроков
  • Box 2D - показывать игроков с помощью 2Д коробок
  • Box Style (Full, Corner) - стиль боксов, полные 2Д боксы или только углы
  • Box Filled (Static, Gradient) - заливка фона коробок, статичный или градиент, прозрачный
  • Line - валхак в виде линий до врагов
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Nickname - имена игроков
  • Distance - расстояние до целей ЕСП в метрах
  • Level - уровень персонажей игроков
  • Max Distance - дальность отрисовки ЕСП против игроков
  • Health (Text, Bar) - количество ХП у игроков

NPC ESP (Mobs, Bosses)

  • Npc ESP - эта вкладка ЕСП отвечает за показ разных монстров
  • Show Type - показывать тип отображаемого моба
  • Health (Text, Bar) - количество здоровья у моба
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Max Distance - дальность работы ЕСП против мобов
  • Box - есп в виде коробок для показа монстров
  • Skeleton - есп в виде скелетов для отображения мобов
  • Categories (Wolf, Skeleton, Walkers, Mummy, Mimic, Giants, Spiders, Goblins, Other) - фильтр отображаемых мобов по категориям

Loot & World ESP

  • Items - показывать все предметы лежащие на полу
  • Distance - расстояние до показываемых объектов
  • Rendering Distance - дальность работы Loot ESP
  • Small Chest - малые сундуки
  • Medium Chest - показывать средние сундуки
  • Large Chest - показывать большие сундуки
  • Traps - различные ловушки
  • Lever - рычаги для открытия дверей и тайных ходов
  • Ore - различные руды
  • Portal - показывать порталы (выходы и переходы)

Misc (Другие Функции Arcane Dark And Darker)

  • Battle Mode - включить боевой режим, отключает Loot / World ESP
  • Menu Language (English, Chinese) - меню чита доступно на 2 языках
  • Menu Key - бинд клавиши для открытия меню чита
  • Unload Key - бинд клавиши для выключения чита (Panic Key)
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
  • Configs - возможность сохранять свои настройки чита Аркейн Дарк Энд Даркер
  • Custom Colors - вы можете выбрать цвета для ЕСП и некоторых других элементов самостоятельно
  • StreamProof - чит полностью скрыт при записи видео, скриншотах, стримах