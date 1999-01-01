Masonhax ESP для Hunt Showdown
Информация о чите
Mason для Hunt: Showdown — легит-ориентированный ESP от известного разработчика, созданный для игроков, которым не нужен перегруженный функционал. Здесь нет аимботов и лишних возможностей — только информативный Wallhack с фирменными визуалами и встроенный радар для полного контроля ситуации на карте. ESP позволяет видеть игроков, улики, заражённых, особых монстров, оружие, полезные предметы, точки эвакуации и множество других объектов. Все элементы отображаются аккуратно и не перегружают экран, а минималистичное меню позволяет быстро изменить нужные настройки прямо во время матча. Для тех, кто предпочитает играть максимально естественно, предусмотрен встроенный Радар-хак, который помогает получать информацию о происходящем без постоянного использования ESP. Чит Масон для Хант Шоудаун станет отличным выбором для спокойной и уверенной игры в поиске Хламоклюва и других боссов.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Wallhack (ESP/ВХ)
- Enabled – включает и отключает ESP
- Bounding Box – отображает вокруг игроков рамки (боксы)
- Players – отображает игроков
- Clues – отображает улики
- Cash – отображает кассовые аппараты и денежные точки
- Trait Charms – отображает амулеты с чертами
- Grunts – отображает обычных заражённых
- Attractors – отображает приманки для монстров
- Immolators – отображает иммолаторов (огненный факел)
- Waterdevils – отображает водяных дьяволов
- Special Grunts – отображает особых заражённых
- Weapons – отображает оружие
- Supply Boxes – отображает ящики с припасами
- World Items – отображает предметы, лежащие в игровом мире
- Extraction – отображает точки эвакуации
- Explodables – отображает взрывоопасные объекты
- Beartraps – отображает медвежьи капканы
- Ignore Dead Players – скрывает мёртвых игроков из ESP
- Distance – отображает расстояние до объектов/игроков/ботов
- Max Distance – настройка дальности отображения ESP
Другие возможности Mason Hunt
- Radar – отображает радар с расположением игроков и объектов
- Radar Size – позволяет изменить размер радара (настраивается)
- Radar Radius – позволяет настроить радиус отображения объектов на радаре (настраивается)
- Exit Key – горячая клавиша для быстрого отключения чита
- Backdrop – включает затемнение фона во время работы меню
- Language – меню поддерживает несколько языков интерфейса (английский, китайский)
- Custom Crosshair – отображает пользовательский прицел в центре экрана
- Lowered Custom Crosshair – смещает пользовательский прицел ниже центра экрана
- Stream-Proof – меню и элементы ЕСП не видно на стриме, видео и скринах (опционально)
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