Информация о чите

Mason для Hunt: Showdown — легит-ориентированный ESP от известного разработчика, созданный для игроков, которым не нужен перегруженный функционал. Здесь нет аимботов и лишних возможностей — только информативный Wallhack с фирменными визуалами и встроенный радар для полного контроля ситуации на карте. ESP позволяет видеть игроков, улики, заражённых, особых монстров, оружие, полезные предметы, точки эвакуации и множество других объектов. Все элементы отображаются аккуратно и не перегружают экран, а минималистичное меню позволяет быстро изменить нужные настройки прямо во время матча. Для тех, кто предпочитает играть максимально естественно, предусмотрен встроенный Радар-хак, который помогает получать информацию о происходящем без постоянного использования ESP. Чит Масон для Хант Шоудаун станет отличным выбором для спокойной и уверенной игры в поиске Хламоклюва и других боссов.