Masonhax ESP для Hunt Showdown

Информация о чите

Mason для Hunt: Showdown — легит-ориентированный ESP от известного разработчика, созданный для игроков, которым не нужен перегруженный функционал. Здесь нет аимботов и лишних возможностей — только информативный Wallhack с фирменными визуалами и встроенный радар для полного контроля ситуации на карте. ESP позволяет видеть игроков, улики, заражённых, особых монстров, оружие, полезные предметы, точки эвакуации и множество других объектов. Все элементы отображаются аккуратно и не перегружают экран, а минималистичное меню позволяет быстро изменить нужные настройки прямо во время матча. Для тех, кто предпочитает играть максимально естественно, предусмотрен встроенный Радар-хак, который помогает получать информацию о происходящем без постоянного использования ESP. Чит Масон для Хант Шоудаун станет отличным выбором для спокойной и уверенной игры в поиске Хламоклюва и других боссов.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
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Wallhack (ESP/ВХ)

  • Enabled – включает и отключает ESP
  • Bounding Box – отображает вокруг игроков рамки (боксы)
  • Players – отображает игроков
  • Clues – отображает улики
  • Cash – отображает кассовые аппараты и денежные точки
  • Trait Charms – отображает амулеты с чертами
  • Grunts – отображает обычных заражённых
  • Attractors – отображает приманки для монстров
  • Immolators – отображает иммолаторов (огненный факел)
  • Waterdevils – отображает водяных дьяволов
  • Special Grunts – отображает особых заражённых
  • Weapons – отображает оружие
  • Supply Boxes – отображает ящики с припасами
  • World Items – отображает предметы, лежащие в игровом мире
  • Extraction – отображает точки эвакуации
  • Explodables – отображает взрывоопасные объекты
  • Beartraps – отображает медвежьи капканы
  • Ignore Dead Players – скрывает мёртвых игроков из ESP
  • Distance – отображает расстояние до объектов/игроков/ботов
  • Max Distance – настройка дальности отображения ESP

Другие возможности Mason Hunt

  • Radar – отображает радар с расположением игроков и объектов
  • Radar Size – позволяет изменить размер радара (настраивается)
  • Radar Radius – позволяет настроить радиус отображения объектов на радаре (настраивается)
  • Exit Key – горячая клавиша для быстрого отключения чита
  • Backdrop – включает затемнение фона во время работы меню
  • Language – меню поддерживает несколько языков интерфейса (английский, китайский)
  • Custom Crosshair – отображает пользовательский прицел в центре экрана
  • Lowered Custom Crosshair – смещает пользовательский прицел ниже центра экрана
  • Stream-Proof – меню и элементы ЕСП не видно на стриме, видео и скринах (опционально)
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