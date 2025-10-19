Phoenix HWID-Spoofer для игр (Феникс Спуфер)

Информация о чите

Приватный Phoenix HWID Spoofer — надёжный Temp-спуфер для обхода HWID-банов в онлайн-играх. История разработки началась в 2020 году, с тех пор спуфер регулярно обновляется и адаптируется под изменения античитов; текущая версия эффективно работает с EasyAntiCheat и BattleEye, а также с большинством менее защищённых проектов. Phoenix использует временную подмену идентификаторов системы до перезагрузки ПК — наши технологические решения позволяют обойти блокировку в большинстве случаев. Удобная интеграция софта в лоадеры, постоянные апдейты и простая эксплуатация делают Phoenix отличным выбором для тех, кому нужен проверенный и приватный Temp HWID-Spoofer. Выбирайте Phoenix — надёжное решение для снятия хвид-банов.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: EAC (EasyAntiCheat), BE (BattleEye AC)
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Поддерживаемые Феникс Спуфер игры и античиты

  • PUBG: Battlegrounds
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege (R6S)
  • DayZ
  • Escape From Tarkov
  • Apex Legends
  • Rust
  • Fortnite (требуется переустановка Windows)
  • SCUM
  • Hunt: Showdown 1896
  • Dead By Daylight (DBD)
  • GTA V (FiveM, RageMP, Online)
  • Lineage 2 (SmartGuard)
  • GTA San Andreas Multiplayer (SAMP / MTA)
  • Некоторые другие игры с более слабой античит-защитой

Возможности Phoenix Spoofer

  • Подмена данных Вашего ПК для обхода HWID блокировок в играх
  • Очистка следов за собой после проведения подмены данных
  • Очистка логов и временных файлов Анти-Читов EAC и Battle Eye
  • Полная подмена данных вашего ПК до перезагрузки системы
  • Не требует переустановки Windows и форматирования дисков (в большинстве случаев)

Отзывы о Phoenix Spoofer (Satano)

Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.

mld

mld

Rust 50/50

Работает раз через раз, иногда eac сносит за 10 минут за publisher banned, а иногда можете играть по 5-6 часов. Но за 130 рублей можно взять поиграть, лучше переплатить и взять спуфер получше p.s- чистка системы после бана работает

Dwight

Dwight

Лучший спуфер!

Всё классно, быстрое и легкое подключение, в дбд работает, поддержка отзывчивая!

Rapinlakk

Rapinlakk

Пришлось переустанавливать винду :(

В Rust работает, Но после перезапуска ПК появился новый пользователь и перестало заходить в аккаунт Windows с моим паролем. Рекомендую, так как мне легче переустановить винду, чем тратить намного больше денег на другие спуферы.

Leaderast

Leaderast

В ДБД РАБОТАЕТ!

Он в дбд работает, стоит недорого, что еще нужно то? Запуск 5/5 , всё легко и интуитивно!

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