Приватный Phoenix HWID Spoofer — надёжный Temp-спуфер для обхода HWID-банов в онлайн-играх. История разработки началась в 2020 году, с тех пор спуфер регулярно обновляется и адаптируется под изменения античитов; текущая версия эффективно работает с EasyAntiCheat и BattleEye, а также с большинством менее защищённых проектов. Phoenix использует временную подмену идентификаторов системы до перезагрузки ПК — наши технологические решения позволяют обойти блокировку в большинстве случаев. Удобная интеграция софта в лоадеры, постоянные апдейты и простая эксплуатация делают Phoenix отличным выбором для тех, кому нужен проверенный и приватный Temp HWID-Spoofer. Выбирайте Phoenix — надёжное решение для снятия хвид-банов.
Phoenix HWID-Spoofer для игр (Феникс Спуфер)
Информация о чите
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: EAC (EasyAntiCheat), BE (BattleEye AC)
Поддерживаемые Феникс Спуфер игры и античиты
- PUBG: Battlegrounds
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege (R6S)
- DayZ
- Escape From Tarkov
- Apex Legends
- Rust
- Fortnite (требуется переустановка Windows)
- SCUM
- Hunt: Showdown 1896
- Dead By Daylight (DBD)
- GTA V (FiveM, RageMP, Online)
- Lineage 2 (SmartGuard)
- GTA San Andreas Multiplayer (SAMP / MTA)
- Некоторые другие игры с более слабой античит-защитой
Возможности Phoenix Spoofer
- Подмена данных Вашего ПК для обхода HWID блокировок в играх
- Очистка следов за собой после проведения подмены данных
- Очистка логов и временных файлов Анти-Читов EAC и Battle Eye
- Полная подмена данных вашего ПК до перезагрузки системы
- Не требует переустановки Windows и форматирования дисков (в большинстве случаев)
Отзывы о Phoenix Spoofer (Satano)
Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.
mld
Rust 50/50
Работает раз через раз, иногда eac сносит за 10 минут за publisher banned, а иногда можете играть по 5-6 часов. Но за 130 рублей можно взять поиграть, лучше переплатить и взять спуфер получше p.s- чистка системы после бана работает
Dwight
Лучший спуфер!
Всё классно, быстрое и легкое подключение, в дбд работает, поддержка отзывчивая!
Rapinlakk
Пришлось переустанавливать винду :(
В Rust работает, Но после перезапуска ПК появился новый пользователь и перестало заходить в аккаунт Windows с моим паролем. Рекомендую, так как мне легче переустановить винду, чем тратить намного больше денег на другие спуферы.
Leaderast
В ДБД РАБОТАЕТ!
Он в дбд работает, стоит недорого, что еще нужно то? Запуск 5/5 , всё легко и интуитивно!
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
COVCHEG Fortnite
- Самый Дешёвый Чит для Fortnite
- Минималистичный Aimbot и Wallhack
- Безопасный Вариант для Legit Стиля
Mason Fortnite
- Аимбот с предиктом и авто-сменой целей
- Красивый ESP с отображением перезарядки оружия у врагов
- 2D радар, Insta Reload, Insta Revive, Stream-Proof и другое
UNNAMED Fortnite
- Настраиваемый Аимбот для Fortnite
- ESP на игроков и лут + встроенный 2D-радар
- Stream-Proof, продвинутая система конфигов и низкий шанс бана
Vengeance Fortnite
- Гибкий аимбот с Visible Check и FOV
- Расширенный ESP (ник, хп, ранг, платформа и т.п.)
- Предпросмотр ESP настроек, Спидхак, Удобная система конфигов