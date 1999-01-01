Masonhax для Fortnite (Масон Фортнайт)
Информация о чите
Mason (Masonhax) — новый минималистичный софт для Fortnite с удобным и компактным меню. Решение сочетает аккуратный аимбот, информативный ESP и полезные дополнительные функции без перегруженного интерфейса. Аимбот поддерживает предикт движения, авто-переключение целей, выбор зоны наведения (голова, тело и др.), настройку радиуса и плавности. Работает по удержанию клавиши, с возможностью отображения зоны FOV для точной настройки под любой стиль игры. ESP отображает ник, оружие, дистанцию, скелет, 2D-бокс и snapline. Уникальная фича — показ статуса перезарядки противников, что редко встречается в софтах для Fortnite. Можно ограничить дистанцию отображения и игнорировать союзников. Дополнительно доступны мгновенная перезарядка, моментальный ревив тиммейтов и фирменный 2D-радар с гибкой настройкой размера и радиуса. Реализована Stream-Proof защита, Panic Key и система конфигов через буфер обмена. Mason — сбалансированное решение для уверенной и комфортной игры.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (2004, 20H2, 21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Epic Games Store (EGS)
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled – включает/отключает вкладку аимбота
- Auto Switch – автоматическое переключение между целями
- Aim Prediction – предугадывание движения цели для более точного попадания
- Aim Key – клавиша активации аима (удерживать)
- Aim Spot – выбор точки наведения (голова, тело, ближайшая кость к прицелу и т.п.)
- Aim Radius – радиус захвата цели (зона работы аимбота)
- Aim Smooth – плавность наведения, регулирует скорость движения прицела
- Show Aim Radius – отображение радиуса аимбота на экране
ВХ Игроки (Players ESP)
- Enabled – включает/отключает визуалы
- Show Name – отображение никнеймов
- Show Weapon – показывает оружие в руках игрока
- Show Box – 2D рамка вокруг модели (боксы, коробки)
- Show Skeleton – отображение скелета персонажа
- Snapline – ВХ линии от экрана к цели
- If Reloading – показывает статус перезарядки игроков
- Distance – дистанция до игроков в метрах
- Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP в метрах
- Ignore Team – не отображать союзников
Другие фичи Masonhax Fortnite
- Battle-Mode – выключает лишние визуалы оставляя только отображение игроков
- Stream-Proof – меню и элементы чита не видно на скриншотах, видео и стримах
- Show Crosshair – отображение дополнительного прицела по центру экрана
- Show Radar – включение 2D радара
- Radar Size – размер окна радара
- Radar Radius – радиус отображения объектов на радаре
- Instant Reload – мгновенная перезарядка оружия
- Instant Revive – мгновенное поднятие тиммейтов
- Save CPU – режим чита для снижения нагрузки на процессор
- Menu Key – клавиша открытия меню
- Panic Key – мгновенное отключение чита из памяти игры
- Battle Mode Key – вкл/выкл боевой режим
- Load Config From Clipboard – загрузка конфига с настройками чита из буфера обмена
- Save Config To Clipboard – сохранение текущих настроек чита в буфер обмена
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
COVCHEG Fortnite
- Самый Дешёвый Чит для Fortnite
- Минималистичный Wallhack и Меню
- Безопасный Вариант для Legit Стиля
UNNAMED Fortnite
- Настраиваемый Аимбот для Fortnite
- ESP на игроков и лут + встроенный 2D-радар
- Stream-Proof, продвинутая система конфигов и низкий шанс бана
Phoenix Spoofer (Satano)
- Проверенный Временем HWID Spoofer
- Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
- Доступная цена и отличная работоспособность
Vengeance Fortnite
- Гибкий аимбот с Visible Check и FOV
- Расширенный ESP (ник, хп, ранг, платформа и т.п.)
- Предпросмотр ESP настроек, Спидхак, Удобная система конфигов