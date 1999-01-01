Информация о чите

Mason (Masonhax) — новый минималистичный софт для Fortnite с удобным и компактным меню. Решение сочетает аккуратный аимбот, информативный ESP и полезные дополнительные функции без перегруженного интерфейса. Аимбот поддерживает предикт движения, авто-переключение целей, выбор зоны наведения (голова, тело и др.), настройку радиуса и плавности. Работает по удержанию клавиши, с возможностью отображения зоны FOV для точной настройки под любой стиль игры. ESP отображает ник, оружие, дистанцию, скелет, 2D-бокс и snapline. Уникальная фича — показ статуса перезарядки противников, что редко встречается в софтах для Fortnite. Можно ограничить дистанцию отображения и игнорировать союзников. Дополнительно доступны мгновенная перезарядка, моментальный ревив тиммейтов и фирменный 2D-радар с гибкой настройкой размера и радиуса. Реализована Stream-Proof защита, Panic Key и система конфигов через буфер обмена. Mason — сбалансированное решение для уверенной и комфортной игры.