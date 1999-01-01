Masonhax для Fortnite (Масон Фортнайт)

Информация о чите

Mason (Masonhax) — новый минималистичный софт для Fortnite с удобным и компактным меню. Решение сочетает аккуратный аимбот, информативный ESP и полезные дополнительные функции без перегруженного интерфейса. Аимбот поддерживает предикт движения, авто-переключение целей, выбор зоны наведения (голова, тело и др.), настройку радиуса и плавности. Работает по удержанию клавиши, с возможностью отображения зоны FOV для точной настройки под любой стиль игры. ESP отображает ник, оружие, дистанцию, скелет, 2D-бокс и snapline. Уникальная фича — показ статуса перезарядки противников, что редко встречается в софтах для Fortnite. Можно ограничить дистанцию отображения и игнорировать союзников. Дополнительно доступны мгновенная перезарядка, моментальный ревив тиммейтов и фирменный 2D-радар с гибкой настройкой размера и радиуса. Реализована Stream-Proof защита, Panic Key и система конфигов через буфер обмена. Mason — сбалансированное решение для уверенной и комфортной игры.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (2004, 20H2, 21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Epic Games Store (EGS)
Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled – включает/отключает вкладку аимбота
  • Auto Switch – автоматическое переключение между целями
  • Aim Prediction – предугадывание движения цели для более точного попадания
  • Aim Key – клавиша активации аима (удерживать)
  • Aim Spot – выбор точки наведения (голова, тело, ближайшая кость к прицелу и т.п.)
  • Aim Radius – радиус захвата цели (зона работы аимбота)
  • Aim Smooth – плавность наведения, регулирует скорость движения прицела
  • Show Aim Radius – отображение радиуса аимбота на экране

ВХ Игроки (Players ESP)

  • Enabled – включает/отключает визуалы
  • Show Name – отображение никнеймов
  • Show Weapon – показывает оружие в руках игрока
  • Show Box – 2D рамка вокруг модели (боксы, коробки)
  • Show Skeleton – отображение скелета персонажа
  • Snapline – ВХ линии от экрана к цели
  • If Reloading – показывает статус перезарядки игроков
  • Distance – дистанция до игроков в метрах
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP в метрах
  • Ignore Team – не отображать союзников

Другие фичи Masonhax Fortnite

  • Battle-Mode – выключает лишние визуалы оставляя только отображение игроков
  • Stream-Proof – меню и элементы чита не видно на скриншотах, видео и стримах
  • Show Crosshair – отображение дополнительного прицела по центру экрана
  • Show Radar – включение 2D радара
  • Radar Size – размер окна радара
  • Radar Radius – радиус отображения объектов на радаре
  • Instant Reload – мгновенная перезарядка оружия
  • Instant Revive – мгновенное поднятие тиммейтов
  • Save CPU – режим чита для снижения нагрузки на процессор
  • Menu Key – клавиша открытия меню
  • Panic Key – мгновенное отключение чита из памяти игры
  • Battle Mode Key – вкл/выкл боевой режим
  • Load Config From Clipboard – загрузка конфига с настройками чита из буфера обмена
  • Save Config To Clipboard – сохранение текущих настроек чита в буфер обмена

