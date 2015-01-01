Mason для Lost Light (Масон Лост Лайт)

Информация о чите

Встречайте приватный чит Mason для Lost Light — лёгкое, стабильное и максимально безопасное решение для тех, кто ценит аккуратную игру. В функционале представлен только Wallhack, который подсвечивает других игроков, собак и некоторый лут. Для удобства реализован боевой режим, активируемый одной клавишей — он отключает все лишние элементы и оставляет подсветку только врагов, чтобы вы могли сосредоточиться на перестрелках. Чит не имеет меню — всё управление выполняется сочетанием клавиш, что делает софт крайне простым и надёжным в использовании. Благодаря минимальному количеству функций Mason отличается высокой безопасностью и практически отсутствием риска обнаружения. Это идеальное решение для игроков, которые хотят лишь небольшое преимущество, не теряя азарта игры. Простота, стабильность и доступная цена делают Mason лучшим выбором среди читов для Lost Light.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Инструкция

Wallhack (ВХ)

  • Chams - вид Wallhack в виде полной закраски модели
  • Players - ВХ закрашивает модели игроков
  • Pets - ВХ закрашивает собак
  • Loot - подсветка некоторых предметов сквозь стены

Опции Mason Lost Light

  • F1 - активировать Wallhack
  • F2 - включить Chams для подсветки лута и некоторых других предметов
  • F3 - при активации выключается вся подсветка оставляя только подсветку врагов (Battle Mode)

