Mason для Lost Light (Масон Лост Лайт)
Информация о чите
Встречайте приватный чит Mason для Lost Light — лёгкое, стабильное и максимально безопасное решение для тех, кто ценит аккуратную игру. В функционале представлен только Wallhack, который подсвечивает других игроков, собак и некоторый лут. Для удобства реализован боевой режим, активируемый одной клавишей — он отключает все лишние элементы и оставляет подсветку только врагов, чтобы вы могли сосредоточиться на перестрелках. Чит не имеет меню — всё управление выполняется сочетанием клавиш, что делает софт крайне простым и надёжным в использовании. Благодаря минимальному количеству функций Mason отличается высокой безопасностью и практически отсутствием риска обнаружения. Это идеальное решение для игроков, которые хотят лишь небольшое преимущество, не теряя азарта игры. Простота, стабильность и доступная цена делают Mason лучшим выбором среди читов для Lost Light.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Wallhack (ВХ)
- Chams - вид Wallhack в виде полной закраски модели
- Players - ВХ закрашивает модели игроков
- Pets - ВХ закрашивает собак
- Loot - подсветка некоторых предметов сквозь стены
Опции Mason Lost Light
- F1 - активировать Wallhack
- F2 - включить Chams для подсветки лута и некоторых других предметов
- F3 - при активации выключается вся подсветка оставляя только подсветку врагов (Battle Mode)
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
COVCHEG Apex
- Точный Аимбот и мгновенный Триггербот
- ESP на игроков и лут с детальной информацией
- Простое меню и надежная защита от бана
R6S WH Cheat
- Удобный ВХ в виде Чамсов
- Самый дешёвый чит для Радуги
- Минимальный шанс получения бана
Bloodhunt Private Cheat (Fecurity)
- Премиальный Чит для Bloodhunt
- Мощнейший Аимбот с тонкой настройкой
- Эргономичное Меню + Удобный ESP (WH)
Dullwave FragPunk
- Простой Аимбот со всеми необходимыми настройками
- Player ESP (Wallhack) для отображения игроков
- Удобное меню, простой запуск, доступная цена