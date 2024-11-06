DBD Collapse (ДБД Коллапс)
Информация о чите
Встречайте Collapse - ещё одна новинка для игры Dead By Daylight в нашем магазине. Данный софт неплохо сбалансирован и придётся по вкусу многим игрокам. Во-первых, здесь есть все базовые необходимые виды взлома для ДБД: Player ESP, World ESP, Auto SkillCheck и спидхак, а также No Knock. Во-вторых, в ЕСП содержится достаточно много настроек, есть отображение большого количества полезной информации. Если говорить о проверке на скилл, то она также работает без нареканий. В заключение также хочется отметить стильное меню и простой запуск, эти моменты также делают использование Коллапс для ДБД намного приятнее. Если вам нужен качественный чит для ДБД со всеми необходимы фичами, то Collapse для ДБД отлично вам подойдёт, будьте уверены!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games (EGS)
Выберите тариф с помощью ползунка
Player ESP (WH)
- Player ESP - ВХ для отображения игроков
- Killer - показывать убийц с помощью WH
- Survivor - отображение жертв с помощью ЕСП
- Rank - ранг игрока
- Perks - выбранные игроком перки
- Addons - аддоны игроков
- Nickname - имена
- Character - выбранный убийцей персонаж
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Distance - расстояние до целей
World ESP (Objects)
- Totem (Ignore Dull) - тотемы, игнорировать бесполезные
- Generator (Repair Progress) - генераторы и прогресс их починки
- Trap (Ignore Disarmed) - ловушки, игнорировать обезвреженные
- Hatch (Status) - люки и их статус (закрыты или открыты)
- Event - события
- Chest (Ignore Searched) - сундуки, игнорировать те, что вы уже открывали
- Pallet (Ignore Distant) - паллеты, игнорировать слишком дальние
- Window (Ignore Distant) - окна, не показывать слишком дальние
- Breakable Wall - разрушаемые стены
- Exits - выходы
- Distance - расстояние до объектов
Другие Функции DBD Collapse
- Auto SkillChecks - авто прохождение проверки на скилл
- No Knock - делает так что вас нельзя нокнуть
- Speedhack - спидхак, перемещение быстрыми рывками
- Speedhack Key - клавиша для активации спидхака (рывков)
- Custom Colors - выбор цветов для различных функций ЕСП