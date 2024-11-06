DBD Collapse (ДБД Коллапс)

Информация о чите

Встречайте Collapse - ещё одна новинка для игры Dead By Daylight в нашем магазине. Данный софт неплохо сбалансирован и придётся по вкусу многим игрокам. Во-первых, здесь есть все базовые необходимые виды взлома для ДБД: Player ESP, World ESP, Auto SkillCheck и спидхак, а также No Knock. Во-вторых, в ЕСП содержится достаточно много настроек, есть отображение большого количества полезной информации. Если говорить о проверке на скилл, то она также работает без нареканий. В заключение также хочется отметить стильное меню и простой запуск, эти моменты также делают использование Коллапс для ДБД намного приятнее. Если вам нужен качественный чит для ДБД со всеми необходимы фичами, то Collapse для ДБД отлично вам подойдёт, будьте уверены!