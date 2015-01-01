Информация о чите

Arcane для Dead by Daylight (DBD) – это современное решение для тех, кто хочет играть максимально уверенно и эффективно. В обновлённом и улучшенном меню вы сможете быстро настроить все функции под свой стиль, а удобный интерфейс делает процесс максимально простым. Arcane оснащён Аимботом, который помогает маньяку точно поражать цели и экономить время на захватах. Также присутствует детализированный ESP – подсветка игроков и ключевых объектов (генераторы, люки, тотемы, сундуки и многое другое), что позволит полностью контролировать происходящее в матче. Для выживших предусмотрена возможность настройки Skill Check, которая делает проверку навыков лёгкой и удобной. Безопасность игры усиливают StreamProof (невидимость меню на стримах, видео и скриншотах) и встроенный HWID Spoofer, защищающий от блокировок по железу. Arcane для DBD – это мощь, стабильность и надёжность в каждом матче!