DBD Arcane (ДБД Аркейн)

Информация о чите

Arcane для Dead by Daylight (DBD) – это современное решение для тех, кто хочет играть максимально уверенно и эффективно. В обновлённом и улучшенном меню вы сможете быстро настроить все функции под свой стиль, а удобный интерфейс делает процесс максимально простым. Arcane оснащён Аимботом, который помогает маньяку точно поражать цели и экономить время на захватах. Также присутствует детализированный ESP – подсветка игроков и ключевых объектов (генераторы, люки, тотемы, сундуки и многое другое), что позволит полностью контролировать происходящее в матче. Для выживших предусмотрена возможность настройки Skill Check, которая делает проверку навыков лёгкой и удобной. Безопасность игры усиливают StreamProof (невидимость меню на стримах, видео и скриншотах) и встроенный HWID Spoofer, защищающий от блокировок по железу. Arcane для DBD – это мощь, стабильность и надёжность в каждом матче!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store
Аимбот

  • Enable – активировать/выключить Аимбот
  • Vector - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком для наведения на цель
  • Aim Key – клавиша активации Аима
  • Max Distance – дальность работы аима
  • FOV – область действия аимбота
  • FOV Show – показывать область аима в виде окружности
  • FOV Color – позволяет настроить цвета окружности
  • Smooth – сглаживание прицела при работе аима

ВХ (Выжившие, Маньяки)

  • Boxes – ВХ в виде боксов
  • Box Style – настройка отображения боксов (полный, углы, заливка, цвет боксов и т.п.)
  • Skeleton – ВХ в виде скелетов
  • Skeleton Thickness – толщина линий скелетов
  • Name – отображает ники игроков
  • Health – показывать ХП Выживших
  • Character Level – показывает уровень персонажа
  • Prestige Level – показать уровень престижа игрока
  • Character Name – показывать имя персонажа
  • Distance – расстояние до цели в метрах
  • View Line – показывает направление взгляда игроков
  • Snaplines – ВХ в виде линий

Object ESP (ВХ на Объекты)

  • State – показывает состояние объектов и предметов
  • Distance – расстояние до объектов в метрах
  • Generator – показывает расположение всех генераторов
  • Meat Hook – местоположение крюков
  • Pallet – показывает опрокидываемые предметы
  • Window – показывает местоположение окон
  • Closet – расположение шкафов (укрытий)
  • Chest – показать контейнеры
  • Totem – показывает расположение тотемов
  • Trap – отображает ловушки маньяка
  • Hatch – местоположение люков на карте
  • Escape Door – показывает местоположение выходов

Misc Функции ДБД Аркейн

  • Skill Check Helper – авто проверка на скилл при выполнении некоторых действий
  • Perfect Chance – шанс успеха на отличный результат
  • Good Chance – шанс успеха на хороший результат
  • FOV Changer – изменить угол обзор (поле зрения)
  • Crosshair – выводит статичный прицел по центру экрана
  • Off-Screen Arrows – стрелки показывающие на игроков вне поля зрения
  • Battle-Mode – вкл/выкл весь ESP кроме игроков и маньяков по нажатию клавиши

Доп. возможности DBD Arcane

  • Menu Key – клавиша вызова меню чита
  • Unload Key – клавиша для полного отключения чита из игры
  • Language (EN, RU, CH) – чит DBD Arcane поддерживает три языка (английский, русский, китайский)
  • Menu Style - настройки цвета и масштаба меню чита
  • Configs – система конфигов для сохранения настроек и их быстрой загрузки
  • Stream-Proof – меню чита и ESP не видно на скринах, видео или стриме.
  • HWID-Spoofer – встроенный спуфер для обхода бана по железу

