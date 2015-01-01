DBD Arcane (ДБД Аркейн)
Информация о чите
Arcane для Dead by Daylight (DBD) – это современное решение для тех, кто хочет играть максимально уверенно и эффективно. В обновлённом и улучшенном меню вы сможете быстро настроить все функции под свой стиль, а удобный интерфейс делает процесс максимально простым. Arcane оснащён Аимботом, который помогает маньяку точно поражать цели и экономить время на захватах. Также присутствует детализированный ESP – подсветка игроков и ключевых объектов (генераторы, люки, тотемы, сундуки и многое другое), что позволит полностью контролировать происходящее в матче. Для выживших предусмотрена возможность настройки Skill Check, которая делает проверку навыков лёгкой и удобной. Безопасность игры усиливают StreamProof (невидимость меню на стримах, видео и скриншотах) и встроенный HWID Spoofer, защищающий от блокировок по железу. Arcane для DBD – это мощь, стабильность и надёжность в каждом матче!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store
Аимбот
- Enable – активировать/выключить Аимбот
- Vector - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком для наведения на цель
- Aim Key – клавиша активации Аима
- Max Distance – дальность работы аима
- FOV – область действия аимбота
- FOV Show – показывать область аима в виде окружности
- FOV Color – позволяет настроить цвета окружности
- Smooth – сглаживание прицела при работе аима
ВХ (Выжившие, Маньяки)
- Boxes – ВХ в виде боксов
- Box Style – настройка отображения боксов (полный, углы, заливка, цвет боксов и т.п.)
- Skeleton – ВХ в виде скелетов
- Skeleton Thickness – толщина линий скелетов
- Name – отображает ники игроков
- Health – показывать ХП Выживших
- Character Level – показывает уровень персонажа
- Prestige Level – показать уровень престижа игрока
- Character Name – показывать имя персонажа
- Distance – расстояние до цели в метрах
- View Line – показывает направление взгляда игроков
- Snaplines – ВХ в виде линий
Object ESP (ВХ на Объекты)
- State – показывает состояние объектов и предметов
- Distance – расстояние до объектов в метрах
- Generator – показывает расположение всех генераторов
- Meat Hook – местоположение крюков
- Pallet – показывает опрокидываемые предметы
- Window – показывает местоположение окон
- Closet – расположение шкафов (укрытий)
- Chest – показать контейнеры
- Totem – показывает расположение тотемов
- Trap – отображает ловушки маньяка
- Hatch – местоположение люков на карте
- Escape Door – показывает местоположение выходов
Misc Функции ДБД Аркейн
- Skill Check Helper – авто проверка на скилл при выполнении некоторых действий
- Perfect Chance – шанс успеха на отличный результат
- Good Chance – шанс успеха на хороший результат
- FOV Changer – изменить угол обзор (поле зрения)
- Crosshair – выводит статичный прицел по центру экрана
- Off-Screen Arrows – стрелки показывающие на игроков вне поля зрения
- Battle-Mode – вкл/выкл весь ESP кроме игроков и маньяков по нажатию клавиши
Доп. возможности DBD Arcane
- Menu Key – клавиша вызова меню чита
- Unload Key – клавиша для полного отключения чита из игры
- Language (EN, RU, CH) – чит DBD Arcane поддерживает три языка (английский, русский, китайский)
- Menu Style - настройки цвета и масштаба меню чита
- Configs – система конфигов для сохранения настроек и их быстрой загрузки
- Stream-Proof – меню чита и ESP не видно на скринах, видео или стриме.
- HWID-Spoofer – встроенный спуфер для обхода бана по железу
