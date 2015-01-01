Информация о чите

Представляем вашему вниманию новую разработку от команды SoftHub — приватный и безопасный чит для Dead by Daylight (DBD)! Это идеальное решение для игроков, которые ищут максимальную простоту, стабильность и низкую цену. Основная функция — Wallhack (ВХ / ESP / Aura), реализованный через встроенную игровую систему аур. Теперь вы сможете видеть сквозь стены выживших, убийц, паллеты, генераторы и другие ключевые объекты, при этом самостоятельно настраивая цвет подсветки под свой вкус и стиль игры. В отличие от большинства аналогов, SoftHub предусмотрел удобное меню настроек, что делает работу с читом ещё приятнее. Всё просто: запустили, выбрали цвета, включили нужные категории — и готовы к игре. Никаких лишних функций, никаких лагов, только чистая производительность и безопасность. Если вы ищете дешёвый, стабильный и аккуратный софт для DBD — Softhub DBD станет вашим идеальным выбором.