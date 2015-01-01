Softhub ВХ для Dead by Daylight (Софтхаб ДБД)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию новую разработку от команды SoftHub — приватный и безопасный чит для Dead by Daylight (DBD)! Это идеальное решение для игроков, которые ищут максимальную простоту, стабильность и низкую цену. Основная функция — Wallhack (ВХ / ESP / Aura), реализованный через встроенную игровую систему аур. Теперь вы сможете видеть сквозь стены выживших, убийц, паллеты, генераторы и другие ключевые объекты, при этом самостоятельно настраивая цвет подсветки под свой вкус и стиль игры. В отличие от большинства аналогов, SoftHub предусмотрел удобное меню настроек, что делает работу с читом ещё приятнее. Всё просто: запустили, выбрали цвета, включили нужные категории — и готовы к игре. Никаких лишних функций, никаких лагов, только чистая производительность и безопасность. Если вы ищете дешёвый, стабильный и аккуратный софт для DBD — Softhub DBD станет вашим идеальным выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
Wallhack (Chams)
- Aura/Chams - игроки, объекты и предметы подсвечиваются аурой сквозь стены
- Custom Colors - вы можете задать свой цвет для отображения любого объекта
- Сурвы
- Убийцы
- Тотемы
- Ящики
- Генераторы
- Паллеты
- Оконные проемы
- Крюки
- Шкафчики (укрытие)
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
DBD SMG
- Встроенный HWID-Spoofer для DBD
- Хороший Аимбот для ДБД
- Красивый ESP с иконками
Phoenix Spoofer (Satano)
- Проверенный Временем HWID Spoofer
- Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
- Доступная цена и отличная работоспособность
Phoenix DBD (Satano)
- Мощный ESP/Wallhack с кастомизацией и StreamProof-защитой
- Встроенный HWID Spoofer, Спидхак, Прыжки
- Unlocker косметики, External чит для ДБД
DBD Rage Hack
- Спидхак (Dash), Freecamera и другие эксплойты для ДБД
- ESP для отображения выживших, убийц и различных объектов
- Позволяет открыть все DLC, Скины и прочее, а также накрутить престиж