Softhub ВХ для Dead by Daylight (Софтхаб ДБД)

Информация о чите

Представляем вашему вниманию новую разработку от команды SoftHub — приватный и безопасный чит для Dead by Daylight (DBD)! Это идеальное решение для игроков, которые ищут максимальную простоту, стабильность и низкую цену. Основная функция — Wallhack (ВХ / ESP / Aura), реализованный через встроенную игровую систему аур. Теперь вы сможете видеть сквозь стены выживших, убийц, паллеты, генераторы и другие ключевые объекты, при этом самостоятельно настраивая цвет подсветки под свой вкус и стиль игры. В отличие от большинства аналогов, SoftHub предусмотрел удобное меню настроек, что делает работу с читом ещё приятнее. Всё просто: запустили, выбрали цвета, включили нужные категории — и готовы к игре. Никаких лишних функций, никаких лагов, только чистая производительность и безопасность. Если вы ищете дешёвый, стабильный и аккуратный софт для DBD — Softhub DBD станет вашим идеальным выбором.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games
Купить Инструкция

Wallhack (Chams)

  • Aura/Chams - игроки, объекты и предметы подсвечиваются аурой сквозь стены
  • Custom Colors - вы можете задать свой цвет для отображения любого объекта
  • Сурвы
  • Убийцы
  • Тотемы
  • Ящики
  • Генераторы
  • Паллеты
  • Оконные проемы
  • Крюки
  • Шкафчики (укрытие)

Оставить отзыв


Похожие Товары

DBD SMG
  • Встроенный HWID-Spoofer для DBD
  • Хороший Аимбот для ДБД
  • Красивый ESP с иконками
Dead By Daylight
от 199

Phoenix Spoofer (Satano)
  • Проверенный Временем HWID Spoofer
  • Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
  • Доступная цена и отличная работоспособность
Spoofer
от 129

Phoenix DBD (Satano)
  • Мощный ESP/Wallhack с кастомизацией и StreamProof-защитой
  • Встроенный HWID Spoofer, Спидхак, Прыжки
  • Unlocker косметики, External чит для ДБД
Dead By Daylight
от 149

DBD Rage Hack
  • Спидхак (Dash), Freecamera и другие эксплойты для ДБД
  • ESP для отображения выживших, убийц и различных объектов
  • Позволяет открыть все DLC, Скины и прочее, а также накрутить престиж
Dead By Daylight
от 249