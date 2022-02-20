Приватный ВХ без бана для Dead By Daylight (ДБД WH)
Информация о чите
Чит для Dead By Daylight - уникальная разработка от наших партнеров из команды SoftHub. Софт оптимизирован и работает без задержек, лишних функций нет. Присутствует приятный валхак и фича позволяющая персонажу автоматически за вас чинить генераторы и прочее
Системные требования
- Операционная система: Windows 10,11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
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Общий список функций (ВХ на ДБД)
- Вх на выживших(Survivor) - в данной вкладке настраивается ESP на выживших
- ВХ на маньяка(Slasher) - в этой категории можно настроить под себя вх на убийцу
- 2D Boxes - подсветска персонажей сквозь стены посредством коробок(квадратов)
- Info - отображение о других игроках,расстояния от вас до них
- Snaplines - линии, которые будут тянуться от игрока, до других персонажней сквозь стены
- Eye Direction - отображение направления взгляда игроков
- ВХ на объекты(Objects) - подсветка сквозь стены различных объектов и их статуса
- Status - для всех объектов отображается статус
- Generators - показывает генераторы и процент их починки
- Hatchs - отображение через стены люков
- Pallets - отрисовка препятствий и их статуса через стены
- Medkits - показывает аптечки
- Hooks - отображает крюки
- Flashlight - фонарики
- Totems - показывает тотемы
- Exits - оторажекние выходов
- Traps - позволяет видеть ловушки через стены
- Perfect Skills Checks - идеальная проверка на скилл. Позволяет легко чинить генераторы и взаимодействовать с другими подобными объектами
- Skeleton ESP - показывает игроков за стенами с помощью скелетов