Приватный ВХ без бана для Dead By Daylight (ДБД WH)

Информация о чите

Чит для Dead By Daylight - уникальная разработка от наших партнеров из команды SoftHub. Софт оптимизирован и работает без задержек, лишних функций нет. Присутствует приятный валхак и фича позволяющая персонажу автоматически за вас чинить генераторы и прочее