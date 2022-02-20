Приватный ВХ без бана для Dead By Daylight (ДБД WH)

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Информация о чите

Чит для Dead By Daylight - уникальная разработка от наших партнеров из команды SoftHub. Софт оптимизирован и работает без задержек, лишних функций нет. Присутствует приятный валхак и фича позволяющая персонажу автоматически за вас чинить генераторы и прочее

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10,11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games

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Общий список функций (ВХ на ДБД)

  • Вх на выживших(Survivor) - в данной вкладке настраивается ESP на выживших
  • ВХ на маньяка(Slasher) - в этой категории можно настроить под себя вх на убийцу
  • 2D Boxes - подсветска персонажей сквозь стены посредством коробок(квадратов)
  • Info - отображение о других игроках,расстояния от вас до них
  • Snaplines - линии, которые будут тянуться от игрока, до других персонажней сквозь стены
  • Eye Direction - отображение направления взгляда игроков
  • ВХ на объекты(Objects) - подсветка сквозь стены различных объектов и их статуса
  • Status - для всех объектов отображается статус
  • Generators - показывает генераторы и процент их починки
  • Hatchs - отображение через стены люков
  • Pallets - отрисовка препятствий и их статуса через стены
  • Medkits - показывает аптечки
  • Hooks - отображает крюки
  • Flashlight - фонарики
  • Totems - показывает тотемы
  • Exits - оторажекние выходов
  • Traps - позволяет видеть ловушки через стены
  • Perfect Skills Checks - идеальная проверка на скилл. Позволяет легко чинить генераторы и взаимодействовать с другими подобными объектами
  • Skeleton ESP - показывает игроков за стенами с помощью скелетов