Феникс для Dead by Daylight (Satano DBD)
Информация о чите
Встречайте новую разработку от команды Phoenix (Satano) — мощный и безопасный приватный чит для Dead by Daylight!
Этот софт сочетает в себе надёжность, продуманный функционал и доступную цену, что делает его одним из лучших решений в своём классе. В арсенале Phoenix вы найдёте: Удобное меню с гибкой настройкой ESP/WH, позволяющее видеть выживших, киллеров и все ключевые игровые объекты — генераторы, выходы, люки, тотемы, капканы, крюки и многое другое. Unlocker для косметики, открывающий все скины и предметы кастомизации. HWID Spoofer для защиты от аппаратных банов и StreamProof режим, скрывающий элементы чита на стримах и записях. А также приятные бонусы: эксплойты на спидхак и высокие прыжки, активируемые одной клавишей. Phoenix для DBD работает в External-режиме, что значительно снижает риск детекта и делает использование максимально безопасным. Мы постоянно обновляем продукт, прислушиваемся к отзывам пользователей и стремимся сделать его ещё лучше с каждым патчем. Если вы ищете современный, стабильный и безопасный приватный софт для Dead by Daylight — Phoenix станет вашим идеальным выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Epic Games (EGS), Microsoft Store (XBox GamePass PC)
World ESP (Окружение)
- Name - название объекта
- Aura - подсвечивать объект аурой (чамсы)
- Max Distance - дальность работы ВХ (для каждой категории)
- Colors - возможность менять цвета для объектов в ЕСП/Аура
- State - текущий статус объекта (открыт, опущен, закрыт)
- Генераторы
- Ящики
- Выходы с локации
- Паллеты
- Тотемы
- Люки
- Крюки
- Капканы
- Окна
Visuals (Сурвы/Киллеры)
- Box - ВХ в виде боксов
- Name - показывать ники игроков
- Character Name - имя персонажа киллера
- Held Item - активный предмет в руках
- Borrowed Time Indicator - индикатор перка времени
- Distance - расстояние до цели в метрах
- Aura - подсвечивать ауру игроков
- Custom Colors - можно менять цвета для элементов ЕСП и Ауры
Другие функции Phoenix DBD
- Auto Skill Check - автоматически делает скиллчеки на 100%
- Instant Animation - мгновенные анимации
- High Jump - активировать прыжок по бинду
- SpeedHack - ускорение персонажа по бинду
- FOV Changer - увеличить поле зрения
- Configs - система конфига настроек (сохранить, загрузить, сбросить)
- Mneu Key - кнопка для открытия меню Феникс ДБД
- StreamProof - опциональная защита от записи на скринах, видео, стримах
- HWID Spoofer - встроеннный спуфер для обхода ЖД банов
- Unlocker - анлокер всей косметики (скины) для любого доступного персонажа
- External - софт является экстернал-решением, что повышает безопасность
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
DBD SMG
- Встроенный HWID-Spoofer для DBD
- Хороший Аимбот для ДБД
- Красивый ESP с иконками
Phoenix Spoofer (Satano)
- Проверенный Временем HWID Spoofer
- Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
- Доступная цена и отличная работоспособность
DBD SoftHub Chams
- Самый дешевый приватный чит для ДБД!
- Wallhack (Чамсы) с возможностью кастомизации цветов
- Простое и удобное меню — редкость для читов этого уровня
DBD Rage Hack
- Спидхак (Dash), Freecamera и другие эксплойты для ДБД
- ESP для отображения выживших, убийц и различных объектов
- Позволяет открыть все DLC, Скины и прочее, а также накрутить престиж