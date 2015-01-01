Информация о чите

Встречайте новую разработку от команды Phoenix (Satano) — мощный и безопасный приватный чит для Dead by Daylight!

Этот софт сочетает в себе надёжность, продуманный функционал и доступную цену, что делает его одним из лучших решений в своём классе. В арсенале Phoenix вы найдёте: Удобное меню с гибкой настройкой ESP/WH, позволяющее видеть выживших, киллеров и все ключевые игровые объекты — генераторы, выходы, люки, тотемы, капканы, крюки и многое другое. Unlocker для косметики, открывающий все скины и предметы кастомизации. HWID Spoofer для защиты от аппаратных банов и StreamProof режим, скрывающий элементы чита на стримах и записях. А также приятные бонусы: эксплойты на спидхак и высокие прыжки, активируемые одной клавишей. Phoenix для DBD работает в External-режиме, что значительно снижает риск детекта и делает использование максимально безопасным. Мы постоянно обновляем продукт, прислушиваемся к отзывам пользователей и стремимся сделать его ещё лучше с каждым патчем. Если вы ищете современный, стабильный и безопасный приватный софт для Dead by Daylight — Phoenix станет вашим идеальным выбором.