Феникс для Dead by Daylight (Satano DBD)

Информация о чите

Встречайте новую разработку от команды Phoenix (Satano) — мощный и безопасный приватный чит для Dead by Daylight!
Этот софт сочетает в себе надёжность, продуманный функционал и доступную цену, что делает его одним из лучших решений в своём классе. В арсенале Phoenix вы найдёте: Удобное меню с гибкой настройкой ESP/WH, позволяющее видеть выживших, киллеров и все ключевые игровые объекты — генераторы, выходы, люки, тотемы, капканы, крюки и многое другое. Unlocker для косметики, открывающий все скины и предметы кастомизации. HWID Spoofer для защиты от аппаратных банов и StreamProof режим, скрывающий элементы чита на стримах и записях. А также приятные бонусы: эксплойты на спидхак и высокие прыжки, активируемые одной клавишей. Phoenix для DBD работает в External-режиме, что значительно снижает риск детекта и делает использование максимально безопасным. Мы постоянно обновляем продукт, прислушиваемся к отзывам пользователей и стремимся сделать его ещё лучше с каждым патчем. Если вы ищете современный, стабильный и безопасный приватный софт для Dead by Daylight — Phoenix станет вашим идеальным выбором.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Epic Games (EGS), Microsoft Store (XBox GamePass PC)
Купить Инструкция

World ESP (Окружение)

  • Name - название объекта
  • Aura - подсвечивать объект аурой (чамсы)
  • Max Distance - дальность работы ВХ (для каждой категории)
  • Colors - возможность менять цвета для объектов в ЕСП/Аура
  • State - текущий статус объекта (открыт, опущен, закрыт)
  • Генераторы
  • Ящики
  • Выходы с локации
  • Паллеты
  • Тотемы
  • Люки
  • Крюки
  • Капканы
  • Окна

Visuals (Сурвы/Киллеры)

  • Box - ВХ в виде боксов
  • Name - показывать ники игроков
  • Character Name - имя персонажа киллера
  • Held Item - активный предмет в руках
  • Borrowed Time Indicator - индикатор перка времени
  • Distance - расстояние до цели в метрах
  • Aura - подсвечивать ауру игроков
  • Custom Colors - можно менять цвета для элементов ЕСП и Ауры

Другие функции Phoenix DBD

  • Auto Skill Check - автоматически делает скиллчеки на 100%
  • Instant Animation - мгновенные анимации
  • High Jump - активировать прыжок по бинду
  • SpeedHack - ускорение персонажа по бинду
  • FOV Changer - увеличить поле зрения
  • Configs - система конфига настроек (сохранить, загрузить, сбросить)
  • Mneu Key - кнопка для открытия меню Феникс ДБД
  • StreamProof - опциональная защита от записи на скринах, видео, стримах
  • HWID Spoofer - встроеннный спуфер для обхода ЖД банов
  • Unlocker - анлокер всей косметики (скины) для любого доступного персонажа
  • External - софт является экстернал-решением, что повышает безопасность

Оставить отзыв


Похожие Товары

DBD SMG
  • Встроенный HWID-Spoofer для DBD
  • Хороший Аимбот для ДБД
  • Красивый ESP с иконками
Dead By Daylight
от 199

Phoenix Spoofer (Satano)
  • Проверенный Временем HWID Spoofer
  • Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
  • Доступная цена и отличная работоспособность
Spoofer
от 129

DBD SoftHub Chams
  • Самый дешевый приватный чит для ДБД!
  • Wallhack (Чамсы) с возможностью кастомизации цветов
  • Простое и удобное меню — редкость для читов этого уровня
Dead By Daylight
от 99

DBD Rage Hack
  • Спидхак (Dash), Freecamera и другие эксплойты для ДБД
  • ESP для отображения выживших, убийц и различных объектов
  • Позволяет открыть все DLC, Скины и прочее, а также накрутить престиж
Dead By Daylight
от 249