Информация о чите

Ancient — стабильный и функциональный приватный софт для Dead by Daylight, отличающийся фирменным удобным меню и продуманной системой настроек. Решение предоставляет широкий набор возможностей для контроля ситуации на карте и уверенной игры как за выжившего, так и за убийцу. В софте реализован настраиваемый аимбот с выбором кости, плавностью наведения и радиусом FOV. Система Target Lock позволяет фиксировать цель, а визуальное отображение зоны аима помогает точно настроить параметры под свой стиль игры. Players ESP предоставляет подробную информацию о персонажах: боксы, скелеты, линии до целей, направление взгляда, ники, имя персонажа, уровень и престиж. World ESP отображает ключевые элементы карты — генераторы, паллеты, окна, крюки, тотемы, сундуки, шкафчики и выходные ворота. Дополнительно доступны Auto Skill Check для автоматического выполнения проверок при починке генераторов, изменение FOV камеры, режим Combat Mode для упрощённого интерфейса и система конфигов. Ancient — надёжное решение для уверенной игры в Dead by Daylight.