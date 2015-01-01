Ancient для Dead by Daylight (ДБД)
Информация о чите
Ancient — стабильный и функциональный приватный софт для Dead by Daylight, отличающийся фирменным удобным меню и продуманной системой настроек. Решение предоставляет широкий набор возможностей для контроля ситуации на карте и уверенной игры как за выжившего, так и за убийцу. В софте реализован настраиваемый аимбот с выбором кости, плавностью наведения и радиусом FOV. Система Target Lock позволяет фиксировать цель, а визуальное отображение зоны аима помогает точно настроить параметры под свой стиль игры. Players ESP предоставляет подробную информацию о персонажах: боксы, скелеты, линии до целей, направление взгляда, ники, имя персонажа, уровень и престиж. World ESP отображает ключевые элементы карты — генераторы, паллеты, окна, крюки, тотемы, сундуки, шкафчики и выходные ворота. Дополнительно доступны Auto Skill Check для автоматического выполнения проверок при починке генераторов, изменение FOV камеры, режим Combat Mode для упрощённого интерфейса и система конфигов. Ancient — надёжное решение для уверенной игры в Dead by Daylight.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox Gamepass PC)
Аимбот
- Enable – включает или отключает аимбот
- Aim Key – клавиша активации аимбота
- Draw FOV – отображает круг радиуса действия аимбота на экране
- FOV Radius – настраивает радиус зоны захвата цели
- Smoothing – регулирует плавность наведения на цель для более естественного движения прицела
- Target Bone – выбор части тела, на которую будет наводиться аимбот
- Target Lock – фиксирует аимбот на выбранной цели и удерживает прицел на ней
Players ESP (ВХ)
- Survivor / Killer – включает отображение ESP для выживших или убийцы
- Box – отображает рамку вокруг персонажа
- Skeleton – отображает скелет модели персонажа
- Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета
- Snaplines – отображает линии от игрока к цели
- Line Thickness – регулирует толщину линий Snapline
- Gaze Line – показывает направление взгляда персонажа
- Nickname – отображает ник игрока
- Character Name – показывает имя выбранного персонажа
- Character Level – отображает уровень персонажа
- Prestige Level – показывает уровень престижа персонажа
- Health Bar – отображает полоску здоровья персонажа
World ESP (ВХ Объекты)
- Generators – отображает генераторы на карте, позволяя быстро находить цели для починки или патрулирования
- Pallets – показывает расположение паллет на карте
- Windows – отображает окна, через которые можно перепрыгивать
- Hooks – показывает крюки на карте
- Totems – отображает все тотемы
- Traps – показывает установленные ловушки на карте
- Chests – отображает сундуки с предметами
- Lockers – показывает шкафчики, в которых могут прятаться игроки
- Hatch – отображает люк на карте
- Exit Gates – показывает расположение ворот выхода
Другие возможности Ancient DBD
- Camera FOV – позволяет изменять угол обзора камеры для более широкого поля зрения
- Auto Skill Check – автоматически выполняет Skill Check при починке генераторов
- Combat Mode – режим скрытия некоторых ESP-элементов для более чистого интерфейса во время игры
- Language – меню поддерживает несколько языков (английский, русский)
- Menu Key – клавиша открытия и закрытия меню
- Configs System – система конфигураций, позволяющая создавать, импортировать и использовать различные пресеты настроек меню
