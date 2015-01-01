Ancient для Dead by Daylight (ДБД)

Информация о чите

Ancient — стабильный и функциональный приватный софт для Dead by Daylight, отличающийся фирменным удобным меню и продуманной системой настроек. Решение предоставляет широкий набор возможностей для контроля ситуации на карте и уверенной игры как за выжившего, так и за убийцу. В софте реализован настраиваемый аимбот с выбором кости, плавностью наведения и радиусом FOV. Система Target Lock позволяет фиксировать цель, а визуальное отображение зоны аима помогает точно настроить параметры под свой стиль игры. Players ESP предоставляет подробную информацию о персонажах: боксы, скелеты, линии до целей, направление взгляда, ники, имя персонажа, уровень и престиж. World ESP отображает ключевые элементы карты — генераторы, паллеты, окна, крюки, тотемы, сундуки, шкафчики и выходные ворота. Дополнительно доступны Auto Skill Check для автоматического выполнения проверок при починке генераторов, изменение FOV камеры, режим Combat Mode для упрощённого интерфейса и система конфигов. Ancient — надёжное решение для уверенной игры в Dead by Daylight.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox Gamepass PC)
Аимбот

  • Enable – включает или отключает аимбот
  • Aim Key – клавиша активации аимбота
  • Draw FOV – отображает круг радиуса действия аимбота на экране
  • FOV Radius – настраивает радиус зоны захвата цели
  • Smoothing – регулирует плавность наведения на цель для более естественного движения прицела
  • Target Bone – выбор части тела, на которую будет наводиться аимбот
  • Target Lock – фиксирует аимбот на выбранной цели и удерживает прицел на ней

Players ESP (ВХ)

  • Survivor / Killer – включает отображение ESP для выживших или убийцы
  • Box – отображает рамку вокруг персонажа
  • Skeleton – отображает скелет модели персонажа
  • Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета
  • Snaplines – отображает линии от игрока к цели
  • Line Thickness – регулирует толщину линий Snapline
  • Gaze Line – показывает направление взгляда персонажа
  • Nickname – отображает ник игрока
  • Character Name – показывает имя выбранного персонажа
  • Character Level – отображает уровень персонажа
  • Prestige Level – показывает уровень престижа персонажа
  • Health Bar – отображает полоску здоровья персонажа

World ESP (ВХ Объекты)

  • Generators – отображает генераторы на карте, позволяя быстро находить цели для починки или патрулирования
  • Pallets – показывает расположение паллет на карте
  • Windows – отображает окна, через которые можно перепрыгивать
  • Hooks – показывает крюки на карте
  • Totems – отображает все тотемы
  • Traps – показывает установленные ловушки на карте
  • Chests – отображает сундуки с предметами
  • Lockers – показывает шкафчики, в которых могут прятаться игроки
  • Hatch – отображает люк на карте
  • Exit Gates – показывает расположение ворот выхода

Другие возможности Ancient DBD

  • Camera FOV – позволяет изменять угол обзора камеры для более широкого поля зрения
  • Auto Skill Check – автоматически выполняет Skill Check при починке генераторов
  • Combat Mode – режим скрытия некоторых ESP-элементов для более чистого интерфейса во время игры
  • Language – меню поддерживает несколько языков (английский, русский)
  • Menu Key – клавиша открытия и закрытия меню
  • Configs System – система конфигураций, позволяющая создавать, импортировать и использовать различные пресеты настроек меню

